Laura Castro: “No hay que hablar del deporte femenino, sino del papel de la mujer”

“No hay que hablar del deporte femenino, sino del papel de la mujer”, afirmó este martes Laura Castro Hernández, directora insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, en declaraciones a Radio Club Tenerife (cadena SER). En su primera entrevista tras ser designada para el cargo de nueva creación, destacó también su apuesta por igualar la práctica de deporte federado y no federado.

“Ha sido un día de muchas emociones. En primer lugar, que me eligieran fue una sorpresa, pero me llamaron e inmediatamente tomé la decisión de gestionar el deporte en Tenerife”, dijo, en su comparecencia Radio Club Deportivo, Castro, quien se ha marcado como una de sus primeras tareas “cumplir con la Ley del Deporte, es decir fomentar la actividad física a nivel escolar y que se practique deporte federado y no federado”.

La nueva rectora del deporte tinerfeño tuvo también palabras para el papel del CD Tenerife. “Es un embajador nacional y su trato conmigo ha sido exquisito. Tuvimos algunas conversaciones y trabajaremos en la misma línea porque queremos que el club sea un referente para niños y niñas”, indicó.

Castro Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 20/5/1986) accede como primera titular de esta dirección insular tras ocupar la dirección de comunicación del UDG Tenerife Egatesa, de la Liga Iberdrola. Diplomada en Turismo y graduada en Ciencias de la Información, fue cofundadora y primera presidenta de la Asociación por el Deporte Femenino y creadora del portal informativo Woman In Sport.