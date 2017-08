La exconsejera de Cultura no habla del Festival de Música y atribuye su cese a "un fuerte desgaste"

La exconsejera de Turismo, Cultura y Deportes María Teresa Lorenzo ha afirmado este lunes que "un fuerte desgaste" le ha llevado a tomar "la difícil decisión" de cesar en el cargo, sin mencionar el agujero de 410.000 euros del Festival de Música de Canarias, ni las voces que han cuestionado su gestión.

Lorenzo, en declaraciones a Efe, ha explicado que hace dos meses transmitió por primera vez su solicitud de relevo para reubicarse en una posición más técnica, acorde con su perfil profesional y su experiencia.

"El fuerte desgaste al que me he visto sometida en los últimos meses, que ha llegado a afectarme física y personalmente, me lleva a insistir en mi anterior petición de dejar las actuales competencias que ostento en el Gobierno", ha aseverado.

Según la consejera, ha sido una decisión difícil, sobre todo por su "fuerte vocación de servicio a la ciudadanía", por lo que se ha puesto a disposición del Gobierno con lo que pueda aportar, desde sus conocimientos y experiencia profesional y técnica.

Ha reiterado su agradecimiento por la oportunidad que le han brindado de colaborar en estos dos años con este proyecto desde la primera línea y como parte del Ejecutivo.

Un agradecimiento que ha hecho extensivo al resto de los consejeros por el apoyo prestado, ha agregado Lorenzo, quien ha reconocido que ha sido una gran experiencia de la que ha aprendido mucho y ha sido "todo un privilegio".