Expectativas, percepciones y poralización

En todo sistema democrático los ciudadanos tenemos diferentes posicionamientos y expectativas sobre cómo habría de ser y funcionar nuestro sistema político, económico y social. Son los partidos políticos quienes principalmente absorben y vehiculan estas demandas, representando a distintos grupos de la sociedad con diversas concepciones. Esta pluralidad social es tanto inevitable como deseable, y no implica per se la existencia de altos niveles de tensión. Sin embargo, desde hace años la política española se está caracterizando por estar constantemente bajo contextos de elevada confrontación y polarización entres los diferentes partidos, siendo un claro ejemplo la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente.

La polarización es y se produce cuando en una sociedad las expectativas empiezan a divergir tanto que terminan por dividir intensamente a la élite política, a la sociedad o a ambos. Ellos contra nosotros, hasta el punto que sentimos que nuestras expectativas y concepciones están amenazadas y en riesgo por ellos. Existen multitud de factores que pueden generarla, a veces tales divisiones se encuentran ya en la sociedad producto de identidades históricas y los partidos simplemente las representan, otras una élite polarizada toma decisiones que acaban dividiendo a los ciudadanos.

Es cierto que contextos de polarización pueden presentar ciertas ventajas, como el hecho de que los partidos tienden a ser más explícitos con sus ideas y propuestas, permitiendo a los ciudadanos reconocer con mayor facilidad qué partido representa sus expectativas así como evaluarlos. Sin embargo, también poseen potenciales consecuencias negativas, siendo algunas de ellas la otra cara de la misma moneda. Así, por ejemplo, lejos de ser críticos con los “nuestros” y los “otros”, nos encerramos en nuestras trincheras ideológicas. Los pactos entre partidos “diferentes” se vuelven elevadamente costosos ya que es difícil que los ciudadanos los acepten, pudiendo implicar que no se tomen decisiones políticas fundamentales y necesarias que requieran amplias mayorías. La polarización podría, incluso, acabar por tensionar enormemente las relaciones sociales entre ciudadanos del mismo país.

Existen diversas formas de medir la polarización de un país, lo que nos permite tanto saber si está aumentando o disminuyendo con el tiempo como comparar con otros países. En este sentido, en un artículo para este periódico la politóloga Sandra León reflejó como la polarización afectiva según la ideología, y en relación a la cuestión territorial, se había incrementado desde 2015. Otra forma de mesurar la polarización es centrarse en las percepciones de los ciudadanos, concretamente en cómo ubican a los partidos políticos en el eje ideológico donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha. Desde esta línea de razonamiento, no es lo mismo cuando los ciudadanos ubicamos de media al PSOE y al PP en el 4 (centro izquierda) y el 6 (centro derecha) respectivamente, a que si los ubicamos en el 2 (extrema izquierda) y en el 9 (extrema derecha). En el segundo caso estamos en una sociedad fuertemente dividida, donde los ciudadanos de una ideología perciben que el principal partido de la ideología contraria está considerablemente alejado de ellos, lo que según el contexto podría derivar en que sintieran a este partido y su estrategia como una amenaza para sus valores y concepciones.

A partir de estas percepciones sobre los partidos políticos se puede medir el grado de polarización de la sociedad. En este sentido, y complementariamente a las conclusiones de Sandra León, una investigación reciente de Pablo Simón mostró cómo la polarización ideológica también había aumentado en los últimos años. En este breve artículo, en vez de tratar la polarización en términos agregados, quiero centrarme en ver cómo los ciudadanos españoles ubicamos a nuestros dos principales partidos, PP y PSOE, según nuestra ideología. De esta forma, podremos ver si tanto los ciudadanos de derechas como de izquierdas perciben cada vez más alejado al partido contrario y, así, al mismo tiempo observar si hay algún segmento ideológico de la población que se esté polarizando en mayor medida.

Antes de nada, ¿cómo se ubican en el eje izquierda-derecha los españoles? En el gráfico 1 podemos ver la proporción de personas desde 2014 hasta la actualidad que se ubican en un posicionamiento ideológico concreto. Como podemos observar, pese a que los niveles de polarización han aumentado, a nivel general los posicionamientos en España se han mantenido bastante estables. No observamos que hayan crecido considerablemente posiciones más extremas ni disminuido las de centro.