Tenerife para principiantes: tu primera vez en la isla canaria

Tenerife es un universo de poco más de 2.000 kilómetros cuadrados. Pero la cifra es muy engañosa. Para los viajeros acostumbrados a las grandes distancias de los gigantes pareciera que un lugar en el que el cuenta kilómetros más abultado apenas rondaría los 200 kilómetros es fácil de conocer en tiempos y esfuerzos. Pero no. Tenerife es fértil en rincones escondidos a los que no siempre es fácil llegar. El turista puede sentir temor ante las curvas que se internan en Teno o Anaga, pero para el viajero, esas carreteras son una carta de invitación muy apetecible. Porque pese a ser una de las islas más turísticas del mundo aquí se puede ser, también, viajero si se está dispuesto a hacer kilómetros.

Terrazas de cultivo colgadas de las montañas en las Casas de la Cumbre, en el parque Rural de Anaga

Te ofrecemos esta pequeña guía de Tenerife para una primera vez. En los enlaces puedes tener información más detallada de cada uno de los lugares que te sugerimos y que son parte de nuestra guía de viajes de canarias que vamos ampliando poco a poco. Te proponemos cuatro zonas que no son más que una forma de dividir la isla ara planificar mejor la visita. Toma y deja lo que creas oportuno. Tampoco es una forma de ver Tenerife en cuatro días; creemos que para llevarse una impresión profunda de lo que la isla ofrece es necesario dedicar al menos una semana entera. Y si tienes dudas nos preguntas a través de nuestra página de Facebook y te ayudamos. Hemos viajado muchas veces a Tenerife y, es más, uno de nuestros redactores vivió un par de años en la isla. Así que te vamos a dar muchas claves para que veas la isla como viajero y no como turista.

ZONA 1: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Anaga

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna forman hoy un todo separado sólo por la altitud. Santa Cruz ocupa la costa y se debe a su puerto y La Laguna, antigua ciudad universitaria, conventual y nobiliaria, se encarama a las alturas con su casco histórico Patrimonio Mundial de la Unesco y sus nieblas. Ambas ciudades son independientes entre sí, pero no se entienden la una sin la otra. Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla y, como tal, activo centro cultural, comercial y gastronómico de la isla. La ciudad histórica se articula en torno a la Calle de La Noria y la Iglesia de La Concepción; y la comercial tiene a las calles Castillo, Bethencourt Alfonso y Villalba Hervás. Parques, Museos, iconos de la arquitectura contemporánea; playas; restaurantes de primer nivel se suman a la oferta.

Casas coloniales canarias en el casco histórico de La Laguna. VIAJAR AHORA

La Laguna es la capital histórica de Tenerife y también un centro patrimonial de primer orden. Ciudad renacentista que fue el germen del urbanismo que España exportó a tierras americanas siguiendo los ideales platónicos. La Laguna requiere de, al menos, una jornada de paseo tranquilo para captar bien su esencia y aprovechar su espectacular oferta gastronómica –se ha convertido en un lugar ideal para tapear-. Desde La Laguna se accede al Parque Rural de Anaga, un lugar increíble que alterna frondosos bosques de laurisilva dónde la luz del sol apenas llega al suelo, pueblos encantadores como Taganana y playas enclaustradas entre acantilados como Benijo. En el mapa marcamos dos lugares para comer que nos encantan: El Frontón , en Benijo, es un lugar ideal para comer pescado fresco mirando el mar desde las alturas. Café Melita se encuentra en Bajamar y tiene la mejor repostería centroeuropea de la isla. Lo ideal es compatibilizar La Laguna y Anaga en el mismo día.

