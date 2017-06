Milagros Fuentes recibe la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), por unanimidad del pleno, ha concedido este lunes la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía a Milagros Fuentes, ex decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y abogada en ejercicio desde 1979, una letrada de férreo compromiso social.

La distinción ha sido entregada por la presidenta del Consejo, Victoria Ortega Benito, a quien el Colegio de Abogados de la capital le ha impuesto también este lunes la Medalla de Oro, que concede por primera vez.

En la ceremonia han estado presentes, junto a Victoria Ortega, la vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía y decana de El Ferrol, Nieves Santomé; las ex consejeras y ex decanas del Consejo, María Vidal y María José Balda; la magistrada juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Nuria Cleries, que tuvo como primer destino el Juzgado de Santa Cruz de La Palma; Enoc Alberdi Rovira, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona; Vicente Garrido, fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Cesáreo Rodríguez, director general de Justicia del Gobierno regional.

María José Balda, ex consejera y ex decana del CGAE, destacó que en Milagros Fuentes concurren innumerables méritos por los que el Consejo General de la Abogacía Española le ha otorgado su más alta distinción. “Es una mujer valiente que nunca ha tenido miedo a romper moldes”, dijo, y destacó su “generosidad y su arraigada e inquebrantable conciencia social” que la ha llevado siempre “a defender a los más débiles”. Resaltó asimismo su “defensa de los derechos de la mujer, especialmente de las víctimas de la violencia de género”. “Milagros Fuentes tiene una elevada talla moral, es una buena abogada y mejor persona, una defensora de los derechos humanos con una trayectoria ejemplar en el ejercicio de la abogacía y en los cargos institucionales”, subrayó Balda. “Mila es fuerza, pasión, intolerancia ante la injusticia y los abusos, una mujer admirable; pocas personas conozco que se merezcan tanto este homenaje”, aseguró.

Foto de familia al concluir la ceremonia. Foto: LUZ RODRÍGUEZ.

Milagros Fuentes, patrona de la Fundación Abogacía Española, señaló en su intervención, reivindicativa y de claro contenido social, que “es un verdadero honor recibir la Gran Cruz al Mérito de la Abogacía, honor que me hace adquirir un mayor compromiso con la abogacía y la sociedad”. “Actualmente hay 2,5 millones de personas más al borde de la exclusión social en nuestro país y los excluidos se han vuelto invisibles; nuestro país es el tercero de la UE que más ha crecido en pobreza”, recordó. “Se habla de recuperación económica, crecimiento, creación de empleo, pero dónde está la inversión y dotaciones para que el tercer poder del Estado, el judicial, se vea mejorado”, se preguntó. “En nosotros, abogados y abogadas, está la lucha valiente y comprometida de los derechos de la ciudadanía, en particular con los más invisibles, que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad: menores, refugiados, emigrantes, víctimas de la violencia de género”, añadió. Reclamó “una abogacía que luche por una efectiva igualdad y promueva el cambio social que favorezca relaciones de equidad y no discriminación, por el respeto y la aplicación de los derechos humanos, y que no dude en denunciar con energía y rigor su vulneración”, agregó. Milagros hizo suya en su discurso una frase de Concepción Arenal: “La palabra que nos ha sido dada para decir la verdad y consolar el dolor, no debe permanecer muda ante la injusticia, el error o la desgracia”.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, agradeció al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma la concesión de la Medalla de Oro. ”El 26 de junio del 2017 será una fecha imborrable que marcará la historia del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma”, afirmó. “La Medalla de Oro la recibo con emoción, orgullo, humildad y compromiso”, dijo, al tiempo que manifestó que la profesión de abogados “es un pilar del Estado de derecho”. “Mi compromiso está en trabajar por una sociedad libre, igualitaria y democrática”, apuntó. Victoria Ortega dijo de Milagros Fuentes que es “una mujer imprescindible que ha luchado siempre por la igualdad, por un mundo justo e igualitario”. “Las manos de Milagros trabajan por la justicia, porque la balanza no se incline hacia el lado de los poderosos, por los derechos de las personas en prisión”, añadió. “Es un ser humano excepcional, un ser humano imprescindible”, concluyó.

Asimismo, en el transcurso de la ceremonia se otorgaron otros reconocimientos de méritos que recayeron en Jaime Lugo, por sus 50 años de ejercicio profesional; Acenk Galván Lugo (40), José Miguel Jaubert Lorenzo (25), María Remedios Hernández Gil (25), Pedro Miguel Acosta Lorenzo (25), Nieves Cruz Pérez Rodríguez (25), María Evelia Cabrera Millán (25), Eva María Lugo Henríquez(25), Angelina Rosa Ramón Matos (25 años como colegiada no ejerciente) y María Jesús Yanes López (25 años como colegiada no ejerciente).

También prestaron juramento los abogados Nayra Iris González Fernández, Omayra León Pérez, José Andrés Díaz Pérez, Fabio Damiani Palumbo y Luca Bella.

La parte musical del acto estuvo a cargo del Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Insular de Música, bajo la dirección de Milagros Álvarez.