"Me gustaría recuperar ese espíritu de las elecciones europeas, donde las asambleas de Podemos se rebosaban"

Noemí Santana ha sido elegida hace un mes secretaria general de Podemos en Canarias. El pasado sábado se celebró el primer Consejo Ciudadano Autonómico bajo su dirección donde se ha reestructurado su coordinadora. Defiende que la actividad en los círculos no ha desfallecido, pero sí que le gustaría "recuperar ese espíritu de las elecciones europeas, donde las asambleas de Podemos se rebosaban".

Sobre la polémica por la postura del diputado Pedro Quevedo en el debate sobre el techo de gasto, considera que "era casi una obligación para Podemos visibilizar esas contradicciones de NC". No obstante, matiza que serán los inscritos quienes decidan sobre el pacto en Las Palmas de Gran Canaria.

Santana espera que los militantes del PSOE se decidan por una opción de cambio y sobre Sí Se Puede aclara que lo más sano para ambas formaciones es que se mantengan de forma independiente y puedan llegar a acuerdos para confluir, como ocurre con Izquierda Unida, Compromís o con Equo.

Ha pasado un mes desde que fuera elegida secretaria general de Podemos, ¿cómo han sido estas últimas semanas?

Pues la verdad es que con un arduo trabajo, intentando compatibilizar las tareas institucionales con el desarrollo de las tareas orgánicas y creo que hemos hecho un buen trabajo viendo el resultado del Consejo Ciudadano Autonómico del sábado pasado. En él se habló mucho de política, de reforma del sistema electoral, de plurinacionalidad, de problemas a los que se está enfrentando la sociedad canaria. Nos hemos marcado retos de futuro a corto plazo, de aquí al otoño, y me pareció que había muy buena predisposición de los compañeros y compañeras.

¿Cómo afronta el reto de cara a un futuro a corto plazo?

Les he pedido a esos compañeros que han salido elegidos dentro de la coordinadora que elaboren un plan de trabajo de cada secretaría, que presentaremos en breve y colgaremos en la página web. Además, a los compañeros de las áreas les hemos pedido tres puntos de acción de aquí a diciembre. Hay que destacar que hemos generado un grupo de trabajo de debate de reforma del sistema electoral canario, que empezará a trabajar probablemente a finales de esta semana. Vamos a elaborar un documento con los pros y los contras de los distintos escenarios políticos que se están dibujando de cara a la reforma del sistema electoral (con más aumento de los diputados o no, con el cambio de circunscripciones insulares, archipielágicas o mixtas) y cuando se acabe con la elaboración de documentos abriremos el debate en los círculos y someteremos a asamblea ciudadana el modelo con el que Podemos va a apostar. Yo creo que ese es el principal reto de cara al verano. Después, se pusieron sobre la mesa otro tipo de trabajos, como por ejemplo, hacer una acción contra el CETA ya que el partido socialdemócrata europeo viene a vendernos las bondades de este tratado en noviembre. Queremos hacer una contraprogramación para que la gente esté informada de todo lo negativo que nos trae ese tratado de la UE. Se habló también de hacer una universidad de invierno para formar a nuestra militancia y a nuestras bases. No obstante, cuando cada secretaría nos presente su plan de trabajo veremos las acciones que realizaremos en cada ámbito.

¿Cree que va a estar lista la reforma electoral de aquí a las próximas elecciones?

Yo entiendo que sí, que es un debate que se ha postergado en el tiempo, se ha dilatado demasiado y hay una voluntad popular de que se cambien las cosas. Lo triste y lamentable es que esa reforma del sistema electoral que se acuerde no servirá sino para poner parches a un barco que está haciendo aguas por todos lados. Probablemente, sea una reforma más en superficie que en profundidad y no comulgue demasiado con el deseo de Podemos de hacer un sistema más justo, más solidario, más proporcional y en el que de verdad se trabaje por la cohesión archipielágica. No obstante, ahora mismo a través no sólo del debate dentro de la ponencia en el Parlamento de Canarias, sino a través del debate del Estatuto de Autonomía a nivel estatal, nosotros vemos claros indicios de que habrá reforma. Ahora, que sea la reforma que nos guste, eso ya lo dudamos.

