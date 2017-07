“Apuesto por gobiernos progresistas, sólo si CC se convierte en un partido de izquierdas empezaremos a hablar”

Ángel Víctor Torres es el candidato a la secretaría general del PSOE de Canarias que más avales ha cosechado. El también vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria aspira a que esta tendencia se repita el próximo 23 de julio, cuando pretende conseguir la confianza de los militantes del socialismo canario. Asegura que su experiencia en la Secretaría Insular, su trayectoria desde la base, como concejal y después como alcalde le avala para construir un "PSOE desde abajo".

Aboga por un partido en el que la militancia comience a decidir por primera vez sobre asuntos como posibles pactos, quién será el candidato a la Presidencia de Canarias o la moción de censura de La Laguna, donde “no cabe que yo lance una orden, pues es una decisión en la que ellos deben ser soberanos”. Está convencido de que el discurso de izquierdas de Pedro Sánchez es el que hay que trasladar a Canarias, trabajar por gobiernos progresistas y que sólo si Coalición Canaria se convierte en un partido de izquierdas, una posición que ahora se aleja de este partido, comenzarán a hablar. También confía en que puedan lograr solos la Presidencia del Gobierno de España y Canarias, pero si no es así, apuesta por conseguir formar gobiernos progresistas como en el Cabildo de Gran Canaria o el de Las Palmas de Gran Canaria: “El PSOE con fuerzas de izquierdas”, asegura.

¿Por qué ha dado el paso a presentarse a la Secretaría General del PSOE canario?

Indudablemente porque hay compañeros y compañeras de las distintas islas que me han pedido que lo haga, que se embarcan en este proyecto conmigo y porque necesitamos de una organización fortalecida en la que pongamos nuestra experiencia, nuestra trayectoria y nuestra visión del PSOE del futuro sobre la mesa. Ante todas estas peticiones no queda más que dar el paso, es un acto de responsabilidad que tiene sus costes personales, familiares…pero es un honor para cualquier militante poder dirigir la organización en la que milita.

¿Cuál es el mensaje principal que quiere transmitir su candidatura? ¿Cuáles son las principales propuestas que abandera?

Creo que es el momento de construir el PSOE desde abajo, que la dirección venga construida desde ahí, desde la base, desde la militancia, desde los municipios. Desde los concejales que han estado en la oposición y han sufrido lo que es estar ahí, se han curtido en esa oposición y luego han llegado a ser concejales o alcaldes, porque son ellos los que están más cerca de la militancia. La militancia a quien se dirige primero para reclamar, exigir y responder a las necesidades que tienen es a los cargos públicos que tienen en su municipio. Y, por tanto, nosotros, que hemos vivido experiencias anteriores donde el secretario general era elegido por delegados, es decir, un hombre o mujer que representaba a quince o a veinte, eso ha cambiado. Ahora cada hombre o mujer va a votar el día 23 de julio libremente en urnas. Es la primera vez que la militancia en Canarias, en la historia, podrá elegir a su secretario general en Canarias y, por ello, creo que hay una gran oportunidad. Y aquello que durante mucho tiempo he escuchado en los comités regionales, en las reuniones de las agrupaciones, asambleas locales… de que hacía falta en la dirección alguien como ellos que hubiese estado en un municipio, que conociera la realidad local, pues ahora tienen esa oportunidad , que se llama Ángel Víctor.

¿Cómo valora su experiencia como secretario Insular?

Llegué a la Secretaría Insular después de un congreso en el que me tuve que enfrentar a una compañera y conseguí más votos que ella, pero no fueron demasiados, fue bastante ajustado el resultado final. A partir de ahí, integrando y teniendo en cuenta que no había un equipo solo, sino que el equipo era el de ambos y el del PSOE de Gran Canaria, pues formamos una ejecutiva potente y trabajamos en los municipios. Fuimos poco a poco creando líderes locales, que hoy son alcaldes o tenientes de alcaldes. Estamos gobernando en trece municipios de la isla de veintiuno, algo impensable e histórico, no lo habíamos vivido antes. Hemos tenido hasta siete alcaldes en este último mandato. Han nacido de ese trabajo permanente desde la dirección de Gran Canaria. Cuatro años después de aquel paso, en el que me enfrenté a una compañera, fui el único candidato que consiguió el apoyo de más del 90% de los militantes de la isla. Creo que es un trabajo bien hecho, mejorable sin duda y con errores también, pero creo que es un importante aval para lo que se puede hacer en Canarias. Hay que integrar, cohesionar y tener una visión de Canarias como se ha tenido de la isla de Gran Canaria y tener también mano izquierda, saber esperar antes de tomar una decisión, no dar una orden porque sí, ni una resolución exprés y estando al lado de la militancia es como se ha conseguido tener una agrupación insular cohesionada.

