Xavi Rabaseda admite que el Herbalife Gran Canaria debe mejorar mucho en la segunda mitad del campeonato

El alero internacional del Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda, ha reconocido que la primera vuelta de su equipo en la Liga Endesa de baloncesto ha sido "floja", aunque ha asegurado que el equipo amarillo tiene el espíritu y las ganas de realizar una segunda vuelta muchísimo mejor.

"No hemos estado como deberíamos por un cúmulo de circunstancias, como tener una pretemporada corta, la doble competición entre Liga y Euroliga que no habíamos afrontado con anterioridad a este nivel, por las ausencias por las ventanas FIBA y por las lesiones", ha revelado. El jugador catalán cree que todas estas circunstancias han pasado factura al equipo que, además, ha sufrido otras vicisitudes.

"Hemos cambiado el entrenador -Salva Maldonado- y hemos cortado a algún jugador -el alero norteamericano Chris Evans-, cosa que aquí pasa pocas veces y también hemos fichado a varios, algo que tampoco es normal. Han sido muchos los parches para intentar solucionar esta situación", ha comentado.

Rabaseda también ha hablado del hecho de que el Gran Canaria haya concluido la primera vuelta liguera sin conocer la victoria fuera de la isla. "No ganar fuera es un aspecto bastante más psicológico que deportivo en sí. Ya el curso pasado también nos costó mucho ganar fuera y en este hemos competido bien en Manresa, Guipúzcoa y Zaragoza, y luego hemos tenido salidas complicadas a Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga", ha recordado.

El alero gerundense tiene claro que si el equipo quiere estar arriba debe vencer a domicilio. "No haber ganado como visitantes nos ha llevado a ocupar la situación que tenemos y eso ha hecho que se nos junte ansiedad y presión, como vimos en el último partido ante Murcia en nuestra cancha, donde sufrimos un colapso total en el segundo cuarto, aunque gracias a Dios conseguimos superarlo en la segunda mitad", ha dicho.

En ese encuentro ante los murcianos, Xavi Rabaseda y su paisano Oriol Paulí se echaron el equipo a la espalda para poder dejar los dos puntos en casa. "Siempre ayudo al equipo en todos los aspectos que puedo e intento aportar al máximo para irme a casa con la conciencia tranquila de haberlo dado todo y de no tener que reprocharme nada, más allá de que los números digan que un día he estado mejor y otro peor", ha dicho.

En ese aspecto, Xavi se distingue siempre por su total entrega, algo que reconoce la afición a un guerrero que actúa con un protector bucal. "El año pasado me llevé varios golpes en la boca, me corté la lengua dos o tres veces, y además mi madre me puso aparatos cuando era pequeño y los dientes ya no están donde deberían estar. Para no empeorar la situación he decidido jugar con el protector bucal que, aunque es algo incómodo, espero que me libre de algún que otro susto", ha reconocido.

El jugador amarillo no se marca metas de grupo a largo plazo, sino que es más de intentar solventar lo más inmediato. "Cuando miras a largo plazo pierdes el foco de lo que es importante, pero cuando enfocas las metas como un premio a veces se consiguen. Lo primero que debemos hacer es pensar en ganar el viernes en Buducnost, que es una cancha muy difícil en la que ya perdieron Barcelona, Real Madrid y CSKA, y luego visitaremos en Badalona al Joventut, otra pista también difícil", ha señalado.

Por último, Rabaseda considera que el equipo ha mejorado sobre todo en la faceta defensiva con su nuevo técnico, Víctor García. "Creo que hemos dado un paso adelante en defensa, que era un aspecto que nos pasaba factura cuando estaba Salva porque él nos dejaba mucha libertad en diversos aspectos del juego y, a veces, teníamos muchas dudas. Debemos seguir en esta línea de estar bien en defensa y, si luego también lo estamos en ataque, pues mejor que mejor", ha finalizado Xavi.