Guía de Santa Cruz de Tenerife

Guía de San Cristóbal de La Laguna

Guía del Parque Rural de Anaga

ZONA 2: Valle de La Orotava, Isla Baja y Teno

El Valle de La Orotava es uno de los lugares más bonitos de la isla. Domina el área central del norte de Tenerife y conecta la costa con el Parque Nacional de El Teide a través de la TF-21. Las dos ciudades del Valle que hay que ver sí o sí son Puerto de la Cruz y La Orotava. La primera es una pequeña población de pescadores que se ha convertido en uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla; pero sin perder su esencia y manteniendo un casco histórico colonial muy bonito y muy bien conservado. Por su parte, La Orotava es uno de los conjuntos monumentales más bonitos de Canarias. Ciudad colonial en la que los grandes conventos, iglesias y palacios alternan con jardines impresionantes y casas coloniales primorosamente conservadas. Es un lugar bonito en el que merece la pena pasar un par de horas.

Vista desde el Jardín del Marquesado de la Quinta Roja.

La carretera TF-5 conecta el Valle de La Orotava con la Isla Baja, una sucesión de pueblecitos encantadores de entre los que destacan Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte. Icod es una de las paradas obligatorias de cualquier viaje a la isla. La foto que tienes que llevarte de aquí es la del famoso Drago Milenario, imponente ejemplar de Drago canario con cientos de años en sus ramas. Pero ya verás como pasear por este pueblo es algo inolvidable. Aprovecha para comprar vino local antes de seguir camino hacia Garachico, otra de esas joyas coloniales de Tenerife con castillo incluido. En Garachico se puede comer buen pescado fresco. Los Silos y Buenavista del Norte también cuentan con un pequeño casco histórico con buenos ejemplos de arquitectura colonial canaria y más allá de Buenavista del Norte se encuentra la Punta de Teno, extremo noroccidental de Tenerife que debes ver porque el lugar es brutal. Se ven los Acantilados de Los Gigantes desde una perspectiva poco conocida y la cercana La Gomera. También es un lugar ideal para darse un chapuzón.

Castillo de San Felipe, en la villa y puerto de Garachico. VIJAR AHORA

La carretera TF-436 parte desde Buenavista del Norte y asciende hacia los Altos de Teno, un mundo aparte de valles y montañas que parece haber quedado anclado en el tiempo. A un lado los bosques de laurisilva de Monte del Agua (qué nombre más bonito) y del otro lado las alturas ásperas de Teno Alto, un verdadero paraíso para los senderistas. En esta parte de la isla se esconden lugares mágicos como Masca, una pequeña población enclaustrada por las paredes de un valle cerrado que da acceso a una de las playas míticas tinerfeñas –a la que se accede sólo a pie o en barco desde Los Gigantes.

Guía completa de La Orotava

Guía de la Isla Baja

Guía del Parque Rural de Teno

ZONA 3: El Teide, Chío y Los Gigantes

Para subir al Parque Nacional del Teide hay cuatro opciones: Por Vilaflor, desde las urbanizaciones turísticas del Sur; por Chío, desde Los Gigantes; por la TF-21 desde el Valle de La Orotava y por La Esperanza desde la zona metropolitana (Santa Cruz-La Laguna). Nosotros recomendamos subir por un lado y bajar por el otro. Y si nos dan a elegir subir por La Esperanza o La Orotava y bajar por Chío, uno de los tramos de carretera que más nos gustan de toda Canarias. La recompensa es de las mejores de la isla. El paisaje que nos espera allá arriba es, sencillamente, brutal; de otro mundo. Elegir los accesos bien tiene premio: Por La Esperanza hay una red de miradores increíbles y lugares mágicos como El pastel del Teide, una acumulación de capas de cenizas de distintos colores que parece una tarta; desde La Orotava tienes La Rosa del Teide, una curiosa piedra en forma de flor. Las distancias son cortas y permiten ir y volver en poco tiempo.

