Locos por Granada. Consejos para una escapada a la joya andaluza

2,6 millones de personas visitaron el año pasado La Alhambra, que está a penas unos cien mil visitantes de lograr el máximo previsto anual para colgar todos los días el no hay billetes. Hace muchos años, cuando fuimos a Granada por primera vez, para los turistas la ciudad era La Alhambra, un pequeño paseo por el Albaycín y poco más. El resto de la ciudad pasaba inadvertida para la riada de ‘excursionistas’ que llegaban desde la Costa del Sol para ver el palacio nazarí, dar un paseo y volver a los hoteles playeros en el mismo día. Hace más 20 años eso de turismo de ciudad era cosa de otro mundo y las escapadas low cost aún eran algo de ciencia ficción. Las cosas han cambiado. La red de vuelos de bajo coste ha popularizado la escapada de puente o de fin de semana y Granada es ideal para eso. Una ciudad que, aparte de ser bonita, es fácil de disfrutarse, de vivirse para una diversidad de públicos increíble.

No somos imparciales. Porque no sólo hemos visitado Granada. La hemos vivido. Nos encanta, la queremos, la conocemos bien y la sabemos desde dentro para decir sin equivocarnos que es una de las ciudades más bonitas de todas las que hemos visto. Es una ciudad monumental en mayúsculas: a la Alhambra hay que sumar un listado de grandes monumentos, barrios como el Albaycín o el Realejo con cientos de años de historia. Es una auténtica delicia para los sibaritas y no sólo por las afamadas tapas granaínas –así como lo lees- sino por su riquísimo legado andalusí y la cercanía de la alta montaña y del mar. Es un polo cultural de primera magnitud: tierra de artistas desde tiempos de los musulmanes, uno de los epicentros del Renacimiento en España, cuna de Lorca o el Flamenco –junto a Sevilla y Jerez-, ciudad universitaria a tope y germen de la música indie en el país con buques insignias como Lagartija Nick, Los Planetas o los Lory Meyers que tomaron el relevo de mitos rockeros como el mismísimo Miguel Ríos y seguidores dignos de la talla de 091 o La Guardia.

Muros y torres de La Alhambra desde El Generalife.

Los que la conocemos bien sabemos que Granada da para mucho más que un fin de semana. Que podría ser, incluso, una fantástica base de operaciones para visitar destinos cercanos como Jaén , Almería , Málaga , Córdoba o las míticas Alpujarras , una comarca al pie de Sierra Nevada que es única en España por su cultura a medio camino entre lo morisco y lo europeo. Pero quedarse dos o tres días (mejor esta última opción) en la ciudad y recorrerla a fondo es también un planazo. Granada no defrauda. Te ofrecemos un listado básico de lo que no puede faltar en una escapada urbana con consejos, horarios y propuestas para que puedas programar tu visita. Y si te quedas con alguna duda puedes preguntarnos a través de nuestra página de facebook .

Acera del Darro, en el barrio del Albayzín (Granada). Viajar Ahora / Granada

VISITAR LA ALHAMBRA.- Lo primero que debes saber es cuánto tiempo y a qué hora. Si eres de los que gustan recrearse en los detalles o un apasionado de la fotografía allí dentro puedes echar el día entero. Lo que tienes que tener en cuenta es que las entradas deben ser compradas con bastante antelación ( Ver Condiciones ) o llevar la Granada Card. Y el otro dato importante es que las entradas a los Palacios Nazaríes tienen un horario muy estricto. Las visitas de martes a sábado son de 9.00 a 18.00 y los domingos y festivos de 9.00 a 15.30. Nuestra recomendación es o ir a primera hora de la mañana o reservar para estar dentro del monumento más hermoso de Europa –así de claro lo decimos y nos quedamos anchísimos- a última hora de la tarde. Por la mañana estarás más cómodo y podrás disfrutar del lugar sin demasiadas aglomeraciones (sobre todo entre semana), pero estar en La Alhambra al caer la tarde es, sencillamente, mágico. El sol de la tarde da a los muros un color rojizo increíble y las vistas sobre el Albayzín, el casco histórico y la Vega granadina (la vista desde la Torre de la Vela es antológica) son únicas. Otro consejito: trata de bajar hasta la ciudad caminando bien por la Cuesta de Gomérez o por la Cuesta de los Chinos. Lo normal es que la visita dure entre tres y cuatro horas.

