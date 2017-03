Dávila anuncia su intención de incrementar los impuestos al tabaco y bebidas carbohidratadas

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha anunciado que en la reforma fiscal anunciada por el Gobierno de Canarias, y que quiere poner en marcha en 2018, se van a "seguir incrementando los impuestos al tabaco y a las bebidas carbohidratadas que favorecen obesidad".

Por contra, aseguró que la posible rebaja del IGIC "no se hará de forma indiscriminada" y que estudia la fórmula para que "a las personas celíacas, cuyos alimentos especiales, que son su medicina, no multipliquen por seis su cesta de la compra" puedan ser compensadas en el desembolso económico que deben llevar a cabo.

Además, modernizará los tributos vinculados con la protección del medio ambiente y la economía azul y los que se destinen a impulsar sectores estratégicos para diversificar la economía.

Con esto ejemplos, Dávila ha querido reforzar en sede parlamentaria la idea de que la futura reforma fiscal "quiere acabar con la grieta agrandada por la crisis entre quienes más tienen y los que menos tienen".

De esta forma contestó Dávila al portavoz del PSOE, Ignacio Álvaro Lavandera, que se había quejado de la "inexistente" política fiscal del Ejecutivo regional y criticado la pretensión de rebajar el IGIC.

"Es una temeridad rebajar el IGIC, lo que supondría un descenso de recaudación de 400 millones de euros para una economía que no acaba de arrancar, que tiene una tasa de paro que ronda el 25% y donde el 33% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social", aseguró el socialista.

Una rebaja que, sin embargo, ha vuelto a exigir el conservador Miguel Jorge Blanco, al recordar que la propia Dávila la prometió para 2018, "algo que ya parece difícil", sobre todo cuando el propio presidente Fernando Clavijo la ha vinculado la mañana de este martes a que esté aprobado el nuevo sistema de financiación estatal.

Primar a 'Chanel nº5'

Sin embargo, la diputada de Podemos Asunción Delgado criticó precisamente lo contrario, el hecho de que Canarias tenga los impuestos más bajos de toda España y que se haya reducido el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para beneficiar a las grandes fortunas.

"Ha descendido el IGIC a los perfumes, y eso no ayuda a disminuir las desigualdades sociales porque va a tener mejor tratamiento el Chanel número 5 que una barra de pan", afirmó.

En parecidos términos, el líder y portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, criticó la rebaja indiscriminada del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ("apoyamos que quien hereda una casita no lo pague, pero no que no lo haga quien consigue una finca de 70 hectáreas") y defendió reforma fiscal en la que pague el que más tiene para que sea "justa y no se escaqueen los poderosos".

"Cada vez que el Gobierno de Canarias habla de reforma fiscal es sinónimo de una rebaja indiscriminada de los impuestos", concluyó.

Dávila insistió en que se constituirá un grupo de trabajo con agentes sociales y económicos, universidades, cabildos y ayuntamientos para consensuar un documento que podrá debatirse en el Parlamento a principios del año 2018.