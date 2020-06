La ampliación del Santiago Martín y la creación del museo del CD Tenerife han dejado de ser prioritarios para el Cabildo

La consejera de Deportes del Cabildo Insular, Concepción Rivero, anunció este lunes en 'Radio Club Deportivo' que el museo del CD Tenerife y una tienda en los bajos del Heliodoro han dejado de ser objetivos prioritarios para el conjunto blanquiazul. Lo mismo que la ampliación de aforo del Santiago Martín. De paso, demandó un mayor grado de transparencia a la Fundación del Tenerife, a cuyo patronato pertenece.

La vuelta de LaLiga.- "Es un gran esfuerzo el que lo hacen los equipos de Primera y Segunda; reanudar la actividad era algo muy necesario. Va a tener ciertas consecuencias para los equipos la difusión solo por vía televisiva y los deportistas no van a tener el calor del público. Van a ser las dos novedades fundamentales".

¿Cuándo volverá el público?.- "Estamos a expensas de lo que diga la autoridad sanitaria. Será el Consejo Superior de Deportes junto a las federaciones el que pueda darnos más información a este respecto. Sí que cabe plantearse que, si se va a abrir la mano con determinados eventos culturales con cierto aforo, ¿por qué no en los eventos deportivos si se aplica el mismo rasero? Pero sí va a entrañar cierta dificultad”.

Ciudad Deportiva.- "El Tenerife se lo ha tomado con resignación, pero no puedo dejar sin fondos a un montón de deportistas de la isla. Hay que priorizar las subvenciones deportivas por delante de la Ciudad Deportiva. Es por una situación económica. Porque ese dinero no existe, no lo tenemos. En el Cabildo sorprende la cifra (5M€) porque nunca hemos visto el abordaje de una obra así. Cualesquiera de las obras de mayor envergadura que se han hecho en esta isla en el ámbito deportivo, no han llegado ni por asomo a ese montante económico".

La transparencia de la Fundación.- "Esos fondos que nutren la actividad de la Fundación provienen del Gobierno de Canarias (en una cifra que asciende a 1,5 millones de euros). Entiendo que el Gobierno establece también un riguroso procedimiento para la justificación de esos dineros; entiendo que esos informes están en poder del Gobierno y lo deseable es que la justificación sea conocida también públicamente. Todo lo que sea transparencia, es positivo. Aquí se están gestionando dineros públicos y la ciudadanía tiene el derecho de conocer a qué se está dedicando el dinero, y por qué, con todo detalle".