GUÍA DE LA ALHAMBRA

Arco de la Puerta de las Pesas en Plaza Larga (Granada). Viajar Ahora / Granada

CALLEJEAR POR EL ALBAYZÍN.- Otro clásico que no debe faltar. El itinerario clásico parte de Plaza Nueva (ver mapa) y sube por la ribera del Río Darro y a los pies de La Alhambra hasta el Paseo de los Tristes para, una vez ahí, trepar hasta el Mirador de San Nicolás, probablemente el lugar más icónico de toda Granada –con vistas imponentes sobre la ciudad, La Alhambra y toda Sierra Nevada-. Pero marcar itinerarios sería incluir lugares y obviar otros de manera injusta. ¿Cuánto tiempo toma visitar el barrio? Si te limitas a hacer el Paseo de los Tristes y subir a San Nicolás pues en dos o tres horas lo puedes tener resuelto. Nosotros recomendamos pasar aquí al menos media jornada (mejor desde primera hora de la mañana). ¿Y que no debe faltar? Pues aparte de lo que ya te hemos dicho para nosotros son imprescindibles El Bañuelo (Carrera del Darro, 31; Tel: (+34) 958 229 738; Horario: M-S 10.00 – 14.00; Cierra los domingos y los festivos), un antiguo baño árabe muy bien conservado, Plaza Larga y el Arco de las Pesas; ver las antiguas murallas desde la Cuesta de la Alhacaba y andarse hasta el Mirador de la Lona desde dónde se ven buenas panorámicas de la ciudad para bajar por la calle Calderería Nueva, la popular calle de las teterías .

Lavadero de la Puerta del Sol, en el Realejo granadino.

Pero el Albayzín hay que caminarlo y dar vueltas y vueltas para ir descubriendo todos los tesoros que esconde. Como antiguo barrio musulmán, su trazado urbano es un auténtico laberinto que se acentúa por sus cuestas, escalinatas y recodos. Hay lugares poco transitados como El Mirador de la Querida (Placeta Carvajales), la Plaza de San Miguel Bajo o la calle del Zenete, que nos recuerda a viejas tribus africanas que estuvieron por estos lares en tiempos de moros –sin ánimo de insultar oiga-. Después están los museos. De obligada visita es la Casa Zafra (Calle Portería Concepción, 8; Tel: (+34) 958 180 079), un antiguo palacete de la nobleza zirí –la última dinastía musulmana de la ciudad- reconvertido en un interesantísimo centro de interpretación sobre el barrio. Otro centro interesante es Museo Arqueológico de Granada, (Acera del Darro, 43; Tel: (+34) 958 225 640; Horario: X-S 9.00-20.00) que más allá de sus colecciones (impresionantes sus salas íbera y romana) permite ver por dentro el Palacio Castril, una de las obras maestras del plateresco español civil.

GUÍA DEL ALBAYZÍN

Puerta nazarí del Corral del Carbón.

EL REALEJO .- A espaldas de la Alhambra se desparrama el barrio del Realejo, antigua judería de la ciudad. Se repiten los mismos esquemas que en el Albayzín con un intrincado laberinto de callejuelas que, desde la Calle Escolástica sube buscando las murallas que separaban La Alhambra del resto de la ciudad. No cuenta El Realejo granadino con la monumentalidad de su vecino albaicinero, pero bien merece un buen paseo partiendo, por ejemplo, desde El Campo del Príncipe. El Museo Sefardí (Placeta Berrocal, 5; Tel: (+34) 610 060 255) explora la huella judía en el barrio y la Casa de los Tiros (Calle Pavaneras, 19; Tel: (+34) 600 143 176) guarda un heterogéneo tesoro de piezas históricas y artísticas en un impresionante palacio fortaleza de principios del XVI (una de las casas cristianas más antiguas de la ciudad). Como sucede en otros barrios de la ciudad hay que caminar para ir descubriendo los rincones más bonitos. Como el Lavadero de la Puerta del Sol, un antiguo lavadero de ropa del siglo XVIII situado en una recoleta placeta con vistas increíbles.

La Catedral de Granada desde la Plaza de las Pasiegas.

