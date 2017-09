El PP sostiene que Antonio Morales ayuda a Juan Manuel Brito con subvenciones "para que Sí Se Puede le haga campaña"

El grupo popular en el Cabildo de Gran Canaria ha acusado este jueves al presidente de la corporación, Antonio Morales (Nueva Canarias), de conceder una subvención "a dedo" de 45.000 euros a su exvicepresidente Juan Manuel Brito para que el partido Sí Se Puede le haga "campaña".



El portavoz de los populares, Felipe Afonso, ha anunciado en conferencia de prensa que le pedirá a Morales que paralice esta ayuda directa a la asociación Gemos-Canarias, tramitada "a dedo, con nombre y señales, que tiene como beneficiario a Juan Manuel Brito".



Afonso ha apuntado que, tras renunciar a su cargo en el Cabildo, Brito comenzó una nueva andadura en junio 2017 en una asociación que entre julio y agosto presentó documentos para optar a una subvención.



El PP denuncia que, "solo un mes después y a una velocidad inusitada", se va a llevar al pleno de este viernes una modificación presupuestaria destinada a "beneficiar a una entidad" cuyo coordinador es el exvicepresidente del Cabildo, porque "así consta en los documentos presentados y en las redes sociales".



El dirigente popular ha subrayado que esta propuesta contrasta con el trato recibido "hace muy poco por la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria (Adigran), a la que el Cabildo le denegó una subvención de 20.000 euros porque, dijeron, tenía que someterse a un concurso público", mientras que la solicitud de la asociación de Brito se tramita "a dedo, rapidito y por la puerta giratoria".



En su opinión, este es la continuación de otros "escándalos", como las ayudas otorgadas a Accionred Canarias -"de la que Brito era líder hasta que fue vicepresidente del Cabildo"-, el apoyo a Morales de los consejeros expulsados de Podemos -"lo que tiene que ver con Brito y Sí Se Puede"- y ahora esta ayuda a una formación política.



"Antonio Morales está moviendo recursos del Cabildo para que este señor -Brito- se dedique a hacer política y hacer campaña para él", ha denunciado Afonso.



Al PP le parece que este asunto "es un escándalo realmente inusual, ya que a un vicepresidente del Cabildo que tiene que dimitir solo unos meses después, monta un chiringuito y se le da una subvención de 45.000 euros, cuya principal partida -unos 40.000- son para el sueldo del coordinador del Proyecto Gemos-Canarias, el señor Brito".



"Le pedimos a Morales que lo paralice de cara al pleno y, si no lo hace, le pedimos a Nueva Canarias y al PSOE que lo obliguen a pararlo", ha resaltado Afonso.



Al portavoz popular lo que más le duele es que hayan intentado engañarles porque, cuando este asunto fue a comisión para su dictamen, no se informó y se mezcló con otras subvenciones, por ejemplo una ayuda para los afectados por el cierre de la carretera de La Aldea.



"¡Cómo no vas a apoyar eso! Pero se pone Gemos con letra pequeñita y sin decir que es Brito quien está detrás y, además, lo coloca como Gesmos (sic) para no lo encuentres en internet", ha añadido.



En su opinión, se ha actuado con "nocturnidad, alevosía y, además, mintiendo Morales hoy al decir en las emisoras de radio que Brito no tiene nada que ver con esto".



"Es un proyecto para hacer política, para que se dedique a la política, para que monte y desarrolle Sí Se Puede y le haga campaña a Morales", ha insistido Afonso, quien se pregunta "qué interés tiene él para montar Sí se Puede" y por qué le dedica "recursos de los grancanarios".



Si al final el Cabildo aprueba esta subvención, el PP la recurrirá, presentará alegaciones y, si fuese necesario, acudirá a los tribunales porque "no se puede tratar a un amigo mejor que a una ONG".



"El PP va a pedir que se vote la modificación de forma separada y, si no fuese así, votará en contra, aunque dirá que está a favor que se ayude a los afectados de La Aldea. Sin embargo, para recurrir un expediente hay que votar en contra, aunque se dejará claro que se está de acuerdo con todo lo demás", ha agregado Afonso.



Para el dirigente popular este tema "es posiblemente ilegal y, desde luego, poco ético y amoral. Desde luego, el PP no puede ser cómplice y lo va a recurrir e impugnar".