Un oro y dos platas para Canarias en el Campeonato de España de 420

Concluye el Campeonato de España de 420 de vela y lo hace con buenas noticias para Canarias. A las puertas de podio absoluto han quedado Jaime Ayarza y Mariano Hernández, subcampeones en Sub 19, del Real Club Náutico de Gran Canaria; seguidos en la clasificación general por los campeones de España Sub 17, los regatistas del Real Club Náutico de Arrecife, Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín. Plata también para Sara Díaz-Lola Hernández (Real Club Náutico de Gran Canaria) en la categoría Sub 17.

Dos bronces para las tripulaciones canarias en el Campeonato del Mundo de 420

Saber más

La cita se disputaba la semana pasada en aguas de la bahía de Cádiz, bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela, acabando este domingo.