EL CENTRO DE LA CIUDAD .- La ciudad cristiana se construyó en torno a la Catedral de Granada (Plaza de las Pasiegas, sn; Tel: (+34) 958 222 959; E-mail: info@catedraldegranada.com) una maravilla renacentista casi desmesurada que ocupa el solar de la antigua mezquita mayor de la ciudad y simboliza el triunfo de la España cristiana sobre la musulmana. No es de extrañar que los mismísimos Reyes Católicos se hayan hecho enterrar en su impresionante Capilla Real (Calle Oficios, sn) como reafirmación de la cristiandad de la ciudad frente a su pasado musulmán. Pasado que aflora justo en frente de la entrada de la capilla de Isabel y Fernando con los restos de la antigua Madraza (Calle Oficios, 14; E-mail: culturacontemporanea@ugr.es) antigua escuela islámica de estudios superiores germen de la actual Universidad de Granada. En el inmueble a{un puede verse el antiguo Mihrab de la mezquita de la escuela. Mucho más evidente es la fantástica portada del Corral del Carbón (Calle Mariana Pineda, sn; Tel: (+34) 958 575 131; Horario: LD 9.00 – 20.00) antiguo hostal para mercaderes de principios del XIV. Es el único edificio de este uso que queda en España.

La Alhambra desde las cuevas del Sacromonte. dr_zoidberg

La cuadrícula más o menos regular de calles alterna con plazas (Bib-Rambla; La Trinidad; Los Lobos), zonas comerciales (como la peculiar Alcaicería –que homenajea a los zocos árabes- o las calles Mesones y Alhóndiga) y antiguos tapiales linda al este con el Carril del Picón y al norte con las avenidas Gran Capitán y San Juan de Dios, que marcan los límites de la Granada histórica. Precisamente en Gran Capitan se encuentra el Monasterio de los Jerónimos y un poco más arriba el de San Juan de Dios que se suman al interminable listado de grandes edificios granadinos. La otra frontera queda situada en la estrecha Calle Elvira, que antecede a las primeras cuestas albaicineras ocupando un antiguo lienzo de murallas del que hoy solo queda a la vista la espectacular Puerta Elvira. Caer en la enumeración es fácil porque hay tanto que ver.

Telas multicolores en el mercado de La Alcaicería.

EL SACROMONTE .- Otro mundo. Así de claro. Lo normal es compaginar la visita al Albayzín y aprovechar que andamos cercanos a la Cuesta del Chapiz para girar a la derecha y tomar el Camino del Sacromonte para visitar este barrio peculiar vinculado desde hace siglos a los gitanos y cuna fundacional del flamenco junto a Sevilla y Jerez. Pasamos junto a locales míticos como Los Tarantos o El Camborio (ver propuestas abajo) y empiezan a aparecer las primeras casas cueva, el hábitat tradicional en esta parte de la ciudad. En el Centro Cultural La Chumbera se ha habilitado un pequeño museo dedicado a la mujer gitana en una de estas cuevas. La joya del lugar es la Abadía del Sacromonte (Camino del Sacromonte, sn; Tel: (+34) 958 221 445; E-mail: info@abadiasacromonte.org), un soberbio cenobio de finales del siglo XVI que guarda un imponente tesoro artístico (con firmas de la talla de Alonso de Mena o Francisco de Goya). El paseo suele terminar en torno al Mirador del Cerro San Miguel, desde dónde hay una panorámica alucinante del valle del Darro y de la Alhambra. Ahí mismito está el Museo del Sacromonte (Barranco de los Negros, sn; Tel: (+34) 958 215 120; E-mail: info@sacromontegranada.com), un centro de interpretación que nos da las claves históricas, antropológicas y culturales de este enclave singular y único.

Detalle del interior de la tetería As Sirat, en el Albayzín (Granada). Viajar Ahora / Granada

PROPUESTAS GRANAÍNAS

Ver Granada de manera diferente .- La empresa Infinito Ebikes ofrece un buen número de excursiones en bicicleta eléctrica por Granada (tanto en la propia ciudad como en los alrededores y Sierra Nevada). La excursión que hacen al Sacromonte es más que recomendable ya que incluye una ruta guiada por el mítico barrio tan vinculado al flamenco y la visita a la Abadía del Sacromonte, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad y también uno de sus museos más importantes.

