Catarsis en el Parlamento

A los parlamentarios de Vox y a su macho alfa les preocupa más cómo llevan el nudo de la corbata que las políticas sociales, o los insultos que le sueltan a las ministras del gobierno y en general a todas las mujeres que en esta legislatura han salido reforzadas en sus derechos y libertades. Lo que se vio y escuchó en el Parlamento en la moción de censura contra Sánchez presentada por Vox y que tuvo como cabeza visible a presidente a Ramón Tamames, fue una grotesca puesta en escena de la que habría que reírse si no fuera porque al tiempo lo fue también de una seriedad para tener en cuenta. Ramón Tamames, que sin duda se ha olvidado de donde viene, donde estuvo y a donde ha llegado, fue un pregonero impaciente de su propia provocación inducida, aun así con lo que representó en la España de la transición y el respeto que se le debe por su contribución a la consolidación democrática, no tuvo reparos en interrumpir al presidente del gobierno porque se cansaba de la miscelánea de respuestas de Sánchez, olvidando que él mismo ayudó a construir el discurso de respuesta del presidente, y aún el de la vicepresidenta, que aprovechó tan dramático momento para enviar mensajes de unidad de la izquierda y de su propio proyecto político. Y se le ha respetado por su ancianidad y su dignidad, no se hizo sangre de su intervención, no se le ridiculizó, y según las distintas informaciones que se han publicado fue escogido, casi a sus noventa años, para hacerle la cama política a la ultraderecha y a la increíble y desconocida abstención del PP, que ni entre ellos mismos están de acuerdo en el voto, porque a la misma hora que hablaba el líder ultra, la presidenta de la comunidad de Madrid se pronunciaba sobre el voto de su partido, subrayando el voto contario como el más útil a los intereses del PP y no la abstención que, con la ridícula alegación de no hacerle un feo al candidato, se abstendrían en la moción, dejando a la intemperie a su propio secretario general Feijoo, que ausente, mandó la abstención . Si como dicen algunos medios, la elección de Ramón Tamames salió de una sobremesa o en la barra de un bar y entre vinos, es en ese mismo instante cuando más se le ha faltado el respeto a su persona, a su trayectoria política y a su posible deterioro cognitivo.

Porque daba casi lástima que un economista de su talla y opositor a la dictadura, le siguiera el juego a políticos, nacionalistas españolistas, que quieren negar hasta la historia reciente, como si todo lo que aconteció fue un camino de rosas, hasta que llegó el comandante y mandó parar. Y también por apoyar políticas antisociales y antidemocráticas, porque detrás de la figura de Tamames estaba asomando las verdaderas intenciones de la derecha más neoliberal y español nacionalista de los últimos tiempos. Porque parece que la derecha nunca pacto con los nacionalistas, incluso cuando ETA mataba, y Aznar la llamaba movimiento de liberación del país vasco, se olvidan de que la derecha siempre gobernó con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios también y que llegó a acuerdos de los que ahora mismo se avergonzarían. Ya les recordaba, hace unos días, el papa Francisco a estos señores de rezo público, cuáles son sus preferencias político teológicas, con algo muy suyo como largarle al propio alcalde de Madrid en su cara:“ el heredero de la gran Manuela”, que más que una anécdota, es un giro teológico.