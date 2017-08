Hernández Bento ya milita en Ciudadanos y sobre su candidatura a alcalde dice desconocer qué deparará el futuro

El exdelegado del Gobierno en Canarias y exmilitante del PP canario, Enrique Hernández Bento, ha pedido afiliarse a Ciudadanos (C's), pero ha especificado que su alta todavía está en fase de tramitación y que en este momento no es candidato a nada de cara a los comicios de 2019, cita para la cual quedan todavía casi dos años.



Hernández Bento ha confirmado que solicitó el alta en C's después de que demandara a su expartido por cómo se desarrolló el proceso de elecciones a la Presidencia del PP canario -"fue un fraude"- y que, al cabo de una semana de su denuncia, se dio de baja de la formación que lidera Asier Antona.



"A principio del mes de julio solicité el alta en Ciudadanos y no hay nada más. Es absurdo pensar otra cosa porque, ahora mismo, ni siquiera soy afiliado, sino que estoy a prueba y, por lo leído en su web, existe un periodo de seis meses para que sea confirmado", ha comentado el que será candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por la formación naranja, cuando el partido pueda hacerlo oficial dentro de sus procesos internos.



Hernández Bento considera que Ciudadanos "es un partido que lo está haciendo muy bien" y, además, "cuadra" con su pensamiento político, "desde luego más liberal que algunos militantes de mi anterior formación".



"Me gusta la política, sobre todo, la gestión pública, y me afilio a C's porque me apetece. No hay nada más y, mucho menos, candidaturas", ha subrayado el exdelegado, quien ha agregado que desconoce lo que pueda pasar en el futuro.



En ese sentido, Hernández Bento ha reconocido que ahora está "adaptado" a su nueva vida de funcionario -ejerce en asistencia jurídica a la Consejería regional de Hacienda-, que está pasado unos días de vacaciones en Fuerteventura "muy relajado" con su familia -"como hacía tiempo que no lo hacía"- y que desconoce si realmente le apetece volver a la escena pública.



"Lo digo con absoluta sinceridad, hay veces que tengo el gusanillo de volver, pero en otras también me digo que no merece la pena", ha concluido el exdelegado del Gobierno en Canarias.