"Nos gustaría que el sistema de votos de Podemos fuera más proporcional"

En el último Consejo Ciudadano, la organización del partido quedó reestructurada. ¿Considera que el reparto ha sido equitativo con respecto a las diferentes planchas? ( La de Conchi Monzón pedía que se tuviera en cuenta el porcentaje de miembros que habían tenido en el consejo ciudadano)

Yo entiendo que al tener vigente el sistema DesBorda, eso hace que algunas candidaturas tengan un plus en los votos, lo que se traduce casi como en la triple paridad, que realmente no es representativo el número de votos con luego la representación en el Consejo Ciudadano Autonómico. Nosotros llevamos en nuestro documento que votaremos en el futuro los nuevos sistemas de votación. Nos gustaría que fuera más proporcional porque en realidad los votos de los inscritos e inscritas estuvieron bastante redistribuidos entre las tres candidaturas, casi un treinta, treinta, treinta y queremos que eso sea reflejo de la pluralidad y la diversidad de nuestra organización. Creo que ha sido una decisión muy sabia de los inscritos de Podemos el llamar al entendimiento, a la unidad y a la humildad de la que también hablamos en Vistalegre II y en eso también trabajamos de cara a esa coordinadora que elegimos en el Consejo Ciudadano Autonómico y que está representada por todas las candidaturas. Ahora bien, yo lo dije muy claro en el discurso inicial y es que debemos superar esas dinámicas de equipo Juan Márquez, equipo Noemí Santana o equipo Conchi Monzón. Debemos remar todas a una y somos 37 personas las que representamos a Podemos y debemos velar por mejorar las condiciones de vida de la gente.

"El enemigo común no está dentro de Podemos, sino fuera"

¿Ahora hay un Podemos más unido?

Pues en ello estamos trabajando. A veces cuesta salir de esas dinámicas, pero entiendo que fue muy positivo lo que ocurrió en el pasado Consejo Ciudadano Autonómico en el que por fin empezamos a debatir de política, a realizar acciones y dejamos a un lado los conflictos organizativos. Eso es muy sano para nosotros, siempre está bien que haya un disenso, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. De hecho, los distintos puntos de vista y alternativas nos ayudan a enriquecernos como organización, pero teniendo en cuenta que tenemos un objetivo en común que es ganar las elecciones en 2019 y que el enemigo común no está dentro de Podemos, sino fuera.

De cara a 2019, ¿se plantea presentarse a las elecciones como candidata a la Presidencia del Gobierno?

Yo estaré donde decidan los inscritos e inscritas. Creo que han valorado cuando votaron por la Secretaría General el trabajo desarrollado durante estos dos años como portavoz en el Parlamento de Canarias. También me siento orgullosa de conocer encuestas como la del CIS, que decían que Podemos era valorada como la principal fuerza de la oposición dentro del Parlamento. Ahora bien, personalmente también me llama la atención desarrollar el trabajo en otras instituciones aunque me siento muy cómoda en el Parlamento de Canarias.

"Creemos que era una obligación visibilizar las contradicciones de NC"

Hace poco enviaron un comunicado asegurando que, dependiendo de la postura de Pedro Quevedo en el techo de gasto exigirían su salida del pacto de Las Palmas de Gran Canaria. NC se ha abstenido, ¿qué harán ahora?

Lo que decíamos en ese escrito, en esa nota de prensa, era que se abriría un debate porque no entendíamos las incoherencias de Nueva Canarias, la falta de sentido común de estar gobernando en ayuntamientos del cambio con fuerzas progresistas como en Las Palmas de Gran Canaria y luego ser el principal sostén de Madrid de las políticas austericidas y liberales del señor Montoro. Nosotros no lo entendemos de ninguna de las maneras, por eso creemos que era pues casi una obligación para nosotros visibilizar esas contradicciones de Nueva Canarias. El próximo día 24 voy a tener una reunión con los concejales que se sienten de Podemos dentro de la confluencia LPGC Puede y allí debatiremos sobre este tema, pero esperamos convocar una mesa de debate no sólo con los concejales, sino también con el Consejo Ciudadano Municipal e incluso ampliar este debate al círculo de Las Palmas de Gran Canaria. En cualquier caso, la decisión no la va a tomar ni Pablo Iglesias,.como por ahí se ha venido diciendo, ni yo como secretaria general autonómica, ni siquiera los concejales, la van a tomar los inscritos e inscritas.

Esta postura de NC, ¿dificultará posibles pactos con Podemos?

Quien tiene que reflexionar sobre posturas cambiantes de decir una cosa en Canarias y hacer otra en Madrid es Nueva Canarias. Creo que en Podemos actuamos consecuentemente y decimos lo mismo, no cambiamos el discurso según nos conviene. Nosotros en todo aquello que sea bueno para Canarias y nuestro país en general pues nos podemos encontrar con cualquiera ya sea NC o PSOE, pero no en lo que entendamos que va a profundizar en los recortes de Sanidad y Educación, en la congelación de las pensiones, en la precariedad laboral (porque seguimos manteniendo la reforma laboral del PP), en que no se destine lo que se debería dependencia, a lucha contra las violencias machistas ... pues eso es lo que ha hecho Pedro Quevedo apoyando los Presupuestos Generales del PP, avalar todos esos tipos de políticas, avalar la corrupción como forma de gobierno y ahí, por supuesto, no nos va a encontrar Nueva Canarias.

