Enrique Hernández Bento demanda al PP canario por las irregularidades en el proceso para elegir a su líder

El exdelegado del Gobierno de España en Canarias Enrique Hernández Bento ha demandado al Partido Popular de Canarias en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria por las irregularidades durante la campaña para elegir a su líder, que concluyeron con la victoria de Asier Antona en las votaciones de la semana pasada.

Según explica Hernández Bento en un comunicado, la demanda fue presentada el pasado lunes 27 de febrero después de haber observado "falta de neutralidad del Comité Organizador (COC), falta de transparencia, uso ilegítimo del censo electoral, control de los ingresos de los afiliados que se ponían al día para poder participar en el proceso, oscurantismo en todas las decisiones adoptadas por el COC, entre otras irregularidades", sostiene el político popular.

"No sería coherente el permanecer impasible ante unos hechos que he denunciado ante el propio COC, aportando pruebas de las irregularidades cometidas y advirtiendo de que de no tomar las medidas oportunas, me reservaba el derecho de acudir a la Justicia", motivo por el que finalmente presentó estas pruebas en los juzgados.

"No me gusta lo que veo en mi partido", sostiene, y añade que "muchos apelan a la unidad sin que les importe nada las irregularidades y los abusos cometidos. Según ellos por encima de todo está la unidad del partido, su integridad, lo que significa la vuelta al pensamiento único", lamenta.

Así mismo, también reflexiona sobre la falta de disenso en el seno del partido al recoger las declaraciones de Asier Antona en las que sostenía que "a partir de ahora el que venga a restar, a dividir, no tendrá cabida en el Partido Popular". Hernández Bento recalca que eso no le gusta ya que el presidente "cree que la crítica, el no compartir ideas o planteamientos, el no estar de acuerdo con algunas decisiones, es dividir el partido. La pregunta que me hago es: ¿Sólo tendrán cabida en el PP los que estén de acuerdo en todo lo que él diga?".

"Durante estas semanas me he encontrado con lo mejor y con lo peor del ser humano. He encontrado a gente valiente, comprometida, compañeros honestos, personas que creen en la política seria y que tienen una visión crítica de la vida, personas que siguen pensando que tenemos que cambiar algunas cosas en nuestro partido, porque, a pesar de la derrota, y a pesar de no compartir determinadas actitudes y opiniones, sigue siendo “nuestro partido”. También he visto lo contrario, compañeros que por mantener su status quo han sido capaces de faltar a los más elementales principios éticos", expone el exdelegado.

Hernández Bento renunció a su candidatura y concurrió finalmente junto a Cristina Tavío, que perdió estrepitosamente ante Asier Antona. El político grancanario ha criticado que "cuando se trata de elecciones en las que votan los ciudadanos nos referimos a esos procesos como la fiesta de la democracia y cuando los que votan son los militantes de los partidos lo denominamos guerras internas".