Televisión Canaria se desentiende del nombramiento de un alto cargo de Clavijo como director de 'El Foco'

El portavoz de Podemos en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, Juan Márquez, ha acusado al presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín, y a Coalición Canaria (CC) de "convertir la televisión pública en un canal de propaganda", como lo demuestra que el hasta el hace un mes director general de Comunicación del Gobierno, Juan Manuel Bethencourt, sea ahora el máximo responsable del programa El Foco.

"Con ese nombramiento del jefe de propaganda del presidente Fernando Clavijo han perdido el decoro y la vergüenza, ahora entendemos la desidia de CC por renovar el Consejo Rector y de usted por no sacar adelante los consejos de informativos, porque no quieren una televisión plural, sino convertirla en un canal de propaganda", afirmó Márquez.

El portavoz de la formación morada ha insistido en que "creemos necesario un programa de análisis político como El Foco, pero su tratamiento de la pluralidad es cuestionable, y solo hay que comprobar, por no hablar de Podemos, cómo se entrevisto a Clavijo y cómo a la líder del principal partido de la oposición, Patricia Hernández".

Al respecto, Negrín ha asegurado que "yo no he contratado a nadie" y, por tanto, Márquez debería preguntar por el criterio para contratar a Bethencourt "a la productora de El Foco".

Intachable profesional

Con todo, defendió la "larga e intachable trayectoria profesional" de Bethencourt, "un periodista querido por todos los compañeros que incluso ha dirigido un periódico", recordó a Márquez.

"Yo solo fiscalizo la entrega de un programa y si cumple con los objetivos para los que fue contratado el mismo, cualquier otra cuestión sería una injerencia por mi parte que no voy a cometer", insistió Negrín.

"¿Cómo que no tiene nada que hacer? Usted se debe a este Parlamento, que lo nombró, y no al presidente Clavijo, pero no veo que reaccione ante este tipo de cuestiones, así que es imposible que aprobemos su gestión y si usted es parte del problema, pues también habrá que cambiarlo", remachó Márquez.

"Renovar el Consejo Rector compete al Parlamento, y no tengo nada más que decir", dijo Negrín.

Cutrerío

Podemos también criticó el "cruterío que se está adueñando de RTVC", con programas como afirmó el diputado Francisco Déniz del tipo " Canario busca esposa o un debate sobre si la mujer en casa es una carga para el marido, ¿por qué no se le ocurrió un debate sobre si el marido es una carga para su mujer?"

"Una televisión pública debe tener cuidado con las meteduras de pata de algunos programas que utilizan a la mujer como objeto", dijo Déniz.

Este programa también fue criticado por la conservadora Luz Reverón y el socialista Gustavo Matos, para quien "no creo que sea la mejor fórmula para una televisión pública la de copiar viejas recetas trasnochadas de cadenas privadas".

Para Reverón, Canario busca esposa es una de las "deficiencias" que RTVC debe "reorientar" para emitir una programación de calidad. "Debe priorizar", aseguró.

Por su parte, Negrín recordó que Canario busca esposa nació dentro de Noveleros ("que es el tercer programa más visto de RTVC y tiene unas audiencias increíbles") para conmemorar el Día de San Valentín, pero que en ningún momento de desgajará ni tendrá programa propio.