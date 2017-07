Los fiscales progresistas ven en el ascenso de García-Panasco una "reacción premeditada" a las peticiones de cese

El presidente la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, ha calificado este jueves de "desacertada" e "inoportuna" la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de ascender a Guillermo García-Panasco, máximo responsable del Ministerio Público en la provincia de Las Palmas, a un alto cargo en la Secretaría Técnica de Madrid.

Fernández considera que esta designación constituye una "reacción premeditada" del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante las peticiones de destitución que se han sucedido desde diversos ámbitos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que estimó recientemente que la investigación que García-Panasco ordenó contra Victoria Rosell por motivos disciplinarios vulneró un derecho fundamental de la jueza y exdiputada de Podemos, el de defensa.

"En un momento en el que la sociedad, los grupos políticos o la propia demandante del procedimiento (Rosell) están pidiendo el cese, no sólo no se le cesa, sino que se le eleva a la Secretaría Técnica a Madrid. Parece una reacción premeditada. No se discuten los méritos profesionales, es un nombramiento absolutamente discrecional, pero nos parece inoportuno", ha manifestado el portavoz de la UPF en declaraciones a Canarias Ahora.

Fernández ha recordado que el cargo que ocupará García-Panasco en la FGE, el de teniente fiscal de la Secretaría Técnica, tiene un carácter técnico "muy relevante" en un órgano "eminentemente cercano" al fiscal general del Estado.

Entre las funciones que asumirá en su nuevo destino figuran la realización de estudios, investigaciones e informes de apoyo al máximo representante de la institución o de trabajos preparatorios para la Junta de fiscales de Sala. También colaborará en la planificación de la formación de los fiscales, competencia atribuida al Centro de Estudios Jurídicos, y ejercerá como asesor en el ámbito de la cooperación jurídica internacional que la ley atribuye al Ministerio Público, "en el marco de las directrices de política exterior emanadas del Gobierno de la nación", según recoge en su página web la FGE.

El portavoz de la UPF subraya que el fiscal general del Estado tenía "absoluta libertad" para elegir a quien considerase oportuno para cubrir la vacante que había dejado Alejandro Luzón al ser nombrado fiscal jefe Anticorrupción en sustitución del destituido Manuel Moix. Fernández precisa que se trata de un puesto de libre designación, no sujeto a concurso, y aunque admite que Maza no tiene la obligación de justificar el "súbito nombramiento" de García Panasco, entiende que es "un puesto técnico donde tiene que haber personal de una solvencia muy acreditada y, desde luego, no envuelta en polémicas, como ocurre aquí".

"Él designa a quién quiere y luego lo comunica al Consejo Fiscal y al conjunto de la carrera. No había que esperar, ni que sacar concurso, ni es un problema de comparar un candidato con otro, pero el fiscal general sale perdiendo con este nombramiento", agrega el presidente de la asociación de fiscales progresistas.

Fernández considera que la sentencia del Supremo que anula la investigación que la Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió contra la jueza Victoria Rosell para acopiar y preconstituir pruebas contra ella en materia disciplinaria "no deja bien parado" a García-Panasco. "Es una sentencia del Tribunal Supremo en un asunto contencioso-administrativo que se valora por sí misma. La sentencia dice lo que dice. El fiscal, en su momento, mantuvo la postura en el procedimiento con respecto a las diligencias informativas y posteriormente la Fiscalía General del Estado interpuso recurso de casación (contra la primera resolución, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias). Con una sentencia tan reciente que estima que hubo una vulneración de derechos, entendemos que, sin perjuicio de que, como ha dicho el ministro, se valora a una persona por su trayectoria profesional y no por un asunto, en este momento es desacertada la decisión", ha concluido el presidente de la UPF, cargo al que accedió el pasado mes de junio.

Las críticas de la UPF se unen a las manifestadas este miércoles por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que expresó su "absoluto estupor" al conocer el nombramiento de García-Panasco, una designación que, a juicio de este colectivo, "queda muy lejos de resultar un acierto y no puede ser comprendido por la ciudadanía".