¿En el Parlamento, cómo son las relaciones con Nueva Canarias?

Hemos votado muchas iniciativas conjuntamente, pero en otras también se notan estas diferencias. A veces, ellos tienen que elegir entre ser nacionalistas o ser de izquierdas, y siempre eligen nacionalismo y nosotros tenemos bien clara nuestra hoja de ruta, queremos defender a Canarias, pero no por la defensa de Canarias vamos a hipotecar a todo un país.

"Espero que los militantes del PSOE se decidan por un proyecto de cambio"

Se van a celebrar primarias en el PSOE canario, ¿Cuál de las tres opciones (Patricia Hernández, Ángel Víctor Torres o Juan Fernando López Aguilar) prefiere que salga elegida en el sentido de con quién cree que será más fácil el entendimiento?

Al igual que no me gusta que otros representantes se metan en las primarias de Podemos, tampoco me gusta opinar sobre las primarias del PSOE, sobre si debe ser A, B o C. Creo que los militantes del PSOE son los suficientemente inteligentes y espero que opten por la opción que represente más un proyecto de cambio, un proyecto en el que nos podamos entender de cara al futuro y que no voten por ese PSOE que es capaz de pactar con CC sin sonrojarse o ese PSOE que se abstiene ante el Gobierno de Mariano Rajoy. A partir de ahí, sí que puedo dejar algo claro cuáles son mis preferencias, pero no quiero dar ningún nombre.

No obstante, ¿sí tiende la mano a un PSOE que tire más hacia la izquierda?

Siempre voy a tender la mano a un PSOE con el que comparta más valores y principios, eso seguro.

¿Considera que el discurso que está manteniendo últimamente el PSOE, más ligado a reorientar el partido de nuevo hacia la izquierda terminará pasando factura a Podemos? ¿puede que no sea tan beneficioso para su partido?

Yo creo que no, que estaba muy claro por parte de los votantes de Podemos que presentamos proyectos políticos diferentes, aunque a veces podamos coincidir. Lo que está claro es que somos una fuerza política regeneradora y el PSOE es un partido tradicional y eso se nota en nuestra apuesta por la transparencia, la lucha contra la corrupción, en que no nos financiemos a través de bancos, que nuestros diputados y diputadas cobren hasta tres salarios mínimos y el resto lo donen a proyectos sociales … también en que apostamos por la limitación de mandatos o por la no acumulación de cargos. Hay muchas cosas en las que nos diferenciamos del PSOE.

¿Cómo afrontará Podemos en 2019 las elecciones municipales, la fórmula de confluencia seguirá siendo el camino a seguir?

En Vistalegre II quedó bastante claro que iba a haber mayor descentralización, que íbamos a dejar a los territorios, a los municipios que tomen sus propias decisiones en lo político y en lo referente a los pactos. En 2015 se tomó la decisión de no concurrir a las elecciones municipales bajo las siglas Podemos, pero esto no tiene por qué ser así de cara a 2019. Probablemente, habrá sitios donde apostemos por las confluencias porque puedan funcionar mejor y otros en los que concurramos con las siglas de Podemos. Eso en cualquier caso, lo decidirán los territorios y lo someterán a consulta ciudadana.

¿Cómo van a ser las relaciones a partir de ahora con Sí Se Puede?

Ahora quedan bastante más claras tras esa regulación de la doble militancia a través del documento aprobado de Podemos para todas. A mí me gusta esa regulación porque entiendo que durante estos casi tres años de vida y relación con Sí se Puede se han generado ciertas tensiones y conflictos que debemos superar y lo más sano y saludable para ambas organizaciones es que ambas actúen de manera soberana e independiente y que podamos llegar a acuerdos para confluir en cualquier concurrencia electoral. De hecho, ya lo hacemos con otras organizaciones como Compromís, Izquierda Unida o con Equo y la verdad es que las relaciones son satisfactorias.

¿Estaría dispuesta a tratar de reconducir el pacto en el cabildo de Gran Canaria?



La verdad es que el señor Morales faltó el respeto a Podemos, incluso nombrando las distintas consejerías antes incluso de sentarse en la mesa con Podemos y sus representantes orgánicos. Mientras no se respete la soberanía de nuestra organización y sea un ordeno y mando, ahí no van a encontrar de ninguna manera a Podemos. Apostamos en un principio por ese Cabildo que se decía del cambio, pero creo que se está quedando por el camino y la verdad que es una gran decepción y frustración lo que ha pasado en el Cabildo de Gran Canaria.

¿En qué punto está el expediente de expulsión de los consejeros María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez? ¿Cómo son las relaciones con ellos después de que pasaran al grupo de los no adscritos?

