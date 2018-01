UGT expresa su apoyo a la "insuficiente" reforma electoral pactada por PSOE, PP, NC y Podemos

El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, ha expresado este miércoles su apoyo a la reforma electoral pactada por los grupos parlamentarios del PSOE, PP, NC y Podemos, aunque la considera "insuficiente", mientras que el líder de CCOO, Inocencio González, ha pedido más detalles antes de pronunciarse.

Los líderes de las dos centrales mayoritarias en Canarias han hecho estas manifestaciones a los periodistas con motivo de la reunión que han celebrado con diputados del PSOE, PP, Podemos y NC para conocer la propuesta de reforma del sistema electoral en las islas que los cuatro partidos han consensuado.

Santana, que ha recordado que su sindicato forma parte de la Plataforma Demócratas por el Cambio, ha recalcado que cualquier reforma es mejor que el sistema actual y ha pedido al resto de partidos con presencia en la Cámara, CC y Agrupación Socialista Gomera, que se pronuncien con "claridad".

El líder de UGT ha reclamado a estos partidos que abandonen posiciones "rígidas" y se unan a la reforma pactada por las otras cuatro fuerzas con representación parlamentaria.

Así mismo, ha rechazado el argumento esgrimido en contra por el incremento del gasto parlamentario que generaría al aumentar de 60 a 70 el número diputados para corregir desequilibrios entre población y número de representantes, porque para UGT lo que implica es "una mayor inversión en democracia, no un gasto".

UGT ha reprochado a CC que no se refiera a los gastos que se han destinado para lograr esta reforma y que "tira por la borda", al no no poner en valor los estudios efectuados por los expertos.

Lo que pretende CC con ese reparo es mantener el actual sistema electoral (es la tercer fuerza política en votos pero la mayor en diputados), y ya cuenta con antecedentes de tratar de impulsar su reforma y después retirarla, como hizo en la octava legislatura, ha opinado Santana, quien ha advertido de que repetir esa posición "desenmascararía" a la formación nacionalista ante la opinión pública.

Según Santana, se puede seguir avanzando desde la posición de cada partido, que es legítima, pero no obstaculizar un proceso para avanzar hacia mayores cotas de calidad democrática, porque la ley actual no es "proporcional ni justa" y "poner en palos en la rueda a estos avances es perder una oportunidad".

Por su parte, el dirigente de CCOO ha manifestado que también hubiera preferido una reforma más ambiciosa para cambiar el modelo electoral canario y que su sindicato aún no tiene una opinión formada sobre el acuerdo alcanzado por PP, PSOE, NC y Podemos, de cuyos representantes espera conocer más detalles para que se puedan pronunciar.

En cualquier caso, ha dicho que hubiera preferido un mayor consenso entre las fuerzas políticas y que el partido del Gobierno, CC, estuviera dentro de la propuesta.

Para CCOO, el sistema electoral actual no garantiza la representatividad y es "excesivamente" desproporcionado, lo que configura la diferencia del valor del voto en función de dónde resida el votante, por lo que el nuevo modelo debe de corregir estas dos premisas que son básicas, según González.

Para el líder de CCOO, lo "ideal sería" que el aumento que se propone de 10 diputados no incremente el presupuesto del Parlamento, y esta cuestión es un "hándicap" que se debe valorar.

González también ha considerado que el debate sobre la reforma "no se puede eternizar".

Los dos sindicatos son partidarios de que, si no se logra la reforma que plantean estos cuatro grupos en el Parlamento canario, se tramite junto al Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los Diputados, algo en los que también coinciden parte de los partidos que sustentan el acuerdo.