Llanos de canca con el Teide de fondo, una de las 'postales' recurrentes del Parque Nacional. Viajar Ahora / Tenerife

Ya en el Parque Nacional hay que parar en el Centro de Interpretación de El Portillo (Horario: LD 9.00 – 16.15) para comprender el espacio antes de iniciar el recorrido. Se puede acceder a los lugares más paradigmáticos en coche y también hay una buena red de senderos a través de los cuáles se accede a los rincones más recónditos y espectaculares. Para los valientes queda el sendero que, desde Montaña Blanca, sube hasta la cima más alta de España con la posibilidad de hacer noche en el Refugio de Altavista (algo más que recomendable). Si no quieres darte la paliza o no puedes dedicar un día entero a la ascensión siempre te queda la posibilidad de ascender con el Teleférico (también más que recomendable). Otros lugares que hay que ver sí o sí son los Roques de García, el Mirador de Ucanca, el Zapato de la Reina y las coladas negras que bajan de Las Narices del Teide. Pero también es bueno parar el coche dónde quieras, echar el pie a tierra y caminar.

Amanece en el Pico del Teide, a 3.717 metros de altura sobre el nivel del mar. Viajar Ahora / Tenerife

Te decíamos con anterioridad que nos gusta bajar por la Cuesta de Chío (TF-38). Es un trozo de carretera increíble. Hay momentos en los que parece que te vas a caer directamente al mar desde las alturas y si el día está despejado las vistas sobre La Gomera son impresionantes. Desde aquí se puede acceder a Santiago del Teide, un pueblecito precioso a los pies del Teide, y bajar hasta Los Gigantes para ver la clásica vista de los famosos acantilados a pie de playa. Muy cerca se encuentra la Playa de la Arena, una de las que más nos gustan de Tenerife.

Guía del Parque Nacional de El Teide

Guía y requisitos del sendero de acceso al Pico de El Teide

ZONA 4: El Sur y el Sureste

El sur de la isla es mucho más que sus playas y sus urbanizaciones turísticas. Sólo hay que alejarse un poquito de la costa para descubrir un trozo de isla muy auténtico e, incluso, insólito. Un ejemplo claro es el pueblo de Adeje, con su arquitectura tradicional, sus bancales de cultivo y el sendero del Barranco del Infierno, uno de los más transitados de la isla. Es un adelanto de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la ruta, en la que se alternan otros grandes conjuntos coloniales como Vilaflor, Granadilla de Abona o Güímar e impresionantes parajes naturales como El Paisaje Lunar (acceso a pie desde una pista de tierra cercana a Vilaflor) o el imponente Malpaís de Güímar, un paraje de origen volcánico junto al mar que es una verdadera pasada.

Caserío de Icorn en la antigua carretera del Sur de Tenerife. VIAJAR AHORA

Y también hay lugar para pequeños pueblos encantadores que se desarrollaron alrededor de las tierras de cultivo de las medianías, literalmente construidas por los hombres y mujeres de la comarca creando un complicado sistema de terrazas que convirtió las laderas en campos fértiles. Dos de estos pequeños pueblos son Arico el Nuevo e Icor, con fantásticos ejemplos de arquitectura tradicional. Podemos terminar la ruta sur en Candelaria, una pequeña ciudad costera de amplio significación religiosa para los habitantes de la isla. Y si no eres mucho de iglesias tienes unas buenas playas. Para los amantes de lo insólito recomendamos Las Pirámides de Güimar (Dirección: C/ Chacona, s/n; Tel: (+34) 922 514 510; Horario: L-D 9.00 - 18.00 piramides@piramidesdeguimar.es ), un centro fundado por el mítico explorador Thor Heyerdahl que plantea la hipótesis de conexión entre Egipto, Canarias y Mesoamérica a través de amontonamientos de piedra que han sido interpretadas como pirámides escalonadas por algunos antropólogos. La teoría no es compartida por la mayor parte de la doctrina arqueológica, pero el museo es interesante.

Guía Sureste de Tenerife

Información complementaria de Tenerife

Restaurantes buenos, bonitos y baratos en Tenerife

Playas secretas de Tenerife

Tenerife con niños