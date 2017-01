Morales matiza a Brito y deja su continuidad en el gobierno del Cabildo en manos de los servicios jurídicos

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha matizado este sábado las palabras del vicepresidente segundo, Juan Manuel Brito, quien afirmó que su expulsión de Podemos, ratificada esta semana por la Comisión Estatal de Garantías Democráticas de la formación morada, no implicará su salida del gobierno de la Administración insular.

Brito señaló el viernes que los servicios jurídicos de la institución avalan su continuidad aun cuando la Ley de Cabildos impide a los no adscritos (la condición que ostentará a partir de ahora el también promotor de Sí Se Puede Gran Canaria) obtener la dedicación parcial o exclusiva como consejero del grupo de gobierno, es decir, cobrar por ejercer este cargo. Esa norma, vigente desde mayo de 2015, veta además su presencia en puestos directivos de entidades públicas o privadas dependientes del Cabildo.

“Hay una interpretación por parte de los servicios jurídicos distinta y eso tendría efecto (la pérdida del reconocimiento de dedicación parcial o exclusiva) si yo hubiese sido nombrado no adscrito antes de entrar en el Gobierno, no al revés. Una vez nombrado, no pierdo esas condiciones”, defendió.

Sin embargo, el Cabildo ha querido dejar clara su posición al respecto en un comunicado enviado este sábado a los medios, para "evitar elucubraciones e interpretaciones erróneas o sectarias".

Al respecto, sostiene que la Adminsitración insular no tomará decisión alguna hasta que reciba la comunicación formal de Podemos de la expulsión de Brito, algo que todavía no ha sucedido.

Cuando reciba la susodicha comunicación, precisa que el presidente insular encargará un informe jurídico que valore dos aspectos: si un recurso ante la Justicia paraliza la decisión de expulsar al consejero; y un análisis de la situación según la Ley de Cabildos de 2015. Es decir, "si las consecuencias son la separación inmediata del Gobierno como no adscrito o si la Ley permite su continuidad en el Gobierno".

Asimismo, asegura que Morales no se ha reunido con el consejero para analizar las causas de su expulsión y las consecuencias que puede tener para él y el conjunto del grupo político en el Cabildo, aunque prevé hacerlo la próxima semana. En este punto añade que también escuchará a Podemos para conocer su interpretación y sus intenciones ante esta situación y al resto de consejeros insulares de la formación morada.