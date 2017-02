Podemos en Canarias, a la espera de su particular Vistalegre

Con la entrada de Meri Pita en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que se constituirá este mismo sábado, la secretaria general en las Islas deberá dejar su cargo orgánico en el Archipiélago para poder compatibilizar su cargo de diputada nacional con el de miembro en las altas esferas nacionales de la formación morada, dando relevo al frente de la organización en Canarias.

Después del cónclave celebrado el pasado fin de semana en Madrid que obligará a Pita a que deje de ser la cabeza visible de Podemos en las Islas, la secretaria de Organización del partido en Canarias, Concepción Monzón, explica que existen tres opciones para la dirección del partido. Por un lado, que la diputada de Las Palmas siga siendo la secretaria general en las Islas en funciones, por otro que se forme una gestora o que exista una comisión de preparación de las primarias autonómicas. Moreno añade que será la Secretaría de Organización de Podemos quien, de forma reglada, indique en las próximas semanas quién asumirá la dirección en el Archipiélago.

En cuanto al particular Vistalegre canario que Podemos vivirá en los próximos meses, Moreno ha indicado que todavía no existen fechas confirmadas, aunque Meri Pita ya había expresado que como más tardar espera que sea en abril. Eso sí, irá a la par que en todas aquellas comunidades en las que aún no se han celebrado primarias a sus respectivos consejos autonómicos con el fin de ahorrar gastos con la herramienta digital para las votaciones.

De este particular Vistalegre canario saldrá, por un lado, la nueva dirección, y por otro los documentos que regirán orgánicamente el partido. Ya existe un sector dentro del partido que aboga porque exista un debate interno de propuestas y documentos más que de candidatos.

Uno de los nombres que suena para ser candidata a la secretaría en las Islas es el de la diputada autonómica Noemí Santana. La grancanaria expresaba en sus motivaciones para formar parte de la lista de la lista liderada por Pablo Iglesias que estaba "convencida de que habrá grandes compañeros y compañeras que representarán a Canarias a nivel estatal porque mi prioridad política es luchar por mi tierra. Y por eso, considero que mi lugar está en el CCA [Consejo Ciudadano Autonómico] de Canarias". Así, internamente en el partido se reconoce que la diputada es una de las personas que está pensando en presentarse, aunque todavía el periodo oficial de candidaturas no está abierto.

Otro de los nombres que se barajaban era el del congresista tinerfeño Alberto Rodríguez, quien estudiaba ir en una candidatura conjunta con Noemí Santana, pero como también ha sido elegido para formar parte del Consejo Ciudadano Estatal (además siendo uno de los políticos más votados, por lo que podría ostentar un cargo de responsabilidad orgánica) es incompatible que pueda presentarse ya en las Islas.

Tal como recuerda Moreno, cualquier inscrito que no contravenga el código ético de la formación podrá postularse a los cargos orgánicos del partido, aunque deberá primero ser avalado por los círculos, los consejos autonómicos y municipales y los distintos órganos de la formación.