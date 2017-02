Meri Pita: "Hay quienes tenemos temor a que la descentralización de Podemos nos convierta en franquicias"

La secretaria general de Podemos en Canarias y diputada nacional, Meri Pita, es una de las cuatro personas canarias dentro de la lista (va de número 20) de Podemos para Todas, el proyecto encabezado por Pablo Iglesias para la Asamblea Ciudadana del partido, conocida como Vistalegre 2. Los otro tres canarios son los también diputados Alberto Rodríguez (número 17) y Carmen Valido (54), así como la parlamentaria Noemí Santana, que ocupa el penúltimo puesto de esta plancha (puesto 60).

Es uno de los nombres canarios dentro de Podemos para Todas, ¿cómo fue el proceso para estar en el número 20?

El secretario general Pablo Iglesias ya nos había comentado su interés de hacer una lista con muchos compañeros y compañeras y él fue el que me llamó y me propuso. Para mí es un grandísimo orgullo y una tremenda responsabilidad que se cuente con nosotros en ese Consejo Estatal y se asume no a título personal, porque una no está en política por cuestiones personales, no, al contrario. Entonces, es una responsabilidad representar a Canarias en ese equipo cercano a Pablo Iglesias. Es un grandísimo orgullo, no lo voy a negar.

¿Qué se juega Podemos Vistalegre 2?, ¿marcará el futuro del partido?

¡Claro! Todo lo que son los procesos, somos una organización muy jovencita, hemos tenido todos los procesos que tienen los bebés cuando nacen pero sin vacunas. Hemos nacido a lo bestia, hacíamos un llamamiento a esa gente que no había decidido ser parte activa de la política, nosotros llamamos fundamentalmente a esa gente, a la ciudadanía diciéndole que tenían que dejar de ser parte pasiva y convertirse en parte activa porque si no la política la iban hacer los de siempre. En esa línea hemos vivido tres años a una velocidad de vértigo sabiendo que sobre nosotros teníamos una tremenda lupa de aumento del sistema que nos iba a intentar equipararnos como si fuéramos ellos. Hemos aprendido muchas cosas, a base de equivocarnos muchas de ellas, a base de acertar en otras, pero hemos crecido muy rápido y no tenemos tiempo casi de curarnos de las enfermedades que tenemos, pero las hemos pasado, hemos pasado el sarampión, las chinas...hemos pasado muchas enfermedades y Vistalegre indica que toca ahora repensar. Yo creo que una cosa en la que innovamos es en que no queremos una organización estática, no queremos una organización al uso. No, queremos una organización que se adapte en todo momento a las necesidades. Ahora viene un tiempo político distinto al tiempo en el que nacimos, tenemos poder institucional, gobernamos en capitales importantes con candidaturas, con algún apoyo o confluencias. Esa responsabilidad institucional toca repensarla, no queremos hacer el papel de los partidos al uso de la institucionalidad y ya, creemos que la institucionalidad debe estar ligada al trabajo de calle, que tenemos que ser sólo portavoces de donde hay una necesidad y de donde nacen los derechos, eso es lo que estamos haciendo. Queremos crear el poder popular y que esto sea una democracia real, y que los cargos de Podemos sean sencillamente los portavoces de esa democracia real y organización ciudadana.

Todo esto hay que hablarlo en voz alta y concretarlo en documentos, cómo se concreta esto en una organización, cuáles son las luces del documento político, cómo nos organizamos, si nos descentralizamos hasta dónde puede llegar esa descentralización sin convertirnos en una franquicia que no queremos...todo eso es el congreso de Vistalegre. Nosotros abrimos este paréntesis porque una de las cosas que desde el principio huíamos era no ser una organización de fracciones, de corrientes, de baronías...queríamos ser una organización muy mixturada, muy mezclada, como es nuestro pueblo, como es nuestra sociedad pero que una vez que debatiéramos y nos diéramos nuestros instrumentos y herramientas, todos a una. Es decir, ya eso es de obligado cumplimiento, si ese es el reglamento que nos hemos dado democráticamente ese es el que hay seguir, si ese es el programa que votamos democráticamente, ese es el que hay que seguir, si esas son las estructuras orgánicas que votamos, a esos hay que ser honestos y seguir. Ahora abrimos estos paréntesis, en estos paréntesis peleamos y debatimos, faltaría, no somos pensamiento único, al contrario. Y ahora hay un debate fortísimo que es sano que se produzca, que es bueno que se produzca, pero que los medios de comunicación potencialmente le ponen una lupa de mil aumentos. Ahí creo que hemos cometido más errores infantiles, hemos cometido un pecado terrible que es trasladar los debates nuestros a los medios de comunicación. Yo sé que los medios insisten y querían llevarnos por ahí, pero debimos haber tenido la capacidad de parar y decir "no, no, estos debates son nuestros y ustedes si quieren se vienen a una asamblea y nos ven debatir", pero no utilizar los medios de comunicación cuando hay gente que sigue en el paro, se sigue desahuciando o hay gente sin electricidad y sin luz en un invierno friísimo. Hemos cometido ese pecado que ahora hablaremos en Vistalegre de todo esto y de cómo nos defendemos, qué herramientas podemos construir entre todos y todas para defendernos, no tenemos miedo a la transparencia, pero eso no significa que el sistema no te trampee y que tú caigas en la trampa, no somos perfectos ni pretendemos serlos, pero sí tenemos claro el objetivo que nos trajo hasta aquí que era la impugnación de un sistema y el inicio de un proceso constituyente. Nosotros nacimos del "no nos representan", del "lo llaman democracia y no lo es" y tenemos que ser fieles a eso porque no se ha modificado un ápice la situación de humillación social que vive nuestro pueblo y de tremenda desigualdad, al contrario, se nos quiere dar como natural que haya, en Canarias por ejemplo, la tasa del paro por encima del 20%. Decimos que no, que esas políticas hay que cambiarlas, que existen otras maneras de hacer política y que desde luego que en el siglo XXI hay que poner la economía a trabajar para la ciudadanía y en el centro deben estar las personas, no el capital.

