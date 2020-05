Canarias, sin recursos estables para acoger a migrantes: "Hay personas que llevan desde noviembre durmiendo en pabellones"

La crisis sanitaria no ha destruido el sueño europeo de los de 792 emigrantes que han logrado llegar a Canarias desde el continente africano por vía marítima durante el estado de alarma. Sin embargo, la pandemia sí ha evidenciado la falta de recursos estables para acoger a personas que, por diferentes motivos sociales y económicos y ante la dificultad para obtener un visado y viajar de forma legal, caen en manos de mafias y emprenden su viaje en patera. “Hay quienes llevan meses durmiendo en pabellones. Puede servir para un momento puntual, pero no para estar tanto tiempo”, señala el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico. La ONG atiende aproximadamente a 1.100 personas en todo el Archipiélago. Además, Rico apunta que no hay ningún plan establecido para cuando se retome la actividad en estos establecimientos deportivos.

En noviembre de 2019, siete mujeres y 33 hombres pasaron la noche en el Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria por un fallo de comunicación entre las autoridades competentes. Pocos días más tarde, fueron trasladados a la Casa del Marino, atendidos por Cruz Roja. Han pasado ya seis meses desde entonces y algunas de esas personas siguen en el centro, otras han logrado continuar con su proyecto migratorio y están en la Península y, en otros casos, han sido trasladados a otros centros de la Isla. Las condiciones en las que cientos de personas han llegado a convivir en la Casa del Marino también han sido criticadas por asociaciones especializadas, al haber estado semanas “durmiendo en lonas”.

Camas en la Casa del Marino, espacio habilitado para acoger a migrantes en Gran Canaria. Cedida a Canarias Ahora

La necesidad de “repensar el sistema” también ha quedado patente tras el cierre temporal de los CIE de Canarias. En Barranco Seco, con motivo del brote de contagios de COVID-19 por la falta de espacio suficiente para mantener la distancia interpersonal y el “hacinamiento” en el que se encontraban los internos. En el caso de Hoya Fría, Tenerife, por la imposibilidad de expulsar a los migrantes por el cierre de fronteras después de que cumplieran el máximo de 60 días que la ley fija para el internamiento. El grupo fue realojado en el Hotel Escuela de Santa Brígida, en una residencia de estudiantes de Arinaga y en un centro de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife.

Sin recursos también en el mar

La ruta canaria, más larga y peligrosa, se ha reactivado en los últimos meses. En lo que va de año, 2.022 personas han tomado este itinerario en 67 embarcaciones, según el Ministerio del Interior. La última patera alcanzó Tasarte, Gran Canaria, este mismo martes. A este dato se suma la cifra invisible de pateras y cayucos que salen de los países africanos pero nunca llegan y de los cuerpos que se pierden en el mar y no se recuperan. Según la ONG Caminando Fronteras, al menos 245 migrantes perdieron la vida en el mar rumbo al Archipiélago.

En este contexto, la organización del sector mar y puertos de la Confederación General de Trabajo (CGT) ha advertido sobre la necesidad de reforzar el servicio de Salvamento Marítimo ante el buen tiempo y el estado del mar. Hace ya un mes, el secretario de organización Ismael Furió criticó el recorte de tripulantes en las embarcaciones de rescate, después de que el Ministerio de Transportes anunciara que la Salvamar Al Nair, con base en Lanzarote, en lugar de contar con dos tripulantes tendría solo uno: “Un rescate es ver a cientos de personas gritando cuando se acerca el barco de Salvamento Marítimo, es ver a gente saltando al océano sin saber nadar, a mujeres cayendo al agua y a personas pisando a niños por subir a cubierta”, describió Furió.