Se le asocia a una candidatura más ligada a Pedro Sánchez, ¿cree que esto le puede afectar de forma positiva? Y, por otro lado, ¿cree que el discurso del Secretario General del PSOE cada vez más ligado a la izquierda en lo últimos meses es el que se debe seguir en Canarias?

Pedro Sánchez ha sido el único secretario general que ha tenido que dimitir por perder una votación en un comité regional, es decir, un órgano con una escasa presencia de miembros, no más de 300, que representan a miles y miles de militantes y han sido estos, las decenas de miles y miles de militantes de nuestro país quienes lo han repuesto en la Secretaría General corrigiendo lo que entiendo fue un error de la dirigencia. Nos equivocamos el 1 de octubre, recuerdo bien lo que pasó ese día, Pedro Sánchez pidió a ese comité que se votara si se consultaba a la militancia para un congreso en el que tuviésemos un secretario o secretaria general y quienes estaban en ese comité dijeron “no” y repito, la política también es aprender de los errores, pero reconociéndolos y lo hizo la militancia reponiendo a Pedro Sánchez. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que llegué al Congreso de los diputados y compartimos a escasos metros escaño. Fue en el año 2009 y consolidamos esa relación en 2010. Desde entonces, y se lo pueden preguntar a él, tenemos una relación cerrada de amistad y de proyecto político. Lo he apoyado siempre, lo apoyé cuando se enfrentó a Madina y a Pérez Tapia (este último también es un buen amigo mío). Lo apoyé cuando se enfrentó a Patxi y a Susana. Lo apoyé cuando era secretario general, manteniendo la discreción como tal, pero sabiendo todo el mundo que me rodeaba, también los medios de comunicación y los distintos candidatos, que apoyaba a Pedro Sánchez y estoy contento de que sea secretario general.

“La política de nuestro país debe caminar hacia gobiernos de izquierda”

Sí, la política de nuestro país debe caminar hoy más que nunca hacia gobiernos de izquierda. Debemos intentarlo solos, pero somos conscientes de la realidad política actual, que hace complicado que tengamos mayorías absolutas. Y si eso es así, la opción es las alianzas con los partidos de izquierda. Por cierto, esto lo hemos hecho en Las Palmas de Gran Canaria y ha funcionado bien, lo firmamos también en El Cabildo de Gran Canaria y funciona bien, ¿por qué no puede funcionar bien en el resto del estado?, ¿por qué no puede funcionar bien en el conjunto del estado, por qué no puede funcionar bien en Canarias y producimos entonces el verdadero cambio político? Y que se sumen los partidos que también quieran ser realmente de izquierdas y compartir un proyecto ideológico. Ese es el futuro que espero que tenga esta tierra y que voy a defender y si soy secretario general del PSOE en Canarias trabajaré para ello.

¿Cree que será posible el entendimiento con Podemos?

Lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo hicimos en el Cabildo, aunque hubo circunstancias internas que produjo problemas en la formación morada, pero no en el Gobierno en sí. Nosotros seguimos tendiendo la mano a Podemos. Lo que es evidente es que ellos se equivocaron no haciendo que Pedro Sánchez fuera presidente de España y haciendo que fuera Rajoy quien continuara en La Moncloa, pero repito, lo he dicho ya en esta entrevista, los partidos se equivocan, pueden corregir, la política también es el arte de la corrección, las verdades absolutas no existen. Hoy el PSOE está recuperando espacio en la izquierda, muchos que nos dejaron (creo que temporalmente) y se fueron a partidos emergentes, están decepcionados y piden volver. Tenemos a jóvenes que regresan al PSOE y vemos cómo subimos en intención de voto y tenemos un liderazgo consolidado por la militancia, como tiene que ser. Como será siempre en el futuro, que es Pedro Sánchez y sé que él va a ser el presidente del Gobierno de España. Ojalá sea sólo, si no, no habrá segundas oportunidades para Podemos, que no se equivoquen dos veces. Creo que han corregido y saben que en estos momentos hay que buscar las alianzas posibles para tener un gobierno de izquierdas en España.

¿Qué diría para recuperar a esos jóvenes que se han marchado a otros partidos como Podemos u otras fuerzas de izquierda para que vuelvan al PSOE?

