Compromís denuncia que el PP anteposa el vehicle privat a la seguretat dels ciclistes en els nous carrils bici

“Si algú pensava que el PP hauria aprés alguna cosa de la importància, les bondats i els beneficis que retorna la bici a la ciutat en els últims huit anys, ja pot desenganyar-se. El PP del carril bici de l’avinguda del Port, el PP dels carrils bici amb revoltes en angle recte de Tres Creus ha tornat. I se’n vanagloria”. El regidor de Compromís i responsable de l’Àrea de Mobilitat en els dos últims mandats, Giuseppe Grezzi, ha resumit així els nous criteris en el disseny de carrils bici anunciats pel regidor de Trànsit i Policia del PP, Jesús Carbonell.

Segons Grezzi, Carbonell té previst modificar el traçat de diversos carrils bici ja impulsats, dissenyats i fins i tot trets a licitació durant el govern de Compromís, amb l’única finalitat d’evitar l’eliminació de 55 places d’estacionament de cotxe i 10 de moto. I per a fer-ho, tal com ha reconegut públicament Carbonell mateix, modificarà els itineraris previstos inicialment per a redirigir-los per zones verdes o mitjanes.

Els projectes que estan en revisió són els situats en Arxiduc Carles i el Camí Nou de Picanya, en Tres Forques, el de Campos Crespo i el de l’avinguda del Cid entre Tres Treus i el Jardí de l’Alqueria Nova.

“Aquesta manera de pensar, actuar i planificar és una barbaritat molt greu a molts nivells”, apunta Grezzi. “El més greu, sens dubte, és que l’objectiu principal és llançar un missatge polític: dir que les persones que van amb bici o VMP estan subordinades a les que es mouen amb cotxe o moto. I és molt greu perquè, en una ciutat en què el trànsit anava pacificant-se i cada vegada era millor la convivència als carrers i l’espai públic, tornem al discurs de confrontació i de menyspreu a persones que podem ser qualsevol, només per triar moure’s d’una manera o d’una altra”, comença l’exregidor de l’àrea de mobilitat.

Grezzi ha recordat que “una de les claus de la nova manera de fer carrils bici que vam imprimir en el govern de Compromís va ser que tingueren l’itinerari òptim i en calçada, llevat de casos de força major, per a facilitar la visibilitat i maximitzar la seguretat dels seus usuaris” i ha afegit: “Al capdavall, aquestes persones tenen tant de dret a usar la via pública com les que es desplacen amb cotxe, moto o camió, però, a més, són més fràgils. En canvi, Carbonell diu que el PP torna a l’anterior estil de disseny, l’estil PP en què el pas ciclista es desvia i es reemplaça en llocs on ‘no moleste’ el trànsit i les seues necessitats, entre els quals s’inclouen espais enjardinats o voreres”, ha lamentat el regidor.

Per al regidor de Compromís, els aparcaments ni es perden, ni se salven, perquè l’espai públic és de tots i es pot modificar perseguint un escenari en què es puga estar i conviure millor, potenciant a més aspectes positius“.