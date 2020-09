Reporteros sin Fronteras denuncia obstáculos para cubrir llegada de migrantes a las costas canarias

Reporteros Sin Fronteras España ha denunciado este jueves maniobras y obstáculos del Gobierno para entorpecer la cobertura gráfica de la llegada de migrantes a las costas de Canarias.

La organización ha exigido al Ejecutivo y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permitan a los fotógrafos documentar la cuestión migratoria y "máxima transparencia".

"Los periodistas gráficos que ahora cubren la ruta canaria se enfrentan a obstáculos por parte de las autoridades locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que dificultan su trabajo y hacen casi imposible retratar cómo, dónde y en qué estado llegan los pasajeros", ha criticado la organización.

Los fotoperiodistas que cubren esta información se quejan de "maniobras" de la Delegación del Gobierno en Canarias para entorpecer su trabajo, similares a las usadas en puertos andaluces.

Entre estos obstáculos están evitar dar datos concisos sobre rescates y desembarcos, elegir lugares de difícil acceso, esperar a que no haya luz para completar la toma de imágenes, apostar a los periodistas en lugares con poca o nula visibilidad, colocar obstáculos físicos en el tiro de cámara o aducir supuestos protocolos de seguridad.

El fotoperiodista Emilio Morenatti ha subrayado que quiere hacer fotos que enseñen lo que sucede y que remuevan conciencias, mientras que su compañero Javier Bauluz ha denunciado que el objetivo del Gobierno es "hacer un 'black out' a la cobertura de la llegada de migrantes para que la población sólo reciba las fotos adecuadas para calmar sus conciencias y no recibir información sobre la situación real".

"Hay una forma muy sutil de lograr que una información molesta deje de darse: poner todas las trabas posibles, hasta que el periodista desiste. No se trata de prohibiciones o censuras escandalosas, pero sí de un entorpecimiento constante que acaba logrando que un tema se cubra de forma deficiente", ha asegurado el presidente de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada.

"Lo estamos viviendo con la pandemia de coronavirus y con el tema migratorio: dos tragedias que los ciudadanos no perciben en su magnitud porque no hay quien las cubra. No por evitar que los fotógrafos la capten, la terca realidad desaparece. Pero así es más difícil que tome verdadera conciencia de los problemas. Hay formas obscenas de censura que no lo parecen, y esta es una de ellas, ha añadido Armada.