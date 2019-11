Más de 60 personas migrantes, obligadas a dormir en la calle o en parroquias ante la falta de previsión del Gobierno

Cerca de 40 personas pasaron la noche del 29 de octubre en el parque de Santa Catalina, en Gran Canaria, sin comida, bebida, abrigo, ni compañía y sin que la Delegación del Ejecutivo central en Canarias tuviera constancia La Delegación reconoce un fallo de comunicación interna que hizo que la Policía Nacional no informara de que, tras pasar 72 horas en comisaría, los migrantes no tenían recurso alojativo al que acudir En Fuerteventura, 18 hombres y diez mujeres están siendo acogidos por la Misión Cristiana Moderna, dirigida por el pastor Ángel, que reconoce que les ofrece su albergue para "evitar la delincuencia en las calles" La asociación sociocultural Entre Mares reivindica que "a los retos que plantean las migraciones no les podemos dar respuestas de urgencia no planificadas" y exige a los partidos y a la sociedad que no agiten "falsos fantasmas xenófobos"