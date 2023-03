Menudo ganado

El caso Mediador huele a podrido. Como todos los casos de corrupción. Los empresarios corruptores se unen a los políticos corruptos y crean un ambiente azufrado y repugnante que tira para atrás. Personajes tan impresentables e inmorales como el diputado Juan Bernardo Fuentes o el mediador patán Navarro Tacoronte dan realmente asco, al igual que Espinosa Navas, el general de división de la Guardia Civil retirado. Sin olvidar a la mayoría de la trama, conformada por empresarios corruptores.

Estos personajes son protagonistas de un supuesto caso de corrupción que parece un culebrón repetitivo y abominable de los poderes políticos y económicos más sucios y pringados de España. Cutres y chapuceros.

El diputado señalado fue director general de Ganadería en el Gobierno de Canarias y cuando se fue a las Cortes dejó su puesto a su sobrino, también imputado. Esto es lo que pasa cuando la política se convierte en un clan familiar mafioso donde a los tíos los sustituyen sus sobrinos, tan inmorales como chorizos.

El Partido Socialista ha actuado diligentemente expulsando ipsofacto de la formación al ex diputado. Hay otros partidos que no expulsan a sus manzanas podridas, como el PP, que tiene imputado al que fuera ministro del Interior con el Gobierno de Rajoy, con una petición fiscal de quince años de prisión por dirigir la mal denominada policía patriótica, que se dedicaba a inventarse pruebas contra sus rivales, especialmente Podemos y los independentistas catalanes, al tiempo que cubría las espaldas de los principales dirigentes del partido, escondiendo las pruebas fehacientes contra el ex tesorero Luis Bárcenas, que se fue convirtiendo muy a su pesar en la garganta profunda que ayudaba a los jueces a tirar de la manta de los casos de corrupción del Partido Popular.

La diferencia entre un partido y otro es que el socialista expulsó inmediatamente a su diputado tras conocer la mínima sospecha de corrupción mientras que el popular mantiene al exministro y a otros ex cargos públicos dentro del partido sin cerrar los expedientes de expulsión, a pesar de los gravísimos delitos que se les imputa.

La corrupción es transversal y afecta a la derecha y a la izquierda pero les diferencia la forma de afrontarla: mientras unos la atajan y cortan por lo sano, otros la encubren cínicamente, a la vez que se desgañita criticando al adversario.

Curiosamente el PP ha ralentizado su crítica al PSOE cuando el mediador, un animalito con ropa, declaró que el actual presidente del PP en Canarias y alcalde de Los Realejos en su época, Manuel Domínguez, y un exconcejal de Coalición Canaria también están implicados en la trama.

La vocera parlamentaria de Coalición Canaria, Rosa Ávila, ha tenido el cuajo de afear a Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias y secretario general de los socialistas isleños, que no pidiera perdón por la corrupción presunta del diputado majorero. Pero al menos el PSOE no actúa igual que Coalición Canaria cuando esta trata de blindar a Fernando Clavijo, ex presidente del Gobierno de Canarias, por sus imputaciones cuando era alcalde de San Cristóbal de La Laguna.

Mientras el PSOE quita a su diputado presuntamente corrupto y lo expulsa del partido, Coalición Canaria nombra a Clavijo senador por el tercio autonómico para usar esos privilegios de aforamiento ante la justicia. Cuando no se tiene nada que esconder, hay que dar la cara, pero de eso no saben mucho los dirigentes de Coalición Canaria y del del Partido Popular.

Ya que toda esta historia nació en el departamento de ganadería del Gobierno canario, no estaría mal acabar con los rebaños de borregos y que las ovejas vuelvan al redil. Cada uno sabe las cabras que guarda. Todo huele muy mal, como a pata de gallina. Guárdame una cría de estos animalitos. Menudo ganado.