Patricia Hernández acusa a Clavijo de "mentir" y "trabajar para la Sanidad privada"

Este martes se ha vivido en el Parlamento de Canarias el primer enfrentamiento directo entre la ex vicepresidenta socialista del Gobierno canario, Patricia Hernández, y el presidente del Ejecutivo regional, el nacionalista Fernando Clavijo, desde que fue cesada el 23 de diciembre como 'número dos' del gabinete.

Así, Hernández acusó a Clavijo de "mentir", respecto a que defiende a la Sanidad pública cuando en realidad trabaja para los empresarios privados sanitarios y es una "amenaza" para el sistema público.

"Es un clamor en la sociedad cómo falta a la verdad y cómo trabaja para la sanidad privada", afirmó Hernández durante su intervención en la primera pregunta directa de control a Clavijo que ha efectuado.

"Bienvenida al Parlamento"

"Bienvenida al Parlamento de Canarias", replicó irónicamente Clavijo a Hernández para a continuación acusarla de "faltar a la realidad" porque lo cierto es que "con más recursos las listas de espera han aumentado". Por ese motivo, reiteró su mensaje que para rebajarlas, se usarán "todos los medios, y eso no son negocios".

Una tesis que fue rebatida duramente por Hernández, pues acusó a Clavijo de anunciar como novedad que se abrirán los quirófanos en horario de tarde y pruebas diagnósticas los fines de semana para bajar las listas de espera, cuando eso ya se hacía con el socialista Jesús Morera al frente de la Consejería de Sanidad "y usted mandó parar" para evitar un inexistente desvío del gasto presupuestario.

"¿Su anuncio fue por desconocimiento o una mentira? Fue una mentira, porque es imposible que no sepa que se hacía algo que usted mismo paró", insistió.

Amenaza para la Sanidad Pública

Y es que para Hernández, "se puede mentir una vez a los canarios, pero no se puede mentir todo el tiempo, y eso hace usted con la sanidad", pues "falta a la verdad con demasiada frecuencia porque es una amenaza para la sanidad pública".

La presidenta del Grupo Socialista insistió que fue cuando el ex consejero Morera dejó en solo 4 millones de euros el presupuesto a los conciertos sanitarios, en algunos casos arrastrados desde "períodos preconstitucionales", cuando Clavijo decidió prescindir del PSOE en el Gobierno de Canarias.

"Durante 25 años de CC en el Gobierno de Canarias se han dejado de construir hospitales, no se ha abrió ni una sola cama de agudos en Tenerife y no se compró material para así mantener a la sanidad la privada, y con eso acabó Morera", afirmó la ex número dos del Ejecutivo.

Para Hernández, el presidente es "el mejor aliado de los que hacen negocio con la salud de las personas, y usted ve a los pacientes como clientes".

"La verdad es que con más dinero que cuando Brígida Mendoza era la consejera, no ha mejorado la situación de la sanidad pública, que es de las peores valoradas de toda España", replicó Clavijo tras preguntar a Hernández que "por qué no se fueron antes del gobierno si tan mala era la situación" en "vez de abandonar dos veces su puesto de trabajo que pagan todos los canarios".