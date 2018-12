Paco Herrera quiere celebrar su 65 cumpleaños con una victoria en su regreso a Gran Canaria

Alineaciones probables: Las Palmas: Raúl Fernández; David García, Deivid, Cala, Dani Castellano; Rafa Mir, Timor, Javi Castellano, Tana; Araujo y Rubén Castro.



Oviedo: Champagne; Johanesson, Christian, Alanís, Javi Hernández, Mossa; Folch, Tejera; Bárcenas, Ibra y Toché.



Árbitro: Moreno Aragón (Comité Madrileño).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 19.30 (insular).

Las Palmas tratará de lavar su imagen ante el Real Oviedo, en el regreso al Estadio de Gran Canaria de Paco Herrera en el día de su 65 cumpleaños, tras encajar en Cádiz el resultado más duro de la temporada (4-1) en el inicio de su segunda etapa al frente del equipo amarillo.



Mientras, el Real Oviedo llega al duelo ante uno de los llamados a ascender, la UD Las Palmas, con cuatro de sus jugadores más habituales en la enfermería -Carlos Hernández, Forlín, Berjón y Joselu-, ausencias que no son excusa para un equipo que tras superar su primera mala racha busca regularidad ante los insulares.



Herrera vuelve al escenario donde consiguió el ascenso a Primera hace tres años y medio, y lo hace en un momento complicado, pues el conjunto isleño viene de encajar una goleada con la que ha comprobado de primera mano todas sus carencias, y el arduo trabajo que le resta por delante.



Por ello, se prevén cambios en el once inicial, especialmente en la defensa, a donde con total seguridad regresará Juan Cala, una vez cumplida su sanción en el estadio Ramón de Carranza.



La baja por acumulación de tarjetas del gallego Álvaro Lemos obligará a otro cambio en la zaga, con la opción de hace debutar a Diego Parras o situar al central David García en esa demarcación, conocida para él, aunque Herrera no ha querido revelar por cuál de las dos se decantará.



Tampoco se descarta que Dani Castellano sea titular en el lateral del lado contrario, el izquierdo, por un De la Bella cuyo rendimiento empieza a ser discutido.



Del centro del campo hacia adelante, Herrera tendrá que hilar fino si quiere alinear de nuevo al tridente atacante formado por Rafa Mir, Sergio Araujo y Rubén Castro, a los que se añadió Tana en Cádiz, sin perder el equilibrio necesario en la medular.



A la referida ausencia del sancionado Lemos hay que sumar las de los lesionados Momo, Sacko y Peñalba, por lo que Herrera tiene a veinte futbolistas disponibles para el choque, ya que según ha asegurado, estaría en disposición de utilizar al centrocampista Ruiz de Galarreta, aunque el club había anunciado durante la semana que el vasco sería baja también para este domingo.



Para el Real Oviedo será su primera visita oficial al Estadio de Gran Canaria, ya que el último enfrentamiento liguero entre ambos equipos data de hace más de dieciséis años en el antiguo Estadio Insular, en donde el balance particular favoreció a los amarillos con siete victorias, dos empates y dos derrotas.



El conjunto carbayón, que viene de firmar sus dos primeras victorias consecutivas ante Sporting y Reus, quiere continuar sumando en una jornada en la que le toca dar un paso hacia adelante ante un claro candidato al ascenso, tal y cómo destacó en la previa el propio entrenador azul, Juan Antonio Anquela.



Los azules empezaron mejor a domicilio que en casa, pero con el avance de la competición han acabado por dar con la tecla con más facilidad en el Tartiere -donde firmaron los últimos 13 puntos sumados- y empeoraron sus cifras a domicilio, donde cuentan sus últimas cuatro salidas por derrotas.



En la lista de convocados una única novedad, la de Tejera -que viene de sanción- por Joselu, cuya lesión fue la última de las cuatro de jugadores titulares que ha sufrido el equipo en estas últimas dos semanas tras las de Carlos Hernández, Forlín y Berjón.



Los jugadores del filial que completan la convocatoria son los de la jornada anterior en la visita del Reus: el defensa Javi Hernández -que se ha hecho un hueco en el once-, los atacantes Viti y Steven y el central Jose Martínez.



Ante las bajas de Carlos, Forlín y Berjón el cuerpo técnico optó ante el Reus por la defensa de cinco con tres centrales zurdos -Christian, Alanís y Javi Hernández- con Johannesson y Mossa en los carriles, dibujo que podrían mantener dando entrada a Toché por Joselu como única novedad y dejando a Bárcenas en el puesto de Berjón.



Esta decisión podría tirar a Ibra a la banda para habilitar el puesto de delantero centro a Toché, aunque el propio Anquela probó también en semana la posibilidad de volver a la defensa de cuatro y jugar con dos puntas.