Que el PSOE no lanza mensajes fáciles para captar votos, que no es el populismo nuestra manera de actuar. Que somos un partido de historia de izquierda, de historia sindical y de trabajar para que justamente los trabajadores tuviesen los derechos justos para la acción de su día a día y su trabajo permanente. Que ha sido el PSOE el partido que ha producido los grandes cambios de nuestro país. Yo pude estudiar gracias a la política de becas que impulsó Felipe González, otros pudieron hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo porque gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, pudimos recuperar restos de represaliados asesinados durante la época de la dictadura por ser republicanos o socialistas por una Ley de la Memoria Histórica que también impulsó el PSOE. Tenemos una Ley de dependencia que hace que haya personas que tengan que ser cuidadas y que tengan derechos económicos y también de prestación gracias a un gobierno de izquierdas que lideró el PSOE, eso es lo que le diría a los jóvenes. Le va muchísimo mejor a la juventud cuando en el Gobierno de este país o en cualquier gobierno está el PSOE.

Ángel Víctor Torres, candidato a la Secretaría General del PSOE de Canarias y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria ALEJANDRO RAMOS

¿Cree que les ha afectado la abstención en la investidura de Rajoy?

Fue un error, lo publiqué el 1 de octubre y ahí está en mi muro de Facebook. Dije que cometíamos un grave error no permitiendo que Pedro Sánchez consultara a la militancia para decir “no” a Rajoy y permitir un gobierno progresista. ¿Qué miedo había de que Pedro Sánchez dijera cuáles eran las cartas? Había tiempo de decir que sí, o no. Si eran inasumibles por parte de la dirección del comité federal o de la dirección de este partido. No se le permitió y el resultado es que hoy gobierna Rajoy. Y, por tanto, fue un error esa abstención: ¿y quién lo ha dicho? no Ángel Víctor, lo ha dicho la militancia reponiendo a Pedro Sánchez que dijo que “no es no”.

El hecho de que Nueva Canarias haya contribuido a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, ¿va a dificultar la relación con el PSOE en Canarias? ¿Se plantean ir de nuevo con este partido a las elecciones generales?

En el año 2019 o 2020, ya veremos cuando son las elecciones generales, el PSOE debatirá seguro. Tendremos que corregir cosas, repito que la política es el arte de la corrección, y hay cuestiones que tienen que ser consultadas a la militancia, pues no se hizo en su momento. Aunque nos dio más votos esta alianza, indudablemente desde el punto de vista institucional no fuimos el partido beneficiado, lo fue Nueva Canarias. Por tanto, tendremos que tomar la decisión cuando sea el momento y consultando a la militancia. No va a ser necesario nuevas alianzas, creo que el PSOE podrá sólo y será capaz de conseguir que Pedro Sánchez si finalmente es él nuestro candidato (que estoy convencido de que lo será) a gobernar este país y liderarlo desde la izquierda y esa tesitura la tengo despejada.

“Nueva Canarias votó “no” a Rajoy, mientras nosotros nos equivocamos”

Lo que hizo Nueva Canarias fue primero votar “no” a Rajoy, nosotros nos equivocamos y ellos cumplieron con el acuerdo que firmaron. Es cierto que en ese acuerdo lo que se decía era fundamentalmente que se firmaba para que Pedro Sánchez fuera presidente y ha sido el propio Pedro Sánchez quien ha dicho que no se incumple por parte de Nueva Canarias con respecto a los presupuestos, pero he de decir también que son unos malos presupuestos para los españoles. Aunque se pueden mejorar levemente para los canarios y hay mejoras que son ostensibles y claras, sin embargo, los pensionistas canarios son también pensionistas españoles y siguen teniendo unas pensiones insuficientes, las mujeres canarias son mujeres españolas y no aparecen las partidas justas para luchar contra la violencia de género y los trabajadores que están en paro en Canarias son también españoles y tienen una reforma laboral que no puede pervivir más tiempo porque lleva a unos puestos de trabajo precarios y, por tanto, son malos los presupuestos generales del estado y hemos votado no y seguimos manteniendo nuestra negativa a esos presupuestos.

Volviendo la mirada a 2019, ¿se plantea presentarse como candidato a la Presidencia de Canarias?

