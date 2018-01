Podemos incluye en la reforma electoral que el aumento de diputados “no suponga un incremento del gasto” para las arcas públicas

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha incluido en la propuesta de reforma electoral que este martes se ha debatido en la Cámara regional que “en ningún caso el aumento de diputados suponga un incremento de dinero público destinado a los nuevos parlamentarios”.

Así lo ha asegurado la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, para quien “no vamos a apoyar ninguna reforma que suponga un esfuerzo adicional para la ciudadanía”, tal y como quedó recogido en el mandato que el 72,45% de los inscritos e inscritas de la formación morada votaron en la consulta ciudadana llevada a cabo el pasado mes de noviembre.

“Nuestro voto a favor de la reforma va a estar supeditado, y así lo he puesto sobre la mesa, a que se incluya en el dictamen que se buscarán fórmulas para no incrementar los gastos corrientes que se derivan de las tareas parlamentarias de los diputados y diputadas”, ha afirmado al término de la reunión de la ponencia.

No dar gato por liebre

Santana ha insistido en que “para que no nos traten de dar gato por liebre, he dejado claro que la fórmula para rebajar el gasto no se hará de otras partidas dependientes del Parlamento ajenas a lo que son las labores de las diputadas y diputados”

“Queremos que la rebaja sea en el coste que va directamente relacionado con lo que supone la tarea del diputado y la diputada, porque hay otros parlamentos autonómicos que pueden servirnos de referencia en cuanto a eficiencia y contención en el gasto y es lo que queremos que se aplique”, ha remachado.

Según la dirigente de la formación morada, con la propuesta de Podemos, apoyada en principio por Nueva Canarias, Grupo Socialista y Grupo Popular, “todos hemos tenido que ceder en nuestras posiciones iniciales”, como también asumieron los inscritos e inscritas al mandatar “hacer esfuerzos con el resto de grupos para dar ese primer paso hacia la reforma del sistema electoral canario mucho más profunda que realmente mejore la proporcionalidad y de verdad refleje en el Parlamento lo que se vota en las urnas”.

“Nuestras bases vinculan ese acuerdo a que no se incremente el coste que supondrá el aumento de escaños y nuestro voto a favor va a estar supeditado a eso, porque a la ciudadanía lo que le importa no es que haya más o menos diputadas y diputados si eso mejora la calidad democrática de nuestra tierra, pero lo que sí le importa es que en un momento de crisis económica y social ese incremento acarree un mayor gasto”, ha concluido.