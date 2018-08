Estoy cada vez más convencido que si a Coalición Canaria le ponen un circo a cuenta de Fernando Clavijo, le crecen los enanos, y lo mismo diría del Partido Popular. Me da la ligera impresión que tanto Clavijo como Casado están a los pies de los caballos y de las yeguas.

De momento Clavijo sigue sin encontrar su auto por toda La Laguna y Bajamar, en un corredor simbiótico y estratosférico en donde nunca se encuentra la entrada y la salida. Sigue Clavijo montado en una grúa, y actualmente al presidente de Canarias ¡manda huevos!, se le relaciona con tres delitos, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Por su parte Pablo Casado está inmerso en otro asunto/trasunto de un máster, y por lo visto la mayoría de los dirigentes del Partido Popular se han especializado en conseguir títulos sin asistir a clase ni hacer los deberes preceptivos. Clavijo y Casado han animado el ferragosto de una forma muy peculiar, y tienen a mis colegas jóvenes trabajando sudando la gota gorda, nunca mejor dicho en este verano caluroso.

Lo cierto es que el caso Grúas contiene tres decretos que pueden ser delictivos, dos firmados por Fernando Clavijo y el tercero por el edil Antonio Pérez Godiño. En esos papeles se aprueba un crédito de 120.000 euros a la empresa de grúas y se prorroga otros cinco años la concesión del servicio, a pesar de que el interventor municipal advirtió sobre la ilegalidad de las decisiones municipales. Pero he aquí que Fernando Clavijo había hecho todo esto por “interés general”, y dos autos sin frenos.

Total que Fernando Clavijo pese a las indicaciones del interventor, siguió adelante con el préstamo de 120.000 euros mondos y lirondos, y siguió toreando al interventor municipal que le decía una y otra vez: “alcalde, alcalde, que se va meter en un lío”, pero Clavijo que venía de las clases particulares que le dio Anita Oramas le dijo una y otra vez al interventor que se callara que era un experto en autos y en grúas. Total que Clavijo favoreció a siete amigos que conocía desde la más tierna infancia, de los cuales tres practicaban kárate con el presidente canario, y los otros estaban relacionados con la administración de fincas que hacía Clavijo en sus tiempos de practicar el “interés privado” y no el “general”, como hace ahora. Y al tener conocimiento de ese detalle del kárate del cual es experto, me ha entrado un canguelo tremendo y he decidido no ir por el momento a La Laguna, por lo demás me gusta más la Ciudad de los Adelantados en invierno.

Lo cierto es que sobre el caso Grúas, Unidos Podemos de La Laguna y XTenerife/Nueva Canarias, que lideran Rubens Ascanio y Santiago Pérez García respectivamente, que han llevado toda la oposición lagunera ante la desidia y el colaboracionismo de una parte del PSOE impulsado por Ángel Víctor Torres, están convencidos de que tras el informe de la Fiscalía el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras observar indicios de ilegalidad en etapa de alcalde de La Laguna, van a terminar por empurar a Clavijo. Y en ese sentido Santiago Pérez García, profesor de Derecho Constitucional de la universidad lagunera, señala que “con arreglo a la elemental lógica jurídica y a la igualdad ante la ley, Clavijo debe ser imputado como cerebro de esa operación, como gran orquestador de que el servicio de grúas quedara en manos de sus amigos”.

Pero llegando a este punto les dirsé que José Miguel Barragán, secretario de Coalición Canaria y de Fernando Clavijo, ha dicho sin anestesia que “mi presidente será siendo presidente y candidato en 2019 aunque lo imputen por esa tontería de las grúas”. Y después de decir este disparate, el tal Barragán se fue a dar un baño a la playa de El Cotillo, en su Fuerventura natal. ¿Te acuerdas José Miguel de Asamblea Majorera, cuando era progresista y tal?. En definitiva, que cuando llegue septiembre la quisicosa se va a poner interesante y lo más tardar en octubre me daré una vuelta por La Laguna con dos amigos judokas.

De Pablo Casado iba a escribir también largo y tendido, pero sólo diré que es un miserable, que se ha engañado asimismo con el máster falso de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha engañado a Soraya Sáenz de Santamaría y eso le va a costar caro. Que ha entrado en una enorme contradicción derrotando a Soraya, aliándose con María Dolores de Cospedal, incumpliendo una vieja teoría del Partido Popular que ganase y gobernase siempre la lista más votada. Y Soraya le ganó en la votación de los militantes, y lo que es peor, ha dicho barbaridades contra los emigrantes, contra el pueblo catalán, y ha llegado a amenazar al presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, diciéndole “no te olvides que tienes hijo”. También a Carles Puigdemont, presidente de Catalunya en el exilio, al que dijo “ten cuidado que te puede pasar como a Company”, amenaza de muerte directa porque hay que recordar que a Company lo fusilaron los franquistas en octubre de 1940 en el castillo barcelonés de Montjuic, al entregárselo los nazis después de ser detenido en la Francia ocupada por el ejército alemán al dictador y asesino Franco.

Y otra frase que retrata al miserable de Pablo Casado fue “yo estoy convencido de que la inmensa mayoría jóvenes son del PP pero aún no lo saben. ¡Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, pero si son unos carcas!. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no se quién, con la memoria histórica”. Este es el repugnante y miserable Pablo Casado, el Le Pen de la política española.