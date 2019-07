Road to Busan llega a China con el Hyundai Kona 100% eléctrico

Yuna Moon ya está rodando en carreteras chinas con Hyundai Canarias. Su compañero de viaje, el Kona 100% eléctrico, ha recorrido más de 16.000 kilómetros, 20 países y con cero emisiones. Atrás queda Europa y ahora la aventura continúa por China.

Road to Busan se encuentra en el continente asiático rumbo a Busan, en Corea del Sur, pero antes debe atravesar el gigante asiático en el que Moon pasará 22 días. De este modo, Road to Busan atravesará paisajes singulares y únicos en el mundo, donde el contraste cultural de oriente será sin duda uno de los grandes atractivos de esta ruta.

Un viaje lleno de experiencias y aventuras, que comenzó siendo un reto personal desde que, hace 40 años, el padre de Yuna Moon partió en barco desde Busan, y que hoy continúa él por carretera con un vehículo eléctrico, con el propósito de cruzar medio mundo sin contaminar, para terminar de dar la vuelta al mundo. Un reto personal, pero también sostenible.

Este viaje sin límites ya se conoce en medio mundo y cuenta con fieles simpatizantes que siguen de cerca las aventuras de Yuna al volante del Kona eléctrico. La entrada en China fue fácil en la región de Horgos pero no fue nada fácil salir de Kazajistán. Horgos es una región especial, considerada como un punto estratégico de negocios y gestiones entre Kazajistán y China. Aun así, la burocracia y el papeleo no impidió que el equipo de Road to Busan continuase la marcha rumbo al sueño de llegar a Busan.

En su paso por China, la gente se interesa mucho por el proyecto y sacan muchas fotos del coche, que aún no ha llegado al mercado chino, pero que muy pronto comenzará a comercializarse.

Yuna Moon se encuentra en la última fase de alcanzar su sueño. Sin duda alguna, Road to Busan se ha convertido en el proyecto que pone de manifiesto que los vehículos eléctricos no tienen limitaciones en nuestro mundo. Y que los vehículos de cero emisiones han llegado para quedarse y hacer de este planeta un mundo mejor y más sostenible. El Hyundai Kona eléctrico ha sido testigo de este hito, y está a pocas semanas de hacer posible el reto de Yuna Moon.

La aventura puede seguirse en el blog de Hyundai Canarias, así como las redes sociales oficiales del proyecto Road to Busan en Instagram y Facebook.