Lo decidirán los militantes. Yo en estos momentos estoy centrado en ser secretario general y en que tengamos al mejor candidato para el Parlamento de Canarias, los siete cabildos y los 88 municipios. También los mejores hombres y mujeres que encabecen planchas socialistas electorales para ganar esas elecciones. En cualquier caso, ya adelanto que será la militancia la que lo va a decidir. Propondré que haya primarias, aunque solamente haya un candidato. Primarias para que cualquier compañero que lo desee pueda concurrir a la Presidencia del Gobierno de Canarias y si finalmente me toca hacerlo lo haré con el máxima dedicación. Estoy convencido de una cosa, si soy secretario general, voy a ganar mucho más de lo que hemos ganado en el pasado en esas elecciones y, por fin, lideraremos ese cambio en el Gobierno de Canarias.

"Mi relación con Clavijo siempre ha sido institucional"

Con Clavijo, ¿cómo son las relaciones actualmente?

Mi relación siempre ha sido institucional con él, no he tenido ninguna otra. No he tenido jamás ni un almuerzo con él ni una cena con él en todo este tiempo. No ha sido mi responsabilidad, la han podido tener otros, yo no. Yo me he circunscrito a mi acción institucional a Gran Canaria y mi acción orgánica también a la isla de Gran Canaria. Por tanto, no mantengo ningún tipo de relación con él y creo que esto también despeja algunas afirmaciones con una intención malévola cuando se han anunciado reuniones que no han existido nunca.

El aspirante a la Secretaría General del PSOE de Canarias Ángel Víctor Torres ALEJANDRO RAMOS

Recientemente, ha dicho que el PSOE debe permanecer en la oposición hasta 2019, pero ¿apoyaría una moción de censura en La Laguna?

Yo lo que he opinado es que estamos en la oposición habiendo ganado las elecciones. No hay en estos momentos una alternativa de izquierdas que podamos conformar en Canarias, que ojalá pudiera ser y sacaríamos del Gobierno a Clavijo y a CC que gobierna en minoría, pero eso en este momento no es posible. Por tanto, hay que hacer una oposición constructiva. Yo jamás he estado en la oposición para pegar gritos, vociferar o decirle no a todo. Si las cosas que se plantean son buenas para los canarios, el interés general prima por el sistema partidario y las apoyaremos. Seremos exigentes con la acción del Gobierno en Canarias, lo haremos desde el partido y lo hará el grupo parlamentario.

“La moción de censura de La Laguna la tiene que decidir la militancia, no cabe que yo ordene desde arriba”

Con respecto a La Laguna también quiero ser absolutamente claro. La moción de censura la tiene que decidir La Laguna, la militancia de La Laguna. Estamos en un momento nuevo en el PSOE, no cabe yo desde arriba ordene a nadie que tome una decisión porque tienen que ser soberanos en esa decisión. La militancia de La Laguna, la asamblea de La Laguna, el grupo municipal de La Laguna. Y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con gobiernos de progreso, gobiernos de izquierda pero respetando los pasos y los procedimientos.

Si está de acuerdo con esos gobiernos de progreso, ¿cómo ve las relaciones futuras con Coalición Canaria?

Es Coalición Canaria quien tiene que decidir. Nosotros tenemos absolutamente claro que tenemos, por ejemplo, un gobierno en el Cabildo de Gran Canaria donde CC está en la oposición y en Las Palmas de Gran Canaria que ni está en la oposición porque no tiene representantes. Nuestros gobiernos son de izquierdas: PSOE con otras dos fuerzas políticas claramente de izquierdas. Coalición Canaria se ha manifestado de una manera ideológica discutible en cuanto a que sea un partido de una ideología de izquierdas, muy discutible. Hemos compartido Gobierno durante seis años y no quiero olvidarme de que también en esos años el PSOE transformó la sociedad de nuestra tierra y abrió los comedores escolares e impulsó los planes de empleo sociales y eso lo hicimos gobiernos de izquierda en esos años en que estuvimos en el Gobierno de Canarias. Y si CC se convierte en un partido progresista y de izquierdas, que está muy lejos de lo que hoy realmente es, pues entonces empezaremos a hablar. Mi obsesión es liderar ese Gobierno de izquierdas, trabajaremos para que estemos solos en ese Gobierno y que todos los demás estén en la oposición y si no que se sumen y compartan nuestro programa e ideal programático.

Gustavo Matos también sonó para presentarse como candidato a la Secretaría General del PSOE de Canarias, pero finalmente optó por aunarse a su candidatura. ¿Qué posición va a tener en el partido si finalmente es su proyecto el elegido por los militantes?

