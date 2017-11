Superhéroes, alienígenas y personajes de videojuegos inundan Infecar en el festival del cómic

Ni la lluvia de primera hora de la mañana ni las colas para acceder a Infecar han impedido la masiva afluencia de visitantes al Festival del Manga de Las Palmas y el Gran Canaria Cómic-Can 2017 organizado por la asociación Ecolucan con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



Superhéroes, naves invasoras, alienígenas y personajes de los videojuegos tomaron este sábado las instalaciones de Infecar después de la jornada inaugural del viernes con la visita del alumnado de numerosos centros educativos de la Isla.



La consejera de Educación y Juventud del Cabildo, María Isabel Santana celebró que esta jornada haya sido un "éxito" en la visita al Festival junto al consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink, al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo y al representante de Ecolucan, Miguel Núñez.



“Hay que resaltar el enorme interés de los jóvenes de Gran Canaria por este evento y el excelente ambiente que estamos viviendo hoy, una cita sana y divertida que desde la Consejería de Educación y Juventud vamos a seguir apoyando para que siga creciendo como hasta ahora”, agregó Santana.

Según resaltó Miguel Núñez, un año más el evento ha alcanzado las expectativas previstas y se superarán los 24.000 visitantes, 3.000 más que en la anterior edición.

Celebración del Festival del Manga de Las Palmas y el Gran Canaria Cómic-Can 2017 en Infecar





Para García Brink el Festival se ha convertido en una cita de referencia y destacó que es la segunda de mayor afluencia de público de todas las que se celebran en Infecar, después de la Feria de la Infancia y la Juventud.



Hidalgo animó a los participantes a seguir disfrutando del Festival, que en su opinión está a la altura de las mejores citas del cómic nacionales, para lograr el objetivo de convertirlo en el festival de referencia en toda España.



El Festival engloba 2 eventos que se celebran de manera conjunta pero cada uno con una temática propia. El Festival del Manga está dedicado a Ghost in the shell, triller futurista de espionaje, y la Cómic-Can se celebra bajo el título Vinieron del espacio exterior, que también es el nombre de la exposición principal, con naves, vehículos, figuras coleccionables y cómics dedicados a las series de televisión, películas, libros o historietas cuyo tema principal es la invasión de alienígenas.



La exposición anual sobre un personaje del cómic está dedicada este año a Batman, con figuras exclusivas escala 1:1 y un breve esbozo de su historia en cómic, cine y televisión a lo largo de los años.



Los visitantes pueden disfrutar de una media de 50 actividades cada día con concursos de dibujo, talleres, exhibiciones y un torneo de videojuegos para el que los visitantes contarán con 64 equipos informáticos y 16 consolas. Además, se habilitará una zona retro para jugar a muchos de los juegos que hicieron furor en décadas atrás, detalló Miguel Núñez.



También se celebram conferencias y charlas de los invitados entre los que destaca el grancanario David Santana, el único actor que ha participado en 3 entregas de Star Wars.



En las conferencias y firmas de los dibujantes invitados de renombre nacional e internacional destacan Ramón Rosanas, dibujante de la editorial de cómics estadounidense Marvel y responsable de la colección de Ant-Man, de las de mayor venta en Estados Unidos, Francis Portela, también dibujante de Marvel, o Juan Antonio Torres, autor del cómic de la exitosa serie El Ministerio del Tiempo.



Este sábado han sido muy visitados los stands de las firmas con Frederick Francis, dibujante grancanario especializado en el mundo del cómic Manga y del diseño de videojuegos, Claudio Serrano, actor de doblaje en películas como Pearl Harbour o la serie Anatomía de Grey, y voz habitual de las películas de Batman en España, o el grancanario Fernando Cabrera, actor de doblaje que ha prestado su voz a Kylo Ren, el nuevo villano de la saga Star Wars.



Este domingo es la última jornada repleta de actividades entre las que destacan el concurso de dibujo rápido Cómic-Can Star Wars, los torneos J-Stars Ultimate Vs +(Plus) (PS3) y Yu-Gi-Oh Regional, y el concurso de coreografía Jpop y Kpop. Además, tendrá lugar la entrega de premios y el fallo del concurso de ilustración.