Vox y los toros frustraron una cita de 'First Dates' con “preguntas polémicas”: “Veo que eres del otro extremo”

Una vez más, y ya es habitual, las opiniones políticas han sido desencadenante de que una cita de First Dates se fuera al traste. Una vez más, Vox era el partido que salía a colación en la conversación.

Fue durante la cena entre Rocío y Andrés. En apariencia, ambos tenían cosas en común, como la procedencia (el Puerto de Santa María) y la edad (21 años). Sin embargo, el chico comenzó a formularle preguntas que ella consideró incómodas. “¿Tu nombre, Rocío, es porque vas al Rocío?”, empezó él. Cuando ella le dijo que no, él ya avisó de que la cosa se torcía. “¿Eres creyente?”, “¿Vas a alguna hermandad?”, siguió, antes de llevar el cuestionario directamente a la política.

“Todos los partidos tienen lo suyo, por lo cual no me gusta ninguno. Pero voy a votar para que no salga el que menos me guste”, explicó ella. Cuando él le pidió concreción, ella respondió: “Vox, lógicamente”. Él, entonces, declaró ser afín del PP. “Veo que eres del otro extremo”.

No contento con ello, Andrés le preguntó a la joven si le gustaban los toros, a lo que Rocío contestó con una negativa, que tampoco le satisfizo: “Es como el que tiene la afición de irse al bingo”.

“Todo había empezado muy bien”, reconocía ella, antes de ese momento de “preguntas polémicas” en las que se le derrumbó la imagen creada del joven, al que acabó rechazando.