Todo eso se hablará el 24 de julio hasta el 16 de septiembre. Todos estamos y debemos estar a disposición del nuevo secretario o secretaria general. Hay una cita primera, que hablen los militantes. Yo no puedo estar pensando y no lo hago ofreciendo cargos a compañeros y compañeras en una futura ejecutiva, en una futura dirección de partido en un futuro grupo parlamentario. No creo que sea tampoco lo que debemos hacer. Hoy tenemos que conseguir el apoyo de los militantes, de cada uno de ellos y tiempo de saber cómo organizar el partido tenemos. Hay un magnífico verano por delante, agosto. Que estén también tranquilos quienes estén en otras planchas, no es Ángel Víctor un hombre que practique el sectarismo ni que haya eliminado de un proyecto político a quienes se hayan enfrentado a él y pongo el ejemplo de Gran Canaria, donde hay compañeros que estaban en otras planchas e incluso quienes la encabezaban han trabajado conmigo, forman parte o han formado parte de mi ejecutiva y hoy incluso están conmigo en el Cabildo, en otros ayuntamientos de la isla trabajando bien en los gobiernos. Por tanto, por ese lado tiene que haber tranquilidad y debemos estar donde nos corresponda, eso sí a quien le corresponda un sitio u otro, lo que les pido y exijo también, como es normal, y es que habrá máxima generosidad del secretario general si lo soy pero también que haya máxima lealtad, con mayúsculas, la que no puede ser discutible o discutida. La que tiene que ser exigible a cualquier compañero que una vez que decidamos que el secretario o secretaria general es alguien, se ponga al lado de ese alguien para ayudar y no para otra cosa.

¿Cree que tiene más diferencias o semejanzas con los otros candidatos, Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar?, ¿estaría dispuesto aunar candidaturas con alguno de ellos?

Esto último ya no es posible, los tres hemos conseguido pasar el corte de avales y cualquier unión que ahora parezca no sería congruente con el apoyo conseguido para poder ser candidato. Yo creo que los tres debemos llegar al 23 de julio y a las urnas. Con ellos comparto y tengo diferencias. Los tres tenemos trayectorias orgánicas, yo les pido a los militantes que las comparen. Es que lo tienen fácil, hay trayectorias orgánicas de Ángel Víctor, Patricia y Juan Fernando. Unos tenemos experiencia como secretario insular, otros como Patricia, secretaria local de una agrupación y Juan Fernando fue secretario regional. Que cada uno vea qué se hace, cómo se trabaja ahí, qué experiencia se traslada, cómo se organiza ese trabajo de equipo, qué predisposición hay para el trabajo conjunto y con esa predisposición también creo que se hará una visión de las cosas para tener reflexionado ese voto de una manera más coherente.

¿Se ve con apoyos en todas las islas?

Hay apoyo en todas las islas, absolutamente en todas. Hemos ido aumentando ese apoyo. Si me preguntas esta cuestión hace cuatro semanas te diría que tengo apoyo en las islas pero cuatro semanas después tengo que decir que el apoyo ha ido aumentando de manera considerable y lo hemos visto en los avales. Hemos conseguido el mayor número de avales y creo que mucha gente no pensaba que eso fuera posible, es más, pensaban que quizás otros compañeros iban a conseguir mayor número. Hemos hecho un trabajo duro y quizás con menos medios que otros compañeros porque yo tengo mi aspecto institucional ligado fundamentalmente a Gran Canaria y hemos tenido que hacer un gran esfuerzo. Es verdad cuando decían que era menos conocido en otras islas porque ni he estado en el Parlameto de Canarias, donde está Patricia o ha estado Juan Fernando. He tenido que hacer un trabajo con mi equipo de sobreesfuerzo con mi equipo visitando las islas, trabajando sábados y domingos y creo que estamos recogiendo esos frutos. Lo hicimos con los avales y estoy convencido de que lo vamos a hacer también con los votos y estoy también convencido de que vamos a conseguir más votos que avales y vamos a respetar la decisión de la militancia. Yo les he dicho a todos que en el momento en el que tú metes el voto en la urna dura segundos pero realmente esa decisión dura cuatro años, entonces, hay que reflexionarlo bien que lo piensen bien, que voten en conciencia, que no lo hagan porque nadie les presiona ni porque se sientan presionados, que decidan justamente lo que se les está pidiendo, que no estamos decidiendo ni un futbolista, ni un cantante, ni a un profesional determinado ni a un candidato a una institución pública, estamos decidiendo al secretario general del PSOE, alguien que conozca lo orgánico, que sea el mejor para defender al PSOE en lo orgánico, si lo hacen así estamos en campaña y por eso les pido ese voto y el pensamiento y la votación será Ángel Víctor.