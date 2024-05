Decenas de personas protestan frente a Loro Parque: “Basta ya de explotación animal”

Decenas de personas se han concentrado en Tenerife este sábado a las puertas del Loro Parque, en Puerto de La Cruz, al grito de “basta ya de explotación animal”. Los manifestantes portaron carteles que rezaban “Quienes nacieron para nadar en océanos, no deberían hacerlo en lágrimas”. “no le mientas a tu hjio, no hay felicidad en la esclavitud” o “no al maltrato animal”. La concentración promovida por 'Empy the tanks' se ha llevado a cabo en numerosas ciudades para pedir la liberación de delfines y orcas.

Las personas que se concentraron en la mañana de este sábado han abucheado al tren de Loro Parque cuando se aproximaba a las instalaciones. “Turista, lo que pagas es para orcas masacradas” o “se va a acabar esta mierda del Loro Park” son otros de los carteles que se portaron.

La protesta se produce después de que a finales de abril el dueño de Loro Parque difundiera un polémico vídeo en el que cargaba contra los ecologistas. “Quieren que vivamos como veganos, que no tengamos mascotas, que no usemos bolsos ni zapatos de cuero y también quieren influir en nuestros días de vacaciones para que no visitemos zoológicos”, decía Wolfgang Kiessling.

“Ha nacido una nueva industria. Se llaman ecologistas, pero no lo son. Son sólo gente en busca de riqueza. Quieren cambiar nuestro mundo, vivir veganos, no usar lana, no beber leche, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar zoológicos”, decía en el vídeo.

Kiessling es la cara visible de un proyecto que ha recibido cuantiosas subvenciones de las administraciones públicas canarias y que se ha beneficiado de incentivos fiscales como la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), una herramienta que le permite tributar sólo el 10% de los beneficios obtenidos bajo la condición de reinvertir esos beneficios en un plazo de cinco años. En estos últimos años también ha habido algún caso de puerta giratoria, como el de Ricardo Melchior (Coalición Canaria), que fue sancionado e inhabilitado por vulnerar la ley de incompatibilidades al fichar por Loro Parque.

El dueño de Loro Parque difundió este vídeo apenas unos días después de que se celebraran multitudinarias concentraciones en todas las islas en contra del actual modelo turístico en Canarias y en defensa de un futuro más sostenible para el Archipiélago.

Cabe recordar que colectivos ecologistas y animalistas llevan años denunciando el estado de las orcas y delfines de Loro Parque.