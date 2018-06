Memos y memes

Después de los lamentables gobiernos de Rajoy impregnados en la corrupción, el partido más votado de España pasa por un período de reflexión desde que su líder decidió dejar el timón de la nave a no sabemos quién. Ahora, tras la espantada de Núñez Feijoo, los populares están enredados en conspiraciones internas para asaltar la presidencia que dejó Rajoy. Las dos primeras sentencias del caso Gürtel no son más que el aperitivo del inicio de su época de vacas flacas, como el caso eólico que se está juzgando en Canarias en medio de un partido desnortado.

Ahora que se ha ido el jefe, todo son reconocimientos, aunque cuando estaba al frente del Gobierno eran más las críticas que las lisonjas. En política pasa como en la vida misma: mientras estás vivo te ponen a parir, pero cuando falleces te halagan y te suben a un altar ficticio porque tampoco es plan de darle leña al mono hasta que hable inglés.

Las redes sociales ensalzan a Rajoy por ser el primer expresidente del Gobierno que renuncia a un sueldazo, algo que es falso porque, aunque desiste de cobrar la remuneración de los que dejan el cargo, va a seguir cobrando una buena pasta porque regresa a la plaza de registrador de la propiedad que tenía en Santa Pola y en la que cobrará mucho más que del Estado, aunque indirectamente también lo haga. No le quedaba más remedio que elegir porque no podía cobrar por las dos vías simultáneamente. Lo que no queda claro es si Rajoy se acuerda de su profesión ya que se ha pasado toda la vida viviendo de la cosa pública y del cuento. A este sexagenario solo le constan dos años de ejercicio profesional. Porque la de político, por mucho que algunos quieran, no es una profesión

Los que ahora enaltecen a Rajoy son los mismos que asaetan a Pedro Sánchez en las redes sociales, los mismos ultras que se inventan que su abuelo fue un cruel legionario en la guerra civil, los mismos que se fabrican las andanzas falsas del abuelo de Zapatero o del padre de Pablo Iglesias. Hay mucho tonto inútil en Internet que, a falta de razones de peso para criticar a un político, se limita a repetir mentiras a ver si hay más memos como él que se las crean sin contrastar y encima difundan esos bulos. Ya saben, calumnia, que algo queda.

Estos miserables divulgan guasaps xenófobos, homófobos y racistas, como uno que pone en boca de Pedro Sánchez una frase que es una sandez y que dice que en menos de una semana hemos pasado en España de no poder pagar las pensiones, la sanidad, la educación y las infraestructuras a poder acoger a media África a gastos pagados. Ademas de ruines y viles, son personas ignorantes que creen que 629 inmigrantes es la mitad de la población africana. No hay peor ignorante que el supremacista sectario. Lo curioso es que son los mismos que critican a Torra por el mismo comportamiento.

Esta gente da pena pero hace mucho daño a aquellas personas ignorantes que desconocen la realidad. Hay que ser muy mal nacido para ignorar al mundo necesitado y empobrecido (muchas veces por parte de los países del primer mundo). Hay otros idiotas que mandan por las redes sociales que la mayoría de los inmigrantes del Aquarius no pertenecen a países que están actualmente en guerra. Qué sabrá el cochino lo que son las margaritas. Lo dicen como si no tuvieran derecho a buscarse una mejor vida para sus familias porque en sus países, aunque no estén en una guerra oficial declarada, sufren la hambruna, la persecución y las torturas. ¿Es necesario que estén en guerra para que puedan aspirar a algo mejor?

No se acuerdan de los españoles y canarios que han emigrado a Europa, Venezuela o Cuba a lo largo de la historia buscando un futuro mejor. Aunque estamos rodeados de egoístas miserables, afortunadamente también hay gente solidaria capaz de renunciar a parte de su confort para que otros seres humanos puedan vivir tan solo un poco mejor. Parece milagroso en estos tiempos de odio y mezquindad, pero también existe.