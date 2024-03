Clavijo y Deng Xiaoping. Al modo canario

“No tendrás nada y serás feliz”. A modo canario.

“Conformamos el Gobierno el Partido Popular, ASG, AHI y CC convencidos de que otra forma de gobernar es posible; que existe un ”modo canario“ de hacer las cosas que da mejores y más rápidos resultados”. Debate de la Nacionalidad, 2024, Fernando Clavijo.

“Socialismo con características chinas” es un término que acuñó Deng Xiaoping. En nuestras islas, el presidente imitó al mandatario chino y ha incorporado “el modo canario”, claro que para completarlo como Xiaoping nos haría falta algo más: “Nacionalismo español al modo canario”, “derecha al modo canario”, quién sabe, si es todo lo anterior y nada o quizás un modo de reducir el nacionalismo a costumbrismo. Supongo que la reducción del presupuesto de cultura algo nos indica.

El PIBerismo a riesgo de pobreza

“A modo Clavijo” lo que sí observé es que había eliminado el historial, era un hombre sin pasado y llegaba “de novicio” al hemiciclo. También percibí que su tono era de “todo va bien”. Oficializaba el optimismo en una sociedad de creciente desigualdad y abrazaba el PIBerismo, fenómeno que se caracteriza por mostrar que todo va bien si el PIB crece, un 5,2% estimado para este año, según la AIReF, pero me pregunto qué optimismo puede haber cuando el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, la denominada tasa AROPE, en Canarias se situó en 2023 en el 33,8% del total de la población. Más PIB, más pobreza, curioso parentesco “a modo canario”.

Me empeño en ser positivo, en no ser crítico, ya que se asocia en estos tiempos posmodernos a negatividad, incluso te castigan, te penalizan los otros, no te escuchan, no te leen, te expulsan de su entorno, con esa expresión tan usual de eliminar de tus alrededores las malas energías.

Yo no soy optimista, tengo esperanza, el optimismo con la realidad actual lo deben avalar los hechos, pero nada apunta a que todo irá bien, por eso quizás me adhiero al título y el pensamiento de la obra del teórico cultural Terry Eagleton, Esperanza sin optimismo, de 2015.

Retorno al manual de autoayuda e intento interpretar con optimismo lo que aportaba el discurso de Fernando Clavijo, me castigo escuchándolo y posteriormente me fustigo leyéndolo, incluso me atrevo a repasar el discurso de 2019, pero me rindo, busco un coaching que me enseñe a ser sumisamente positivo, aunque estas palabras de Bárbara Ehrenreich me reconfortan:“Si tú quieres tener una población conformista, ¿qué mejor que decirle a todo el mundo que tienes que pensar positivamente y aceptar que cualquier cosa que vaya mal en sus vidas es por su propia culpa?”. Bárbara Ehrenreich, El lado negativo de pensar en positivo, Entrevista. (08/03/2017).

No tendrás nada y serás feliz

Miren, me quedo con la esperanza así que aprovecho e insisto en ser crítico. Curiosamente, el discurso del 2019 insistía en el nuevo Estatuto, en el REF, en todo lo que se aproximará a subrayar el autogobierno, sin embargo en 2023, el nacioregionalismo desaparece en los bancos de sus aliados del PP, la construcción del autogobierno es anecdótico, algo sobre lo que pasar de puntillas, mientras nos relata una inmensa lista de deseos en cuanto a lo social que no se corresponden con la distribución de los capítulos del presupuesto, por supuesto sí que se reflejan los incrementos en otros que sí benefician a determinados círculos empresariales que desempeñan su actividad empresarial en Canarias.

Sin embargo la clave está en que van a acomodar el suelo a las necesidades de este grupo influyente, nos sorprenderán los nuevos informes de impacto ambiental que se cocinan, en términos económicos este es el gran pastel que puede suponer miles de millones. Pronto veremos una tras otra todo tipo de arbitrariedades. Por último, ninguno de los servicios y prestaciones, tampoco la vivienda se pueden acomodar al crecimiento demográfico y el desarrollismo disparatado.

Así canario y canaria, no tendrás nada y serás feliz, frase pronunciada por la política danesa Ida Auken en un discurso de 2016 para el Foro Económico Mundial, así piensan nuestros dirigentes, apañan paguitas para enquistar la miseria y adocenar a nuestra gente. Mucho me temo que el Gobierno de Canarias de esta legislatura sea un outlet de territorio y suelo, de servicios privatizados y de mucho posible bisni, todo apunta a ello.

Termino con este breve relato de Chuang Tsu, Sueño de la mariposa (476 – 221a.C.): Érase una vez, Zhuang Zhou soñó que era una mariposa, una mariposa revoloteando felizmente. No sabía que él era Zhou. De repente, despertó y era palpablemente Zhou. No supo si era Zhou quien había soñado que era una mariposa, o una mariposa soñando que era Zhou“.

Así me quedé tras escucharlo.