¿Qué errores debe subsanar el partido en Vistalegre 2?

Estos fallos comunicativos. Para nosotros el poder de los medios de comunicación es terrible, nos hemos asomado a ellos y debemos utilizarlos para denunciar el sufrimiento de la gente, para poner encima de la mesa todas esas desigualdades que hay, no para hablar de nosotros. Hemos cometido el error de no ser más corales, hemos tenido portavoces y a veces el enemigo ataca y ataca personalmente cuando se le acaba las argumentaciones políticas, que son pocas las que tienen contra nosotros, empiezan con los ataques personales. Hemos sido muy verticales, es cierto, pero había que serlo porque en un momento en el que de repente explosionamos, en mayo de 2014, y pasamos de ser un grupo de 100 personas a pasar a ser 100.000 personas, pues había que establecer una cierta verticalidad e intentar embridar la organización y que esto no se convirtiera en la Casa de Tócame Roque, y sabíamos que con la cultura política que hay mucha gente podía acercarse con el oportunismo de intentar buscar un cargo público, todas esas cosas preveíamos que pudiesen suceder. Ahora hay que repasar todo esto y hacer un análisis, ver la trayectoria que tenemos organizativamente, políticamente de la actividad institucional, dónde hemos acertado, dónde no hemos acertado...debe ser un debate colectivo que es más enriquecedor que el individual.

Acto de campaña de 'Podemos para Todas' en Las Palmas de Gran Canaria Alejandro Ramos

¿Sería conveniente que los principios organizativos del partido salgan definidos en esta asamblea, que si existe otro Vistalegre sea para hacer enmiendas y no para empezar de cero?

No pasa nada, el problema no es equivocarnos, el problema es no tener la capacidad de saber que te equivocas y de modificarlo. Equivocarnos nos vamos a equivocar, faltaría más, además en una situación convulsa y una sociedad con mucho sufrimiento claro que nos vamos a equivocar. Organizativamente no queremos tener un partido estático, no, vamos a ir modificando y ahora apostamos más por una descentralización. Insisto en que hay quienes tenemos un cierto temor en que esa descentralización pueda convertirse en una franquicia, eso nos apartaría. Si Podemos aportó en un momento determinado es que éramos todos a una para alcanzar un gobierno, el poner el colectivo por arriba de lo personal, no primaba el territorio, se primaba la idea de alcanzar el Gobierno de España porque para cambiar las cosas de verdad hay que estar en él y eso indica en poner el énfasis en el todo y la generalidad. De todo esto debatiremos con tranquilidad y estoy convencida de que vamos a salir muchísimos más reforzados de Vistalegre 2, no puede ser de otra manera.

¿Qué le hace ser fiel a Pablo Iglesias y su proyecto?

Es el hombre que mejor representa el proyecto de Podemos. Es un hombre que transmite esa verdad que quiere ser Podemos, que transmite esa honestidad que quiere ser Podemos, que transmite también a veces cuando se equivoca hasta qué es Podemos. Creo que en este momento no hay nadie que pueda personificar esa idea, esa unidad y ese cambio que queremos todos y todas. Creo que para todos y todas es el secretario general y que sus documentos que ha gestionado, no él solo porque ha hecho un esfuerzo por meter documentos de otros compañeros y otros colectivos y de otras líneas, y desde luego tiene todo mi respaldo y desde luego todo mi apoyo.

