'La Ruleta de la Suerte' dice adiós a Jota, su cantante sustituto para Joaquín Padilla, que afronta su vuelta

La Ruleta de la Suerte anunció el lunes la incorporación de Jota Bejarano, un nuevo cantante que sustituiría a Joaquín Padilla al frente de la banda del programa de manera temporal. Jorge Fernández hablaba de “unos diítas” para referirse al periodo en que se mantendría el artista en el concurso.

Han sido, concretamente, tres días. Este miércoles 7, La Ruleta decía adiós a Jota, quien aseguraba que su paso por el formato producido por Martingala TV para Antena 3 había sido “un sueño”.

Tras una versión de Corleone de Playa Cuberris, Fernández extendía un agradecimiento en nombre de todo el equipo: “Mil gracias por haberlo hecho tan bien como lo has hecho”. El presentador mandaba un mensaje a Padilla: “Mañana te quiero aquí, ¿eh?”.

“Ha sido un honor. Espero haber estado a la altura y he cumplido un sueño que es estar aquí, con vosotros, un ratito”, se despidió él. Bejarano ha trabajado en musicales como Queen: We Will Rock You y ha ejercido como actor en series como Los Serrano o Águila Roja. Tiene un disco autoeditado, Hasta que salga el sol, y lidera la banda La Línea Rock Band, dedicada a versiones.