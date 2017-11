Un corrimiento de tierra paraliza las obras de la Comisaría de Siete Palmas

No hay resto de actividad humana ni tampoco maquinaria de construcción. La edificación de la futura Comisaría de Ciudad Alta que el pasado mes de junio comenzó a hacerse entre las calles Hoya del Enamorado y Lomo San Lázaro, en el entorno del barrio de Siete Palmas, lleva paralizada unos dos meses y se espera que continúe así al menos un par de semanas.

Según explican desde la Delegación del Gobierno de España en Canarias, el motivo ha sido un corrimiento de tierras que ha obligado incluso a la empresa encargada de los trabajos, Constructora Serranco S.L., a retirar la caseta para los trabajadores.

La primera piedra de la obra se colocó a principios del pasado mes de junio en un acto que contó con la presencia, entre otros, del alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, la delega del Gobierno, Mercedes Roldós, el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el Jefe Superior de la Policía en Canarias, José María Moreno. Tras esta ceremonia, ese mismo mes comenzaron los trabajos de acondicionamiento y cimentación del terreno.

La Delegación no sabe concretar desde cuándo las obras están paralizadas -en torno a dos meses, sostiene-, aunque hace hincapié que aunque los trabajos en terreno no se están realizando, el plan no está abandonado puesto que en estos momentos se está modificando el proyecto de las obras y espera que para finales de este mes o principios de diciembre se reanuden los trabajos.

Las obras tienen un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que a pesar de este retraso, desde el Gobierno son positivos y confían en que para el primer trimestre de 2019 se puedan inaugurar las instalaciones.

En este terreno de más de 3.000 metros cuadrados se construirá el edificio, que tendrá dos niveles y dos sótanos y un aparcamiento al aire libre. En uno de los dos sótanos está previsto otro aparcamiento y en el otro los calabozos y vestuarios. Mientras, la planta baja se destinará para trámites para ciudadanos y en la superior estarán las oficinas y despachos.