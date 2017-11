Agaete aprueba celebrar una consulta ciudadana sobre la polémica ampliación del Puerto de Las Nieves

En el pleno extraordinario celebrado este jueves el Ayuntamiento de Agaete ha aprobado por mayoría absoluta (ocho de los 13 concejales han votado a favor y los cinco del PP se abstuvieron) solicitar al Gobierno de España que autorice la celebración de una consulta popular en el municipio grancanario para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la ampliación del Puerto de Las Nieves.

El consistorio también ha acordado que pedirá al Ejecutivo regional la paralización del procedimiento de la obra y que realice una campaña informativa para que los vecinos y vecinas tengan conocimiento de la situación.

El alcalde de Agaete, Juan Ramón Martin Trujillo ( del PSOE, que gobierna en minoría con ALPA-NC) ha relatado que las dos horas que ha durado el pleno extraordinario han transcurrido con "tensión", en "la línea de los últimos meses", y con el añadido de que el salón "estaba prácticamente lleno".

Trujillo ha afirmado que la "confrontación" en este tema viene "de muy atrás" entre "el PP y el PSOE", incluso "desde el origen del primer muelle, como se ha recordado durante el pleno".

La polémica ampliación del Puerto de Las Nieves, proyectado hace más de una década, ha llegado a estar en periodo de licitación pero, en el último trámite de adjudicación, la anterior consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, decidió parar el proceso para evitar una posible resolución desfavorable del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, como sucediera con el proyecto de Playa Blanca en Lanzarote. Entonces, una de las empresas que se presentaron al proceso de adjudicación decidió recurrir "y ahora mismo estamos en fase de contestar a ese recurso", explican desde Puertos Canarios.

Vista del Puerto de Las Nieves CIRENIA VICO

El ente público, que está adscrito a la Consejería de Obras Públicas, se ha negado a hacer ninguna valoración sobre el pleno extraordinario que ha celebrado el Ayuntamiento de Agaete este jueves, aunque Pablo Rodríguez, presidente de Puertos Canarios, ya anunció en junio de este año que las obras podrían comenzar en 2018.

Desde el colectivo Agaete Sin MacroMuelle, (que ha estado presente en el pleno y lleva más de un año y medio realizando una labor informativa y de protesta en contra del proyecto) Cleia Montesdeoca afirma que la propuesta del consistorio les cogió "de sorpresa" porque hace un año el escenario era "completamente diferente", pero por ahora lo ven "positivo".

"El Ayuntamiento de Agaete sostenía que la ampliación del Puerto de Las Nieves era algo que venía dado y aseguraba que no tenían maniobra de actuación. Ahora estamos bastante contentas y agradecemos al consistorio que haya rectificado, pero estamos a la expectativa: vamos a estar atentas para vigilar cómo se llevará a cabo la consulta, en caso de que se autorice", explica Montesdeoca.

El alcalde del municipio grancanario desconoce cuando llegará la respuesta del Gobierno de España y aclara que la propuesta de realizar una consulta nace como respuesta al movimiento social creado "en 2015" porque antes "no existía rechazo de la población, yo he sido concejal en la oposición de 2007 a 2015, cuando llegué al gobierno, y puedo asegurar que no había ningún movimiento contrario a la ampliación del muelle. Esto ha venido creciendo hace poco y ahora ha llegado hasta este momento".

Trujillo también espera que el Gobierno de Canarias vaya al municipio a explicar a la población " las bondades y los beneficios de la ampliación, porque son los competentes y los que tienen el proyecto", mientras que desde el colectivo Agaete Sin MacroMuelle reclaman que el Ejecutivo regional cuente "con todos los actores sociales que están implicados en el tema para informar a los vecinos y vecinas, que no sea unidireccional, dirigida únicamente por el Gobierno de Canarias en base a sus intereses".

Una obra "innecesaria"

La ampliación del Puerto de Las Nieves supone la construcción de un espigón de más de 500 metros para albergar dos líneas marítimas de transporte, la creación de 235 nuevos atraque deportivos y una nueva carretera de acceso paralela al barranco de Agaete.

Proyecto de ampliación del Puerto de Las Nieves. Imagen de Puertos Canarios.

Agaete SinMacromuelle la considera una obra "innecesaria" porque el transporte actual de pasajeros y vehículos entre el municipio grancanario y Tenerife a través de la compañía Fred Olsen no es rentable, ya que, aseguran, los barcos suelen estar por debajo de su capacidad.

También critican el impacto medioambiental que puede acarrear para el municipio grancanario y que el Gobierno de Canarias, a su juicio, no tiene en cuenta, ya que el último informe realizado al respecto data de 2003, y en 2008 el Ministerio de Medio Ambiente realizó una ecocartografía, ninguno de los cuales tiene vigencia, según una publicación de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en el Boletín Oficial de Canarias de julio de este año.

"No es que no queramos un macro muelle en Agaete, es que lo que queremos es un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La gente va principalmente a Agaete atraída por otra razón, su patrimonio cultural o las fiestas, no porque vaya a coger un barco" concluye Montesdeoca.