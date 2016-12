Barragán confía en mantener los pactos locales con el PSOE en las islas

El secretario general de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Barragán, ha asegurado, tras el cese de los consejeros socialistas y la ruptura del pacto de Gobierno, que confía en mantener los pactos locales con el PSOE.



José Miguel Barragán, en un comunicado, manifestó que la intención de CC no es llevar el desencuentro que ha tenido lugar en el seno del Gobierno de Canarias a los pactos locales, sobre todo en aquellos lugares donde están funcionando.



El secretario general de Coalición Canaria dijo que su partido seguirá trabajando para dar estabilidad a las instituciones locales de toda Canarias en las que mantienen acuerdos de gobierno con el PSOE.



Asimismo, avanzó que el Gobierno de Canarias va a cumplir el programa de gobierno que puso en marcha al principio de la legislatura, cuando CC y PSOE firmaron el pacto de gobernabilidad.



La ruptura del pacto de Gobierno con el PSOE "es una decisión dura, pero inevitable", agregó Barragán, quien justificó que el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, cesó a los cuatro consejeros socialistas por "una cuestión de responsabilidad" y para defender el interés general.



Indicó que se trató de llegar a un acuerdo "hasta el final, por puro sentido de la responsabilidad", a través del diálogo con el PSOE, incluida su dirección federal.



Con la decisión tomada hoy, continuó, se ha cumplido el acuerdo refrendado por el Parlamento e incluido en el Presupuesto de 2017 de distribuir el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) de acuerdo a las reglas del Régimen Económico y Fiscal (REF).



"Todas las islas salen beneficiadas con este criterio, que complementa a las islas no capitalinas en función de su realidad y sus necesidades", aseveró Barragán, quien opinó que los canarios no pueden pagar las circunstancias actuales del PSOE.



A su juicio, el interés general de los ciudadanos no puede ser confundido con el interés de partido ni los objetivos personales, lo que el PSOE no ha entendido.