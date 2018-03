Mariposas por el 8-M

¡Qué emoción, por Diosa! Faltaban 15 minutos para que empezara el día 8 de marzo y estábamos como niñas en la noche de Reyes, no dejábamos de escribirnos, los grupos de Whatsapp y Telegram echaban humo: intercambiando fotos mostrando retoques, preciosas pancartas de última hora, vídeos con los trabajos de las artesanas de manos mágicas demostrando que un cartón y unos colores son capaces de cambiar el mundo, una riquísima colección carteles de todo tipo animando a la huelga y anunciando los mil y un espacios donde dentro de unas horas habría concentraciones y manifestaciones.

De fuera también llegaban mensajes desde París donde nos decían que hay una gran expectación con nuestra huelga; desde Berlín, o diciendo que ¡en Madrid ya habían empezado! Guauuu, las compañeras feministas de Madrid, tan impacientes como nosotras, optaron por no esperar y echarse a la calle… nos llegó el primer vídeo a ritmo de platillos y cacerolada ¡Arranca el 8M!

Mientras tanto las de Canarias, aprovechamos esa hora de menos, que hoy será de más, para seguir compartiendo ideas, consignas, lemas y canciones, sabemos que nos espera un día grande, más que grande.

Sabemos que estamos haciendo historia, que estamos ante la primera huelga feminista de este país, un tímido paro de apenas media hora nos precedió el año pasado, suficiente para romper el hielo, para prender la mecha que ya está ardiendo.

Sabemos también que no será una huelga total, que aún queda un trecho por andar, estructuras que se resisten y que no será fácil derribar, pero no nos importa, estamos tranquilas porque sabemos que esto es una carrera de fondo y que ya no hay marcha atrás.

Cada paso que damos, por pequeño que sea, es un gran avance, porque en el camino no estamos solas, vamos sumando y cada vez somos más.

Mariposas en el estomago me decían que sentían unas compañeras, son los nervios, es la emoción y la ilusión de lo que nos esperaba hoy.

Y yo siento un inmenso orgullo por poder vivir este gran momento, porque sentimos que esto va en serio, que el suelo se tambalea al ritmo del paso de las mujeres, y este movimiento va a más, es un volcán en erupción dispuesto a dinamitar las estructuras del patriarcado, con todo lo que esto puede significar en los avances hacia la igualdad real que tanto necesitamos.

Dieron las 12. ¡Ya es 8 de marzo!, empezamos las actividades, por la mañana bicicletadas, encuentros, concentraciones múltiples, jornadas lúdicas, picnic, etc...y por la tarde manifestaciones y concentraciones por todas las islas.

Las que hacemos la huelga durante todo el día tendremos la oportunidad de compartir diversos espacios y momentos, acompañar a las compañeras que solo pueden parar dos horas por la mañana, a las estudiantes que también hacen la huelga, a las que vengan en el paro de la tarde, y a todas a las que acudan a las movilizaciones, concentraciones y manifestaciones de la última hora.

Todas podemos participar de alguna manera y de muchas maneras, porque hay huelga para todas, laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo.

Hoy colgamos los delantales y todas las que podamos, en el tiempo que podamos, paramos y salimos a la calle.

Paramos, si, aunque algunos no lo entiendan, aunque algunos no lo quieran.

Paramos sí, porque si las mujeres paramos, se para el mundo.

¡Feliz día y feliz huelga!