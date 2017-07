El Tribunal Supremo sentencia que la Fiscalía se excedió al investigar a la jueza Victoria Rosell

La Fiscalía Provincial de Las Palmas se excedió al tratar de acopiar y preconstituir pruebas contra Victoria Rosell en la investigación que abrió a la magistrada por motivos disciplinarios en noviembre de 2015, un mes antes de la cita electoral a la que la jueza concurrió como cabeza de lista de Podemos por la provincia de Las Palmas. El Tribunal Supremo ha emitido este miércoles una sentencia que concluye que el Ministerio Público invadió competencias reservadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la tramitación de esas diligencias preprocesales y vulneró el derecho fundamental de defensa de Rosell.



El alto tribunal español ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que en marzo de 2016 dictaminó que la Fiscalía carece de competencias para poder iniciar una investigación contra una jueza por una infracción disciplinaria. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Supremo no aprecia irregularidad en la incoación de las diligencias contra Rosell por parte del Ministerio Público, pero sí una extralimitación en sus funciones, que debieron ceñirse a una investigación "marcadamente preliminar" y no a una actuación "exhaustiva" en busca de pruebas para tratar de demostrar un supuesto incumplimiento de su deber de abstención en un procedimiento judicial.



La sentencia notificada este miércoles admite parcialmente el recurso interpuesto por Rosell contra la actuación de la Fiscalía, que anula al entender que afectó al derecho fundamental de la jueza a un procedimiento con todas las garantías.



La Fiscalía abrió la investigación contra Rosell el 23 de noviembre tras recibir "un sobre cerrado" y anónimo con un contrato para la transmisión de una frecuencia de radio entre Clan de Medios, la empresa periodística de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza, y la productora audiovisual de la Unión Deportiva Las Palmas, el club de fútbol presidido por el empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien la jueza investigaba por presuntos delitos fiscales vinculados a su actividad como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria. Aunque ese contrato se firmó el 28 de octubre de 2015, el documento que llega a manos de la Fiscalía es un borrador, fechado el 26 de octubre, del que sólo existía una copia a la que había tenido acceso, tras reclamársela al propio Ramírez, el exministro de Industria José Manuel Soria, rival de Rosell en aquellos comicios. A la jueza le habían concedido la excedencia el 22 de octubre, una semana después de que la pidiera.



El jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco, encomendó la investigación a Evangelina Ríos, que había mantenido varios encontronazos con Rosell durante la instrucción de la causa contra Ramírez en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. El Ministerio Público trataba de dilucidar si Rosell incurrió en un supuesto incumplimiento de su deber de abstención por las relaciones comerciales entre la empresa administrada por su pareja y las sociedades del presidente de Seguridad Integral Canaria. El Consejo General del Poder Judicial acabaría archivando las diligencias preprocesales al no apreciar infracción disciplinaria en la actuación de Rosell.

