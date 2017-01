Coalición Canaria saca pecho en La Laguna tras comprobar que el PSOE oficial pasa de la censura

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en La Laguna, Juan Manuel Castañeda, ha afirmado este jueves que, entre los proponentes de una moción de censura contra el alcalde José Alberto Díaz, también de CC, no se percibe "una alternativa ni capacidad de liderazgo" que permita construir una mayoría de 14 concejales. Las declaraciones de Castañeda se producen tras comprobar que la parte oficial del PSOE en la Corporación, con tres concejales, cuenta con el respaldo de la Gestora regional para seguir apoyando al actual alcalde, José Alberto Díaz.



Castañeda, en declaraciones a Efe, afirmó que, "desde el minuto uno" del pacto entre CC y PSOE, fuerzas como Unidos Se Puede y Por Tenerife llevan anunciando una moción de censura que ahora han escenificado en un documento que, en su opinión, "no tiene sustento jurídico".



Castañeda señaló que los proponentes (Unidos Se Puede, Por Tenerife y dos concejales expedientados del PSOE) no cuentan con el apoyo de la mayoría absoluta que requiere la presentación de este tipo de iniciativas y que en el Ayuntamiento de La Laguna representan 14 concejales.

Iniciativa política para desestabilizar

Además indicó que tampoco han propuesto un candidato y acusó a las dos fuerzas proponentes de querer desestabilizar el Ayuntamiento y menoscabar la gestión. "Las mociones de censura no se fantasean ni se utilizan como artilugio para buscar un titular", dijo Castañeda, quien también reprochó a los proponentes que provoquen una visión apocalíptica de la gestión municipal y se utilicen términos como "el régimen" para hablar de los gobiernos de CC en el municipio.



CC, con siete concejales, es la fuerza más votada en el municipio, recordó el dirigente nacionalista, que además se refirió a la actitud de los grupos de la oposición proponentes del documento previo a la moción de censura como de "obcecación y cerrilismo". Defendió el trabajo municipal, que busca, afirmó, el bienestar de los laguneros.



Castañeda afirmó que el alcalde tiene contacto diario con los tres concejales del PSOE que forman parte del grupo de Gobierno local y como ejemplo de la coordinación citó la previsible aprobación por el pleno de la corporación de los presupuestos municipales para 2017. Agregó que como formación política, CC no ha mantenido ningún contacto estos días con el PSOE "porque no ha habido nada que tratar", añadió.