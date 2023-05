El Club de Mar Radazul acude al Campeonato de Canarias de Optimist

El equipo de regatas Club de Mar Radazul competirá este fin de semana en el Campeonato de Canarias-Día de Canarias para la clase Optimist, que se celebrará en aguas de Arrecife de Lanzarote. La representación del club de la costa de El Rosario es la formada por los regatistas: Pablo Sánchez, Daniela Gómez, Mónica Comyn, Alberto Medina, Manuel Pérez y Julia Bazán. Les acompaña el técnico Sergio Armas.

Se esperan vientos medios de componente norte con probabilidad de chubascos el domingo. La Regata está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife, por delegación de la Real Federación Canaria de Vela y la Asociación Canaria de la Clase Internacional Optimist (ACCIO).

Se competirá en las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 16, tanto masculina como femenina. La cita proclamará campeón en cada una de estas categorías y absoluto, tanto masculino como femenino. Se han programado seis pruebas, siendo el campeonato válido con la celebración de una sola manga. Si se completan cuatro o más pruebas, los participantes podrán descartar su peor resultado antes de establecerse la clasificación final. Se contará con más de 100 barcos.

La organización ha previsto que se compita en una campo de regatas con trapecio exterior, con la llegada al finalizar el segundo tramo de ceñida.

Los regatistas del Club de Mar Radazul presentes en esta cita de Lanzarote vienen de tomar parte el pasado fin de semana del Trofeo Euskadiko Kirol Portuak 2023 Optimist-Liga Vasca-Liga Interclubes, cita organizada por el RCN San Sebastián, lo que constituyó una buena preparación de cara a la prueba a dispuatar en aguas conejeras.