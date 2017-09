Gran Canaria creará su propio órgano de evaluación ambiental ante la entrada en vigor de la polémica Ley del Suelo

El Cabildo de Gran Canaria creará su propio órgano de evaluación ambiental tras la entrada en vigor de la polémica Ley del Suelo de Fernando Clavijo. Se trata de una ‘cotmac’ propia formada por un órgano técnico y otro político cuyo objetivo es garantizar la coherencia del territorio insular y la proyección de su paisaje.

Así lo anunció este lunes el presidente insular, Antonio Morales, en la inauguración de las Jornadas Explicativas de la Ley del Suelo que se desarrollan en Infecar. La iniciativa, i mpulsada por el Cabildo junto a la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico y Abogados y Arquitectos Asociados, pretende dar a conocer el contenido y las consecuencias de la nueva norma.

Según la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, la necesidad de conocer más esta ley quedó patente "por el éxito de inscripciones, 700 de técnicos de todos los ayuntamientos, el Cabildo, profesionales del derecho urbanísticos e interesados en general".

“Es imprescindible que la Institución insular y las municipales trabajen coordinadas entre sí y con el Colegio de Arquitectos y todas las entidades que tengan competencia e intervengan en el territorio insular”, ya que hay que garantizar la coherencia de la interpretación de la norma para que su aplicación sea igualmente coherente en el conjunto de la Isla. Por este motivo, el Cabildo usará la posibilidad que establece la nueva norma de crear estos nuevos órganos tras fijar descentralización de este control ambiental hacia cabildos y ayuntamientos.

Morales recordó que el Cabildo de Gran Canaria fue beligerante con la Ley del Suelo, en cuya discusión participó con una posición crítica tanto frente al anteproyecto como ante el proyecto de ley porque “era necesario mantener la orientación de los últimos veinte años en Canarias, no es una casualidad que la legislación contara con la unanimidad de todas las fuerzas políticas”, una unanimidad que ahora se ha quebrado, subrayó en su intervención.



El presidente insular subrayó que, si bien en el debate de la ley se mejoraron aspectos importantes como las actuaciones en el suelo rural o el control medioambiental de la planificación, aún siguen existiendo amenazas al territorio que hay que evitar con diálogo y los instrumentos insulares que puedan salvaguardar los ejes de actuación planteados por la Institución.



Morales detalló tres principios a los que el Cabildo de Gran Canaria no renunciará: un desarrollo territorial sostenible que preserve la riqueza medioambiental y garantice el equilibrio social, energético y alimentario; una programación y coordinación insular en las grandes decisiones sobre el territorio y el desarrollo; y una propuesta turística que diversifique la oferta y limite la ocupación del territorio.



Es necesario combinar estos principios con los nuevos instrumentos legales. Y para acertar es preciso “conocer los nuevos procedimientos para evitar contradicciones que nos hagan retroceder o paralizarnos”, por lo que una vez aprobada la norma, y en un ejercicio de responsabilidad, el Cabildo no ha dudado en poner en marcha unas jornadas que analicen el texto en profundidad.



La entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo incide directamente en la labor cotidiana de técnicos, juristas y profesionales, por lo que Morales agradeció la participación desinteresada de los ponentes de estas jornadas que se celebrarán los lunes de septiembre y octubre en Infecar, lo que además redundará en la coherencia interpretativa de la norma.

Cabe recordar que la batalla contra esta Ley sigue abierta en Europa. El Parlamento Europeo mantendrá abierta la petición para que se investigue si esta norma vulnera la legislación comunitaria.