¿Qué peculiaridades canarias recoge Podemos para Todas?

Recoge las peculiaridades de todos, no sólo de los canarios, porque cuando hablamos en Podemos para Todas de que tenemos que enraizarnos con la sociedad, todo lo que afecta y habla afecta a Canarias, con más razón porque desgraciadamente en todos esos ránquines de desigualdad, pobreza, desestructuración social, economía dependiente, desgraciadamente estamos en la cabeza. Cuando se habla de democracia y de modificación de la ley electoral se está hablando de Canarias, cuando se habla de especificidades se está hablando de Canarias, se habla de su régimen económico, cuando se habla de los reconocimientos de las peculiaridades y territorios se reconocen las peculiaridades y especificidades que tenemos en Canarias, en fin, todo, no hay ninguna específica. Ese discurso de Anita Oramas, tan manido ya porque lo sacan tantas veces que no se lo cree nadie, de la agenda canaria... la agenda canaria es que un gobierno decida tirar abajo una reforma laboral que nos ha condenado a que estén trabajando en semiesclavitud un sector servicios que desgraciadamente es el que más emplea en Canarias y que, bueno, preguntémosle a Las Kelys y al sector servicios en qué condiciones se está trabajando, cómo se hace jornadas de galeote y se paga media jornada, y cómo tienes que hacer turnos dobles para llevarte un sueldo de 800 o 900 euros. Cuando hablamos de tirar abajo la reforma laboral estamos hablando de Canarias, cuando estamos hablando del copago farmacéutico estamos hablando de los pensionistas canarios que son los que menos cobran, todos los documentos que presentamos en Podemos para Todas afecta a los canarios y canarias.

Si tuviera que convencer a los votantes para que elijan esta opción frente a las otras, ¿qué argumentos utilizaría?

Creo que, con todo el respeto al resto de opciones, que tienen toda la legitimidad a plantearlas, no hay una línea divisoria clara. Creo que se posicionan más por otros temas que no son los temas políticos. En definitiva, los documentos son muy similares, los objetivos son muy claros y se tratará de otras cuestiones, pero no de la cuestión política. En cualquier caso, respeto absoluto a los compañeros y compañeras de otras corrientes. Además, está Pablo y su equipo que representan mejor que nadie el tema de Podemos.

¿Se ha sabido canalizar el disenso en las altas esferas del partido?

¡Claro! Yo he estado en el Consejo Estatal desde que soy secretaria general y te aseguro que sí. Es más, muchas votaciones cuando no había consenso nosotros presumimos de que las grandes cuestiones de Podemos las toma la gente. Cuando me preguntan si estoy de acuerdo con el pacto en el Cabildo de Gran Canaria respondo que me da igual que esté de acuerdo o no porque yo voté como una persona más siendo secretaria general de Canarias. Es decir, tenemos la lucidez de que nuestras cosas las decidan nuestros inscritos e inscritas, ninguna organización política de España lo ha hecho, lo hacemos en Podemos, eso es lo que hemos hecho, la práctica habitual es que en las decisiones importantes los ciudadanos son los que nos van a poner la luz y los que nos van a alumbrar.

Tras Vistalegre 2, ¿tocará asamblea ciudadana en Canarias?

Sí, en los territorios donde no se han celebrado asambleas previas haremos nuestras asambleas.

¿Ya existen fechas?

Yo creo que marzo o abril como muy tarde porque cuesta mucho económicamente el tema de la votación y queremos hacerla a la vez que en otros territorios. Ya veremos, la tarea que tiene la organización según salga de Vistalegre 2 es celebrar los correspondientes consejos en las autonomías y en los consejos que correspondan.

Si sale en el Consejo Ciudadano, ¿compatibilizará este cargo con el de secretaria general en el Archipiélago?

Depende del documento que salga. En eso coincidimos todos también en que no es conveniente más de dos cargos, yo soy diputada y secretaria general en Canarias, si salgo en el consejo estatal seré consejera estatal y entonces ya ahí tendré que decidir si dejo una o cojo otra. En principio creo que los relevos deben darse, creo que hay gente que, como decía Bertolt Brecht, que luchan toda la vida y son los imprescindibles, yo también lo creo, creo que hay gente que es imprescindible, pero creo que el resto debemos turnarnos, porque además es tremendamente duro asumir ser toma de tierra de Podemos, lo digo por esa lupa que nos ponen, ese seguimiento que tenemos continuo, es tremendamente difícil que los medios hablen bien de nosotros. Nos levantamos todos los días pensando en "que hablen de mí aunque sea bien", somos conscientes que hemos tenido campañas orquestadas y determinadas líneas editoriales, eso hay que aguantarlo porque somos incómodos y decimos verdades.