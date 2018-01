Podemos insta a CC “a mover ficha” en la reforma electoral si pretende que se decida en Canarias

Podemos Canarias insta a Coalición Canaria (CC) a “no esconderse y mover ficha, como partido de Gobierno”, para proceder a reformar el vigente sistema electoral antes de mayo de 2019, fecha de los próximo comicios autonómicos, “y dejar de usar la técnica del avestruz, escondiendo la cabeza bajo tierra” a la hora de afrontar una solución a “la falta de calidad democrática que tiene Canarias”.

Así lo ha asegurado la secretaria general y portavoz parlamentaria de la formación morada, Noemí Santana, al afirmar que “todas las fuerzas parlamentarias, salvo CC y ASG, hemos hecho sacrificios para sacar adelante una propuesta consensuada aquí, en Canarias, pero si lo que quieren los pretendidamente nacionalistas es que una cuestión canaria se decida en Madrid, nos veremos las caras en las Cortes”, cuando se debata la reforma del Estatuto de Autonomía.

“CC no quiere que haya reforma electoral para el año 2019, lo que busca es ganar tiempo, porque la modificación del Estatuto no permitirá que haya un nuevo modelo hasta 2023, en el mejor de los casos, y poder así seguir intentando gobernar Canarias sin ganar en las urnas”, afirma la máxima dirigente de Podemos.

Tras conocer la decisión del máximo órgano de dirección de CC de rechazar la reforma electoral consensuada por la oposición, la dirigente acusa a los nacionalistas de “intentar frenar con su inmovilismo una reivindicación ciudadana” como es la de “contar tras las elecciones de mayo de 2019 con un Parlamento cuya representación se acerque más que ahora a la realidad social expresada en las urnas por las canarias y los canarios y evitar que muchos votos vayan a la papelera”, por lo que asegura que “ahora es CC, y no el resto de partidos, la que debe proponer una alternativa”.

Altos cargos por valor de 1’5 millones de euros

“La reforma electoral no es un invento de la clase política, como dice el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, sino acabar con el hecho de que mientras que con 120.000 votos emitidos en las circunscripciones no capitalinas se elige a la mitad de la Cámara, con 150.000 votos depositados en las urnas de Gran Canaria y Tenerife no se obtiene ningún diputado, por lo que la ciudadanía no se siente representada, con independencia del partido al que vote”, afirma Santana.

Asimismo, asegura que modificar el vigente sistema con diez diputados más “no busca que el Parlamento funcione mejor, como dice el presidente Fernando Clavijo, sino avanzar hacia un modelo que consiga que los votos de todos los canarios valgan igual”.

“Es vergonzoso que se use como excusa para que nada cambie el hecho de que nuevos diputados puedan costar medio millón de euros más cuando los casi 50 cargos de confianza de Presidencia y Vicepresidencia suponen un gasto bruto anual que supera el millón y medio de euros”, insiste Santana.

Además, recuerda que “Podemos defenderá que se rebajen o supriman las numerosas dietas de la actividad parlamentaria; que se rebajen los sueldos; que las ponencias se hagan por videoconferencia, con lo que sus miembros no perciben ningún dinero ‘extra’ por desplazamiento o, como sucede en la Asamblea de Madrid, las comisiones estén formadas por menos diputados”.

“Si la patronal coincide con CC en decir no a la reforma electoral, es que la propuesta de la oposición acaba con el régimen político que lleva 25 años gobernando con poder total, y por eso están nerviosos”, concluye.