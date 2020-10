“El club siempre me ha dado confianza”, dice Fran Fernández sobre un posible cese

El entrenador del CD Tenerife, Fran Fernández, mostró en la rueda de prensa ofrecida tras el partido de este jueves en el Heliodoro la lógica frustración tras ver escaparse la victoria en el minuto 95. El técnico reconoció que el desenlace había supuesto “un palo muy duro” para sus hombres, indicando seguidamente que deben levantarse cuanto antes porque el domingo les espera una nueva cita en Fuenlabrada.

Fernández indicó que “dejamos escapar los tres puntos que teníamos en la mano y sentimos un poco de frustración por ello. Controlamos el partido hasta el minuto 80, pero nos dio miedo al final, encontrándonos con problemas del pasado, con errores que no se deben dar. En cualquier caso, el equipo no merece esto. Es un golpe, pero debemos persistir y ser mentalmente fuertes”, dijo.

Los periodistas presentes en la rueda de prensa telemática pusieron sobre la mesa una posible destitución, ante lo que el técnico comentó. “Hago mi trabajo lo mejor posible. He pasado momentos difíciles y siempre he salido adelante. Reconozco que estamos tardando en arrancar, pero el domingo tenemos una nueva oportunidad para ello”.

“El club —añadió Fernández— siempre me ha dado confianza. Ellos ven el trabajo que se hace. Nos falta confianza, pero repito que con el trabajo en equipo eso cambiará", añadió.

“Los jugadores están hundidos. Solo puedo animarles. Necesitábamos esta victoria. Jugamos con mucha tensión. Los chicos están fastidiados, pero no hay tiempo para lamentarse, debemos levantarnos”, añadió.

Es más, el preparador tinerfeñista fue claro al señalar que “merecemos más puntos de los que llevamos. Hoy mismo, once contra once éramos superiores. Luego el partido se nos puso de cara con la roja, hicimos el gol y tuvimos ocasiones para el segundo, pero nos faltó matar el partido en el campo contrario. En cuanto a juego —continuó—, no creo que sea el día para medirlo. Nos ha faltado confianza para meter una marcha más. Nos faltó despejar el último balón del partido, pero no ha ocurrido y debemos asumirlo”.