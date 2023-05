El Club de Mar Radazul, al Trofeo Euskadiko Kirol Portuak 2023 Optimist

El Club de Mar Radazul desplaza siete regatistas para tomar parte en el Trofeo Euskadiko Kirol Portuak 2023 Optimist-Liga Vasca-Liga Interclubes, cita organizada por el RCN San Sebastián. La expedición del club de la costa de El Rosario partió este jueves y regresará el domingo 21.

Los regatistas desplazados son: Daniela Gómez, Antonio Linares, Mónica Comyn, Alberto Medina, Laura Aldaya, Pablo Sánchez y Manuel Pérez. Los acompaña el técnico Sergio Armas. El viernes será el día de preparación de embarcaciones y entreno en agua, en tanto que las regatas se celebrarán el sábado y domingo.

Habrá competición para las clases Sub 11, Sub 13 y Sub 16. La organización ha previsto la celebración de seis pruebas, aunque con la disputa de una el campeonato ya será válido. Se han inscrito cerca de 150 participantes, la mayoría vascos, pero igualmente un buen número de otras comunidades autónomas.

En cuanto a la previsión meteorológica, se esperan vientos y temperaturas suaves los dos días, con presencia de precipitaciones, más probables el domingo.

Esta competición se presenta para los y las regatistas del Club de Mar Radazul como una buena ocasión para coger experiencia de cara a futuras citas.