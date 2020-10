Los periodistas Xavier Aldekoa y Alfons Rodríguez muestran en Casa África su exposición 'Indestructibles' sobre la generación africana del futuro

La exposición fotográfica itinerante Indestructibles, que reúne el trabajo del periodista Xavier Aldekoa y el fotógrafo Alfons Rodríguez, se podrá visitar a partir de este jueves en Casa África, donde contará, a través de las historias de once niños, los logros y los retos que afronta la generación que construye el futuro en África. Este relato visual es resultado de dos años de viajes de estos dos periodistas por diez países africanos y busca mostrar la cara contemporánea de África a partir de historias reales de pequeños y jóvenes.

Forma parte de un proyecto documental transmedia, que combina reportajes, un libro de periodismo narrativo, un fotolibro (ya en su segunda edición), una exposición educativa para escuelas y un largometraje documental disponible online.

Este relato sobre África, sobre la resiliencia y la superación, estará abierto al público en Casa África hasta el 30 de diciembre, tras recibir la visita de más de 65.000 personas en Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña, y antes de exponerse en Madrid, Salamanca y León. La muestra se abre al público garantizando las normas y restricciones impuestas para el control de la pandemia de coronavirus: aforos restringidos, uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico, toma de temperatura a la llegada y el registro de visitantes.

Indestructibles viaja de Etiopía a la República Democrática del Congo y de Chad a Madagascar, pasando por Mozambique, Uganda, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí y Gambia. Allí, niños como Margaret, Kandji, Joad y sus hermanas Harriet y Liviana, Marceline o Paolo compartieron sus extraordinarias historias de esfuerzo y superación con Rodríguez y Aldekoa. En el marco de la inauguración de la exposición esta semana, Casa África ofrecerá una visita virtual guiada por los autores de Indestructibles, que estará disponible en la web y en las redes sociales de Casa África.

“Queremos abrir una ventana hacia la infancia africana, para que los visitantes a la exposición empaticen con una realidad muy distinta a la suya, pero llena de optimismo, sueños y determinación, sentimientos que compartimos aquí y allí y que nos demuestran que, en el fondo, no somos tan diferentes”, afirma Xavier Aldekoa, uno de los creadores. “El apoyo de instituciones como Casa África es fundamental para visibilizar realidades menos conocidas, pero muy importantes, especialmente en este momento que vivimos”, explica el periodista Alfons Rodríguez, “y que han permitido llevar este relato positivo sobre África, sobre la resiliencia y la superación, a más de 65.000 personas en toda España”.

A lo largo de toda su carrera profesional, Rodríguez ha realizado historias ocurridas en más de 100 países de seis continentes. En sus trabajos se incluyen siempre las dos caras opuestas de nuestro mundo: belleza, esperanza y bondad frente a crueldad, horror y desánimo. Su obra ha sido reconocida con diversos premios y ha sido publicada en diferentes países y medios de América, África, Europa y Asia a lo largo de 25 años.

Para Alfons la educación es la clave para un futuro mejor y por eso Indestructibles es un proyecto protagonizado por niños y niñas para niñas y niños, aunque también vaya dirigido a quienes creen que es el momento de cambiar el discurso sobre África en general y sobre su infancia en particular. El compromiso, la pausa y el respeto a los protagonistas de las historias ha sido y es una parte central de Indestructibles.

Por su parte, Aldekoa ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en África. En los últimos 18 años ha cubierto como periodista múltiples conflictos y temas sociales en más de cuarenta y cinco países africanos. Autor de varios libros sobre el continente africano, es corresponsal de La Vanguardia en África desde hace más de una década, miembro de la productora social e independiente Muzungu cooperativa y cofundador de la Revista 5W. Para Xavier, Indestructibles reivindica el valor del intento porque no es un proyecto sobre ganadores, aunque sus protagonistas a veces triunfen, ni de perdedores, aunque algunas de las historias tengan finales amargos. Indestructibles es un proyecto sobre niños y niñas que se resisten a que su contexto les defina. Cuya dignidad no viene marcada por la dificultad o el dolor sino por su determinación y esperanza en salir adelante o luchar por sus sueños. Aunque no siempre lo consigan. Indestructibles es un intento de explicar la complejidad de los seres humanos, de tender puentes y de ir más allá de la herida.

Indestructibles es un proyecto independiente que ha contado con la colaboración de Unicef, Terres Llunyanes, Turkish Airlines, Misiones Salesianas, Acción contra el Hambre e Impulso; y el apoyo de Interface Tourism Spain, La Vanguardia, 5W, Mariona Agency, Kansei Sounds, Remake Comunicación, Sofía Fonseca, el ilustrador Gregori Saavedra, Rift Valley Expeditions, Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat y Aguas de Ponta Preta.