Está en manos de la Comisión de Garantías Estatal y, por supuesto, funcionan de manera autónoma. No sabemos realmente cómo se va a resolver el caso. Está claro que hay una gran contradicción puesto que no siguen las directrices políticas establecidas por la organización, sino que van bajo su propia cuenta y riesgo y esto la verdad que no me parece legítimo porque la gente no votó a Noemí Santana, no votó a Juan Márquez, no votó a Miguel Ángel Rodríguez o a María Nebot, la gente votó a Podemos.

¿Y están rindiendo cuentas a Podemos?

No. Ya actúan con total independencia a nuestra organización.

¿Cómo se plantea reactivar los círculos?

Esta misma semana empiezo un proyecto que me ilusiona que es la ruta Escuchando Podemos, en la cual pienso visitar todos los círculos del Archipiélago para saber lo que piensan las bases, la gente de a pie que todos los días pone sus manos, su corazón y su cabeza a disposición de Podemos sin pedir nada a cambio. Ellos son los que mejor conocen nuestra organización, saben mejor que nadie cómo superar todos los problemas. Así que espero enriquecerme de todas las propuestas que hagan y ponerlas en funcionamiento. Además, esperamos tener una casa del pueblo, una morada en cada isla, un punto de encuentro entre la ciudadanía y los representantes políticos y los compañeros y compañeras militantes en los círculos, y eso nos va a ayudar también a implantarnos en cada territorio.

Pero, ¿Sigue habiendo actividad, están más vivos de lo que parece?

Sigue habiendo actividad, los círculos no han desfallecido, aunque me gustaría recuperar ese espíritu de las elecciones europeas donde las asambleas se rebosaban y había gente que no podía ni entrar porque el espacio no daba más de sí. A mí me gustaría recuperar ese Podemos.

¿Sigue defendiendo la posibilidad de presentar una moción de censura Fernando Clavijo?

Ahora mismo no se dan las circunstancias. Nosotros en su momento cuando se rompió el pacto con el PSOE vimos esa posibilidad de cambio, de acabar con el gran mal que nos ha tocado sufrir a todos los canarios durante estos últimos 30 años, que es CC, pero no se dieron las circunstancias, no hubo voluntad política. Ahora bien, sí que nos planteamos presentar una moción si las circunstancias así lo requirieran. Me estoy refiriendo a que hay unos indicios de que el presidente del Gobierno de Canarias pudo haber cometido ejercicios de prevaricación, mala praxis y actos de corrupción cuando era alcalde de La Laguna por el caso grúas. Quien tiene que dictaminar si ha sido así es la Justicia. Ahora, si se demuestra que así ha sido pues evidentemente nosotros no vamos a mantener a una persona con ese perfil en la Presidencia de nuestra Comunidad Autónoma.

"Espero que después de verano pueda empezar a andar ese gobierno en la sombra que ponga soluciones a las políticas neoliberales"

¿Podemos trabaja ya en un Gobierno en la sombra?

Pues sí, de hecho, la verdad es que ahora todos nuestros esfuerzos los hemos centrado en sacar adelante ese Consejo Ciudadano Autonómico, esa coordinadora y esas áreas, pero sí que he podido hablar informalmente con algunas de las personas con las que me gustaría que formaran parte de ese gobierno, pero yo espero que tras las vacaciones de agosto y que podamos conciliar nuestra vida familiar con el trabajo que desarrollamos dentro de la organización, sí que pueda empezar a andar ese gobierno en la sombra que ponga sobre la mesa soluciones que vayan vinculadas a políticas sociales y en contraposición con las políticas neoliberales que son las que aplica CC y el PP.

¿Y nos puede dar algún nombre?

He hablado con algunas personas como Jesús Cisneros, que es experto en aguas, con Inma Évora, experta en vivienda y representante de la PAH, con Ana Gloria Ruano, que estaba en la marea verde y es una representante digna de los movimientos en defensa de la educación pública. También he podido hablar muy por encima con José Joaquin O'Shanahan, que es un claro defensor de la sanidad pública, pero sí que me gustaría hablar con otras muchas personas y también con las que he hablado de manera informal sentarme con ellas y ver si consigo arrancarles ese sí a formar parte de ese Gobierno en la sombra.

¿Qué diría a las personas que se han podido sentir decepcionadas con Podemos para volver a ilusionarse con el partido?

Que vamos a poner todos nuestros esfuerzos en volver a enamorar a toda esa gente, que sé que a pesar de haber hecho también muchas cosas bien, porque no nos vamos a fustigar, se han cometido errores que han hecho a algunas personas desmovilizarse y desmotivarse. Que vamos a poner todos nuestros recursos a disposición de volver a recuperar toda esa esperanza en Podemos como motor del cambio.