Flamenquito del bueno .- Los espectáculos flamencos son otro de los atractivos granadinos. Hay tablaos para todos los gustos y hacer sugerencias es complicado. En el Sacromonte son famosos Las Cuevas de los Tarantos (Camino del sacromonte, 9; Tel: (+34) 958 224 525) y La Cueva de Rocío (Camino del Sacromonte, 70; Tel: (+34) 958 227 129; E-mail: info@cuevalarocio.com). En ambos casos se ofrece espectáculo flamenco (Zambra Gitana) y la posibilidad de incluir cena. En ambos casos, la calidad de las actuaciones está garantizada pero también la horda de turistas. Hace poco nos enterábamos de la reapertura del Club Eshavira (Calle Postigo de la Cuna, 2; Tel: (+34) 609 71 33 60), un lugar mucho más tranquilo que suele contar con buena música en vivo. Y la última vez que fuimos a Granada nos invitaron a la Casa del Arte Flamenco (Cuesta de Gomérez, 11; Tel: (+34) 958 565 767) y fue una muy buena experiencia.

Sala caliente del Hammam Al Andalus.

Tres propuestas para comer, tres.- Mirador de Morayma (Calle Pianista García Carrillo, 2; Tel: (+34) 958 228 290; Precio: 30-40 euros) Cocina tradicional granadina sin artificios y como manda la tradición. Una auténtica delicia que, para colmo, cuenta con una de las mejores vistas de la ciudad. Siempre que vamos a Granada pasamos por aquí para cenar al menos una vez. Mesón el Yunque (Plaza San Miguel Bajo, 3; Tel: (+34) 958 800 090; Precio: 15 euros) Bueno, bonito y barato. En plena Plaza de San Miguel Bajo con una carta centrada en los platos alpujarreños. ¡Viva el Colesterol!

Para ir de Tapas. Propuestas alejadas del bullicio turístico (aunque en pleno centro) para que tapees y cañees como un local. Un bar español es lo mejor que hay. Bar Los Diamantes (Cale Navas, 28; Tel: (+34) 958 227 070) el templo del pescaito frito y los mariscos. Uno de los mejores bares de tapas de la ciudad frecuentado, sobre todo, por locales. Un auténtico vicio de sitio. Han abierto varias sucursales por toda la ciudad pero el de la Calle Navas es el de toda la vida. Bar Soria (Calle Laurel de las Tablas, 3) adorado por la estudiantina local. Cerveza helada en jarrillos de barro y tapas centradas en la gastronomía tradicional de la región. Las Bodegas Castañeda (Travesia Almireceros 1-3; Tel: (+34) 958 215 464) son un fifti fifti de esos ya que aunque están repletas de turistas se tapea como los dioses (cazuelas de arroz sublimes, habas con jamón de chuparse los dedos). Otro clásico granadino es el Bar Provincias (Calle Provincias, 4; Tel: (+34) 958 25 20 57) en el que la selección de tapas es toda una lección de gastronomía local. Los Cuatro Gatos (Placeta Cruz Verde, 6; Tel: (+34) 958 224 857; E-mail: cafe4gatos@gmail.com) está en pleno Albayzín y es una delicia. Las tapas son buenas y el lugar es fantástico (jazz, buen ambiente, tranquilidad).

Un bañito en plan sultán .- El Hamman Al Andalus (Calle Santa Ana, 16; Tel: (+34) 958 229 978) es una joya en sí mismo. Es el primer baño árabe en suelo europeo que es reconstruido en su totalidad para volver, casi cinco siglos después de su abandono, a ser lo que un día fue. Entrar aquí es hacer un viaje en el tiempo y, también, un auténtico regalo. Es una experiencia más que recomendable.

Tomar un té en Calderería Nueva.- Pasar por las teterías de Granada son otra de esas cosas que hay que hacer sí o sí. Hay muchas teterías en esta zona de la ciudad. Nosotros recomendamos As Sirat (Calle Calderería Nueva, 5; Tel: (+34) 632 270 126) porque es la que más nos gusta. Otro lugar recomendable es Kashba (Calle Calderería Nueva, 4; Tel: (+34) 958 227 936) con buena selección de tés y muy buenos dulces árabes.